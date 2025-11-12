Lần đầu đóng phim hành động, Nguyên Thảo diễn 'máu lửa' đến nỗi đôi khi quên mất mình là con gái

SVO - Dàn diễn viên tài năng của bộ phim 'Truy tìm long diên hương' gồm Quang Tuấn, Nguyên Thảo, Ma Ran Đô và Hoàng Tóc Dài vừa có buổi gặp gỡ ra mắt công chúng. Bộ phim mang đến hình ảnh và phong cách hoàn toàn khác của các diễn viên này.

Bộ phim không chỉ là những màn rượt đuổi, đánh đấm võ thuật mãn nhãn mà còn lồng ghép nhiều yếu tố hài hước duyên dáng. Qua hành trình của các diễn viên, Truy tìm long diên hương không chỉ truyền tải thông điệp về giá trị văn hóa, mà còn tôn vinh tình thân, tình làng nghĩa xóm và những giá trị nhân văn sâu sắc của con người miền biển.

Nguyên Thảo bày tỏ, cô rất hào hứng để khán giả chứng kiến vai diễn Út Linh mạnh mẽ ra sao trên màn ảnh. Cô mong khán giả sẽ yêu thích và khẳng định vai diễn hành động đầu tiên này đã tiếp thêm nhiều động lực làm nghề. Nhiều khán giả xem xong suất chiếu sớm cũng kỳ vọng Nguyên Thảo sẽ trở thành "đả nữ thế hệ mới" của màn ảnh Việt.

Thuộc tuyến chính diện, Nguyên Thảo có nhiều đất diễn trải dài từ đầu đến cuối phim, cũng như đóng vai trò khá quan trọng. Không chỉ gây ấn tượng nhờ việc là nhân vật nữ duy nhất trong tuyến chính, cô còn khiến khán giả phải trầm trồ trước lối diễn xuất biến hóa đa dạng.

Giữa hàng chục tay giang hồ "hổ báo", nhân vật Út Linh do nữ diễn viên thể hiện đã mang đến một màu sắc độc đáo cho phim. Cô đầy trượng nghĩa, nhiệt huyết và hết lòng hy sinh cho bạn bè.

Nguyên Thảo chia sẻ rằng, nhiều lúc quên mất mình là con gái trong lúc vào vai Út Linh: "Giờ nhìn lại, chợt nhận ra mình là nữ chính đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi trong phim, hầu hết các vai diễn, từ chính diện đến phản diện, đều do các nam diễn viên đảm nhận. Tuyến chính chỉ có Út Linh là con gái. Mình bỗng nhiên cũng mạnh mẽ, gai góc không khác gì mấy anh".

Nữ diễn viên bộc bạch rằng, trước đây, chắc chưa ai dám nghĩ cô có thể vào các vai hành động, dù rất thích đóng. Nguyên Thảo không có nhiều cảnh hành động trong phim bằn diễn viên Quang Quấn, Ma Ran Đô, hay Hoàng Tóc Dài. Nhưng cô lại cực kỳ gây ấn tượng với các cảnh "đua xe ba gác".

Khi nhận được câu hỏi về ngoại hình của vai diễn trong phim không được đẹp, Doãn Quốc Đam bộc bạch: “Khi đóng phim, tôi ít khi để ý vẻ bề ngoài của nhân vật. Tôi chỉ quan tâm vào việc có "tải" được hết hồn cốt của nhân vật hay chưa. Nhan sắc của tôi chỉ tầm trung nên việc làm xấu mình đi một chút cũng không phải điều gì đáng ngại, dù tôi biết, ai cũng muốn tìm kiếm cái đẹp trong nghệ thuật. Tôi cố gắng làm tốt nhất có thể về tâm lý, cảm xúc, như yêu cầu của đạo diễn và ê kíp”.

Ma Ran Đô chia sẻ, anh là người rất sợ lửa. Phân cảnh bị đốt trong phim của nam diễn viên phải dùng đến người hỗ trợ. Quang Tuấn cũng bộc bạch: “Ở phân cảnh đầu tiên, tôi bị chiếc thuyền đập vô đầu, gây choáng. Anh đạo diễn hành động nói rằng, không sao, chỉ là đau đớn nhất thời thôi, nên tôi cũng yên tâm. Tôi chỉ sợ bạn diễn của mình gặp vấn đề”.

Đạo diễn Dương Minh Chiến tiết lộ về những phân cảnh hành động: “Tôi cố gắng "thao túng tâm lý" dàn diễn viên. Nói thật là như vậy, vì như anh Tuấn hay Ma Ran Đô, Nguyên Thảo cũng không chắc họ có thể làm được. Những phân cảnh hành động đa phần đều thấy mặt. Chúng tôi muốn khán giả phải tin vào nhân vật. Chỉ những phân cảnh nào nguy hiểm, dễ làm ảnh hưởng đến tiến độ quay, chúng tôi mới sử dụng những bạn thế vai”.