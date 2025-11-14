Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Tường lửa Tràng An': Cuộc đấu trí cùng tội phạm công nghệ cao, thông điệp cảnh giác cho người dân trước lừa đảo số

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trước thực trạng tội phạm công nghệ cao đang trở thành vấn nạn của thời đại, 'Tường lửa Tràng An' đang là dự án được đông đảo khán giả đón chờ với những thông điệp mạnh mẽ.

Tường lửa Tràng An đang là tác phẩm truyền hình gây được sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng không chỉ bởi dàn diễn viên đình đám mà bởi thực trạng tội phạm công nghệ cao trở thành tệ nạn nhức nhối trong xã hội hiện nay. Đây cũng là phim truyền hình đầu tiên có nội dung đề cập đến những vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao như tiền ảo và lừa đảo trên mạng.

poster-phim-tlta-1.jpg
Phim truyền hình đầu tiên về tội phạm công nghệ cao.

Vượt ngoài khuôn khổ của một bộ phim truyền hình, dự án là nỗ lực của Công an Thành phố và Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội trong việc tuyên truyền, cảnh báo người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian số, giúp nâng cao kiến thức để bảo vệ bản thân và gia đình khi tham gia môi trường mạng.

Được tư vấn nghiệp vụ bởi Công an Hà Nội và phát triển nội dung từ các vụ án có thật, bộ phim mang đến góc nhìn chân thực về thế giới tội phạm phi truyền thống hình thành trong thời đại số. Tường lửa Tràng An phơi bày sự biến tướng phức tạp của loại tội phạm này, từ thủ đoạn chiếm đoạt nhỏ lẻ đến các đường dây có tổ chức, vận hành tinh vi như một doanh nghiệp lớn với hệ sinh thái khép kín.

still-2025-10-24-175035-31111.jpg
NSƯT Hoàng Hải hoá thân thành Trưởng phòng Điều tra Hình sự PC02.

Tác phẩm khắc họa cuộc đấu trí căng thẳng giữa lực lượng Công an và một đường dây tội phạm công nghệ cao chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời bóc tách thủ đoạn thao túng tâm lý thông qua các hội thảo, khóa “đào tạo” trá hình, nơi những lời hứa về “thành công” và “tự do tài chính” bị lợi dụng làm mồi nhử, lôi kéo hàng chục nghìn người nhẹ dạ.

Sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, NSƯT Thanh Bình, Doãn Quốc Đam, Thuỳ Anh, Quỳnh Châu, Long Vũ,... tạo nên một sức hút mạnh mẽ cho bộ phim. Song song đó, tuyến điều tra bám sát hành trình truy vết, giải mã các thủ đoạn rửa tiền và những manh mối ẩn sau lớp mã hóa phức tạp, tái hiện cuộc đấu trí cân não giữa hai chiến tuyến. Đặc biệt, phim tập trung chỉ ra những “điểm mù” tâm lý khiến nạn nhân dễ sa bẫy như “lợi nhuận siêu cao” đánh thẳng vào lòng tham và ảo vọng làm giàu; sự đối lập giữa hình ảnh thành đạt, xa hoa giả tạo của kẻ lừa đảo với bản chất trống rỗng, gian dối đằng sau.

still-2025-10-24-175035-31121.jpg
Doãn Quốc Đam đau đáu cho một dự án phòng chống tội phạm số.

Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, tác phẩm cũng tôn vinh những giá trị văn hóa, nhân văn của Hà Nội - thành phố vì hòa bình. Tường lửa Tràng An là lời cảnh báo và kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng bức “tường lửa” bằng nhận thức xã hội, cùng kiến tạo một không gian mạng an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên của mỗi người dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô trong kỷ nguyên số. Phim chính thức lên sóng lúc 20h tối thứ Sáu, thứ Bảy trên kênh H1 và Hanoion. Đây là dấu mốc quan trọng khi Hà Nội vừa được chọn tổ chức sự kiện quốc tế đặc biệt: Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng - “Công ước Hà Nội 2025”.

Xuân Tiến
