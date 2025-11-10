Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai 'diễn viên 2.5D' được yêu thích nhất của Nhật Bản trong năm 2025

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Oshicoco (công ty tiếp thị nổi tiếng có trụ sở tại Tokyo) đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến với người dùng oshi-active, chủ yếu là người theo dõi Instagram và người dùng LINE, về 'oshi' (thần tượng, người nổi tiếng) mà họ yêu thích nhất trong năm 2025. Ở hạng mục 'Diễn viên 2.5D', Kyouya Honda và Ryuya Miyase là hai cái tên hàng đầu.

Diễn viên 2.5D là những diễn viên thực thụ, được tuyển chọn để biểu diễn trong các tác phẩm sân khấu chuyển thể từ các nhân vật trong thế giới 2D như manga, anime, hoặc trò chơi điện tử. Họ đóng vai trò là cầu nối giữa thế giới phẳng 2D và thế giới ba chiều 3D, thể hiện lại các nhân vật theo phong cách đặc trưng thông qua trang phục, hóa trang và diễn xuất.

Kyouya Honda: "Một người hay lo lắng, thích cạnh tranh và cầu kỳ"

Kyouya Honda bước chân vào ngành giải trí sau khi giành giải Grand Prix tại cuộc thi Mr. High School Boys Contest 2016. Kể từ khi ra mắt diễn xuất vào năm 2017, anh đã thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai và kỹ năng diễn xuất điêu luyện. Đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình Jack o' Frost vào năm 2023, và sau khi gây được sự chú ý với vai diễn trong bộ phim truyền hình mùa Xuân năm 2025, A Calm Sea and Beautiful Days with You (Fuji TV), Kyouya Honda được xác nhận là diễn viên thường xuyên của chương trình trò chuyện nổi tiếng của đài TBS, King's Brunch. Kyouya Honda là một diễn viên trẻ đầy triển vọng với tiềm năng ngày càng mở rộng. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ tính cách của Kyouya Honda, không thể cứ chấp nhận mọi thứ như hiện tại khi nói đến những thứ mình thích hoặc quan tâm.

honda.jpg

Có thể nói, Kyouya Honda là 'ngôi sao trẻ' có bước đột phá lớn nhất trong năm nay. Mùa Thu này, Honda đã bước vào thế giới của Enomoto Kenichi, còn được gọi là Enoken, nghệ danh của danh hài thời Showa. Vở nhạc kịch Enoken là một vở kịch được mong đợi nhất, do Naoki Matayoshi, diễn viên hài kịch và tác giả đoạt giải Akutagawa, chấp bút. Honda vào hai vai: Eiichi, con trai của Kenichi Enomoto (được biết đến với nghệ danh Enoken), và Tajima, một diễn viên mới nổi được Enomoto trẻ tuổi hướng dẫn tận tình. Honda đã giành được vai diễn này thông qua một buổi thử vai. Đây sẽ là lần thứ hai anh lên sân khấu. Vào 1/2/2026, Kyouya Honda cũng cho ra mắt cuốn sách ảnh ECHOES, được cho là sẽ 'cháy hàng'.

f3bcf79026816b3a6818ff2e19252546-1.jpg
Kyoya Honda đã xuất hiện trong MV "Where Do You Go?", một bài hát mới nằm trong album tiếng Nhật thứ ba "Starkissed" (phát hành ngày 22/10) của nhóm nhạc Hàn Quốc TXT. Từ nụ cười quyến rũ đến vẻ ngoài trưởng thành, đầy mê hoặc, Honda Kyoya luôn khiến người xem say đắm bởi những nét quyến rũ mới mẻ.

Ryuya Miyase và mong muốn vươn ra thế giới

Nghệ danh của Ryuya Miyase dường như thể hiện mong muốn "vươn ra thế giới" của anh. Kể từ khi ra mắt diễn xuất vào năm 2019, Miyase, 21 tuổi đã không ngừng xây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình.

x4xo0y-3f.jpg

Sau thành công với vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay Lovesick Ellie vào tháng 3/2024 và bộ phim truyền hình đầu tiên, Snowdrop no Hatsukoi phát sóng trên kênh Kansai TV và Fuji TV vào tháng 10/2024, cùng bộ phim truyền hình Itsuka, Hero năm 2025, Ryuya Miyase sẽ tham gia hai bộ phim điện ảnh đáng chú ý Under NinjaLast Will, đồng thời đảm nhận vai chính solo đầu tiên trong Kao Dake ja Suki ni Narimasen trong năm nay.

netflix.jpg
"Kao Dake ja Suki ni Narimasen" dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của Anzai Karin, là một bộ phim hài lãng mạn về Ugo Kanato, nam sinh cuối cấp tóc xanh đẹp trai nhất trường, và Chikae Sainan, một cô nàng otaku mê mẩn những gương mặt đẹp trai. Để tránh bị đuổi học, Sainan trở thành "người đứng sau" tài khoản chính thức của trường và đặt mục tiêu đạt 100.000 người theo dõi. Phim được phát hành độc quyền trên Netflix từ ngày 7/11.
Linh Vân
#Diễn viên 2.5D Nhật Bản #Nghệ sĩ trẻ triển vọng #Chuyển thể manga và anime #Sự nghiệp và vai diễn nổi bật #Thế giới giải trí Nhật Bản #Thể loại phim truyền hình và điện ảnh #Văn hóa otaku và fandom #Sự kết hợp giữa sân khấu và truyền hình #Nghệ thuật hóa trang và diễn xuất #Nghiệp diễn viên trẻ thành công

