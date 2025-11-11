Lee Junho 'đọ sức' với 'ông hoàng phòng vé' Hwang Jung Min

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuệ Nghi
SVO - Series phim hành động tội phạm Hàn Quốc 'Veteran' đã được công nhận về cả mức độ phổ biến lẫn chất lượng nghệ thuật. Trước đó, 'Veteran' (2015) đã thu hút 13,4 triệu lượt xem, và 'Veteran 2' (2024) đã đạt được thành công phòng vé với 7,5 triệu lượt xem, bất chấp những thách thức trong ngành công nghiệp điện ảnh. Và lần này Lee Junho là cái tên được mong đợi nhất 'Veteran 3'.

Lee Junho có thể gia nhập dàn diễn viên với vai chính mới trong Veteran 3 (tên tạm thời). Phản hồi về tin tức này, công ty quản lý O3 Collective của Lee Junho chia sẻ: "Anh ấy đã nhận được lời mời từ đội ngũ sản xuất và đang tích cực xem xét vai diễn".Nếu Lee Jun Ho xác nhận tham gia Veteran 3, đây sẽ là lần đầu tiên anh trở lại màn ảnh rộng sau 7 năm kể từ The Princess and the Matchmaker.

Loạt phim Veteran kể về câu chuyện của thám tử kỳ cựu Seo Do Cheol, người kiên trì truy đuổi đến cùng những kẻ xấu xa, trong khi anh phải vật lộn để bắt giữ tội phạm. Hwang Jung Min, người vào vai Seo Do Cheol, đã có màn trình diễn xuất sắc trong cả hai phần phim. Diễn viên Yoo Ah In và Jung Hae In, những người lần lượt vào vai phản diện trong phần một và phần hai, đã để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Nam diễn viên Lee Jun Ho dự kiến ​​sẽ tham gia cùng Hwang Jung Min trong phần ba.

Trong phần hai của bộ phim, một cảnh after-credit tiết lộ rằng nhân vật phản diện Park Sun Woo (Jung Hae In), người đã bị bắt, đã trốn thoát trong quá trình vận chuyển, làm dấy lên sự mong đợi cho phần tiếp theo.

Lee Junho hiện đang đóng vai chính trong bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem hàng đầu đài tvN,"Typhoon Family" và tham gia bộ phim sắp ra mắt "Cashero" của Netflix, đóng cặp cùng Kim Hye Joon. Lee Junho vào vai Kang Sang Ung, một công chức sở hữu sức mạnh siêu phàm, trở nên quyền lực hơn dựa trên số tiền anh ta sở hữu. Anh ta chật vật để duy trì đủ tiền để sử dụng năng lực của mình. Bạn gái anh ta, Kim Min Suk, là người thực tế và hiệu quả nhưng luôn ủng hộ anh ta, mặc dù năng lực của anh ta không hiệu quả. Trong khi đó, Byeon Ho In, một luật sư và là thủ lĩnh của một tổ chức siêu nhiên, và Bang Eun Mi, một người có khả năng dịch chuyển đồ vật bằng calo, cũng sở hữu năng lực này. Cùng nhau, họ đặt mục tiêu bảo vệ cuộc sống bình thường của mình khỏi những kẻ xấu đang tìm cách gây bất ổn thế giới.
Tuệ Nghi
