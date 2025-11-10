2026: Năm 'bùng nổ' concert K-pop

SVO - Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm bùng nổ khi một thông tin rỏ rỉ đã tiết lộ lịch trình biểu diễn sắp tới của 22 nghệ sĩ bao gồm một số nghệ sĩ hàng đầu của Hàn, từ những ca sĩ huyền thoại như Cho Yong Pil đến những thần tượng hàng đầu thế hệ thứ tư như RIIZE, ZEROBASEONE và ENHYPEN... được cho là sẽ tổ chức tại địa điểm tổ chức hòa nhạc lớn của Hàn Quốc, KSPO Dome.

Danh sách này đã bị rò rỉ trực tuyến do nhầm lẫn. Thông thường, địa điểm này sẽ công bố lịch trình các ngày đã đặt chỗ cho những khách thuê tiềm năng, nhưng tên của các nghệ sĩ sẽ được giữ bí mật. Do một lỗi của nhân viên, tên nghệ sĩ cũng đã bị công bố.

Lịch trình bị rò rỉ dường như phác thảo lịch đặt vé hòa nhạc theo từng tháng, kéo dài từ tháng Một đến tháng Bảy năm 2026. Mặc dù danh sách bị rò rỉ không nêu rõ ngày cụ thể, nhưng cư dân mạng dự đoán rằng, mỗi nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong một tuần theo thứ tự của danh sách bị rò rỉ. Theo danh sách đang lan truyền, người hâm mộ có thể mong đợi các ngày và nghệ sĩ sau:

Tháng Một Nhóm MONSTA X. 9–10/1: Cho Yong Pil 17–18/1: Jae Park 24–25/1: Davichi 31/1–1/2: MONSTA X

Tháng Hai và Ba Nhóm TXT 21–22/2: i-dle (trước đây gọi là (G)I-DLE) 28/2–1/3: TXT 6–8/3: RIIZE 14–15/3: ZEROBASEONE 21–22/3: NCT DREAM 28–29/3: NCT DREAM (có tin đồn là sẽ diễn ra trong hai tuần)

Tháng Tư 4–5/4: Super Junior 11–12/4: EXO 18–19/4: NCT WISH 25–26/4: THE BOYZ THE BOYZ

Tháng Năm – Sáu 2–3/5: ENHYPEN 9–10/5: Lee Chan Won 16–17/5: LUCY 23–24/5: SHINee 30–31/5: Liên hoan nhạc Jazz Seoul (chưa xác nhận) 6–7/6: Xia Junsu 13–14/6: Liên hoan Beautiful Mint Life (chưa xác nhận) 20–21/6: King Gnu 27–28/6: TWS Nhóm TWS.