2026: Năm 'bùng nổ' concert K-pop

Tuệ Nghi
SVO - Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm bùng nổ khi một thông tin rỏ rỉ đã tiết lộ lịch trình biểu diễn sắp tới của 22 nghệ sĩ bao gồm một số nghệ sĩ hàng đầu của Hàn, từ những ca sĩ huyền thoại như Cho Yong Pil đến những thần tượng hàng đầu thế hệ thứ tư như RIIZE, ZEROBASEONE và ENHYPEN... được cho là sẽ tổ chức tại địa điểm tổ chức hòa nhạc lớn của Hàn Quốc, KSPO Dome.

Danh sách này đã bị rò rỉ trực tuyến do nhầm lẫn. Thông thường, địa điểm này sẽ công bố lịch trình các ngày đã đặt chỗ cho những khách thuê tiềm năng, nhưng tên của các nghệ sĩ sẽ được giữ bí mật. Do một lỗi của nhân viên, tên nghệ sĩ cũng đã bị công bố.

Lịch trình bị rò rỉ dường như phác thảo lịch đặt vé hòa nhạc theo từng tháng, kéo dài từ tháng Một đến tháng Bảy năm 2026. Mặc dù danh sách bị rò rỉ không nêu rõ ngày cụ thể, nhưng cư dân mạng dự đoán rằng, mỗi nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong một tuần theo thứ tự của danh sách bị rò rỉ. Theo danh sách đang lan truyền, người hâm mộ có thể mong đợi các ngày và nghệ sĩ sau:

Tháng Một

ek6tk2rvaae0q56-e1578647293905-640x427.jpg
Nhóm MONSTA X.

9–10/1: Cho Yong Pil

17–18/1: Jae Park

24–25/1: Davichi

31/1–1/2: MONSTA X

Tháng Hai và Ba

1322390001.jpg
Nhóm TXT

21–22/2: i-dle (trước đây gọi là (G)I-DLE)

28/2–1/3: TXT

6–8/3: RIIZE

14–15/3: ZEROBASEONE

21–22/3: NCT DREAM

28–29/3: NCT DREAM (có tin đồn là sẽ diễn ra trong hai tuần)

Tháng Tư

4–5/4: Super Junior

11–12/4: EXO

18–19/4: NCT WISH

25–26/4: THE BOYZ

et4tewuxaaus5xo-640x427.jpg
THE BOYZ

Tháng Năm – Sáu

2–3/5: ENHYPEN

9–10/5: Lee Chan Won

16–17/5: LUCY

23–24/5: SHINee

30–31/5: Liên hoan nhạc Jazz Seoul (chưa xác nhận)

6–7/6: Xia Junsu

13–14/6: Liên hoan Beautiful Mint Life (chưa xác nhận)

20–21/6: King Gnu

27–28/6: TWS

aecc60b2-cfaf-4451-8516-7a224122ea9c4004488539755898586-640x426.jpg
Nhóm TWS.

Tháng Bảy

1df58302-bfab-4c2e-b53a-738016898fb3.jpg

Ngày 4–5/7: DAY6

Tuệ Nghi
#Lịch trình concert Kpop 2026 #Nghệ sĩ Hàn Quốc nổi bật #Hòa nhạc tại KSPO Dome #Rò rỉ thông tin biểu diễn #Xu hướng biểu diễn năm 2026 #Các nhóm nhạc thế hệ thứ tư #Ảnh hưởng của rò rỉ thông tin #Lịch trình biểu diễn theo tháng #Hợp tác và liên hoan âm nhạc #Thời điểm và địa điểm biểu diễn

