Phản ứng đặc biệt của Chi Pu, Hương Giang khi gặp gỡ 'dàn sao' của phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử 'Mưa đỏ'

SVO - Các diễn viên của phim 'Mưa đỏ' gồm Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng và Đình Khang trở thành khách mời của chương trình 'Hàng xóm mới', mang đến nhiều thú vị cho khán giả.

Bên cạnh dàn cast chính của chương trình còn có sự góp mặt của các diễn viên của phim Mưa đỏ. Các hàng xóm mới chính thức bước vào những trải nghiệm đáng quý tại vùng biển Ninh Hòa, thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Nhiệm vụ mới bắt đầu với sự xuất hiện của An Trương và Nguyễn Tùng Dương cùng cuộc đua tìm đồng đội khi trở thành đội trưởng mới cho chặng này. Tại đình làng, cuộc cạnh tranh cũng bắt đầu khi Ninh Anh Bùi về team của Nguyễn Tùng Dương, trong khi Chi Pu thuộc team của An Trương.

Steven Nguyễn bất ngờ xuất hiện khiến cục diện các team thêm rối ren, sau cùng, anh chàng quyết định lựa chọn về đội của An Trương. Song song đó, Tuấn Ngọc, Hương Giang, Đình Khang về đội của Nguyễn Tùng Dương và An Trương chiêu mộ thêm được Khuyến Dương và Nhật Hoàng.

Chính thức bước vào nhà chung, các thành viên không khỏi thích thú trong không gian ấm cúng nơi đây. Ngay giữa lúc chưa ổn định, dàn cast đã bước vào thử thách đầu tiên, khi phải tìm kiếm chìa khóa phòng, với đội thắng sẽ được phân chia chỗ ngủ cho các thành viên và sở hữu căn phòng có điều hòa chứa tối đa hai người.

Chung cuộc, Khuyến Dương đội An Trương có được chiến thắng vẻ vang đầu tiên, tuy nhiên, anh quyết định ga lăng nhường chỗ ngủ đặc biệt này cho đàn chị Hương Giang và Chi Pu.

Đình Khang bày tỏ tâm trạng hạnh phúc khi đến với chương trình, với những trải nghiệm đầu tiên. Còn Steven Nguyễn cho biết: “Năng lượng của mọi người làm cho mình cũng bị cuốn theo, nhiều lúc nhắm mắt ngủ cho chương trình lấy miếng ngủ nhưng mà thôi, tại vì lâu lắm rồi không có chơi bạn bè như vậy, hôm nay mình thật sự thư giãn”.

Riêng Đỗ Nhật Hoàng cho biết: “Mình cảm giác như được về nhà, mặc dù không có ba mẹ, bà ngoại và chị. Hôm nay, mình được ở đây cùng mọi người, được làm những điều hồi nhỏ thường làm. Mình rất hạnh phúc”.

Tiếng chuông nhiệm vụ vang lên, với trò chơi món ăn thứ 31 cùng các món tráng miệng, các thành viên phải tính toán làm sao để mình và đồng đội không phải ăn món cuối cùng. Cuộc vui diễn ra trong không khí vui nhộn cùng sự tính toán kỹ càng từ các thành viên. Chung cuộc, chiến thắng chính thức thuộc về đội Nguyễn Tùng Dương.