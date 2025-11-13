Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Sau thành công của 'Em xinh say hi', LYHAN lần đầu bộc bạch về những tổn thương và tự chữa lành cho bản thân

THUẬN TÙNG
SVO - Ca sĩ trẻ LYHAN dùng những bài hát trong album mới 'Tâm linh' thay cho lời tự sự về một hành trình xuất phát từ nơi sâu thẳm, tăm tối nhất trong tâm hồn.

Sau hành trình tại Em xinh say hi, LYHAN chính thức ra mắt album đầu tay mang tên Tâm linh. Album gồm 8 ca khúc được sắp xếp theo thứ tự các câu chuyện liền mạch và có mối liên kết chặt chẽ với nhau từ ý tưởng đến câu chuyện, giai điệu và đồng điệu với cả lời ca theo từng cung bậc cảm xúc.

Các bài hát trong album như: Chim hót bên trong lâu đài, Bóng tối yêu đời, Chằn tinh, Rơi tự do, Nhân danh tình yêu, Vật đổi sao dời, Vũ trụ song songWelcome home pha trộn nhiều dòng nhạc khác nhau, cho thấy một LYHAN nhiều sáng tạo và giàu tính thử nghiệm trong âm nhạc.

Các ca khúc sẽ đưa khán giả đến với thế giới nội tâm, nơi mà LYHAN đã chôn giấu bấy lâu nay. Những câu chuyện chưa từng được "bật mí", những cảm xúc chưa từng được tiết lộ từ khi nữ ca sĩ debut đến bây giờ.

LYHAN chia sẻ rằng: “Album Tâm linh được làm bằng cả trái tim của mình. Mặt khác, cái tên đó nói về những điều kỳ diệu không thể lý giải mà mình đã trải qua khi thực hiện album này”.

Khác với các sản phẩm trước, album lần này sẽ một câu chuyện xuyên suốt được thể hiện trong MV visualizer cùng những ca từ đầy tâm sự, trầm buồn, kể về những câu chuyện thực tại. Những cuộc đời kém may mắn nhưng sau tất cả là chấp nhận thực tại và biến những điều tiêu cực đó trở thành động lực.

LYHAN bộc bạch: "Album này là những biến chuyển trong suy nghĩ, cảm xúc của mình trong những năm qua. Đây là cách mình đối diện với khó khăn, những tổn thương và tự chữa lành cho bản thân. Chính vì thế, LYHAN mong khán giả sẽ nghe một mạch từ đầu đến cuối".

Với album này, LYHAN không chỉ kể lại câu chuyện của riêng mình, mà còn mang đến sự đồng cảm với những ai đã và đang trải qua những nỗi đau này. Album còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của cô, khi đã học cách trưởng thành từ chính những tổn thương của mình.

THUẬN TÙNG
