2026: Năm 'bùng nổ' concert K-pop

Danh sách này đã bị rò rỉ trực tuyến do nhầm lẫn. Thông thường, địa điểm này sẽ công bố lịch trình các ngày đã đặt chỗ cho những khách thuê tiềm năng, nhưng tên của các nghệ sĩ sẽ được giữ bí mật. Do một lỗi của nhân viên, tên nghệ sĩ cũng đã bị công bố.
Lịch trình bị rò rỉ dường như phác thảo lịch đặt vé hòa nhạc theo từng tháng, kéo dài từ tháng Một đến tháng Bảy năm 2026. Mặc dù danh sách bị rò rỉ không nêu rõ ngày cụ thể, nhưng cư dân mạng dự đoán rằng, mỗi nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong một tuần theo thứ tự của danh sách bị rò rỉ. Theo danh sách đang lan truyền, người hâm mộ có thể mong đợi các ngày và nghệ sĩ sau:
Tháng Một
9–10/1: Cho Yong Pil
17–18/1: Jae Park
24–25/1: Davichi
31/1–1/2: MONSTA X
Tháng Hai và Ba
21–22/2: i-dle (trước đây gọi là (G)I-DLE)
28/2–1/3: TXT
6–8/3: RIIZE
14–15/3: ZEROBASEONE
21–22/3: NCT DREAM
28–29/3: NCT DREAM (có tin đồn là sẽ diễn ra trong hai tuần)
Tháng Tư
4–5/4: Super Junior
11–12/4: EXO
18–19/4: NCT WISH
25–26/4: THE BOYZ
Tháng Năm – Sáu
2–3/5: ENHYPEN
9–10/5: Lee Chan Won
16–17/5: LUCY
23–24/5: SHINee
30–31/5: Liên hoan nhạc Jazz Seoul (chưa xác nhận)
6–7/6: Xia Junsu
13–14/6: Liên hoan Beautiful Mint Life (chưa xác nhận)
20–21/6: King Gnu
27–28/6: TWS
Tháng Bảy
Ngày 4–5/7: DAY6