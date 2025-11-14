'Ông vua màn bạc thập niên 1990' Lý Hùng tái xuất, khán giả bất ngờ vì vẻ 'nam thần' vẫn không thay đổi

SVO - Dự án kinh dị - hài 'Phòng trọ ma bầu' tung ra poster và trailer chính thức xoay quanh kiếp nạn thuê trọ gặp ma ám của bộ đôi Huỳnh Phương và Nguyễn Anh Tú. Trong đó, sự góp mặt của Lý Hùng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Bên cạnh bộ ba nhân vật chính Huỳnh Phương, Nguyễn Anh Tú và Phương Lan đã được nhá hàng trước đó, Phòng trọ ma bầu tiếp tục gây chú ý khi công bố poster chính thức với sự góp mặt của loạt cái tên quen thuộc như Cát Phượng, Lý Hùng và Quỳnh Lam.

Trong khung cảnh mâm cơm gia đình tưởng chừng ấm cúng, dàn diễn viên lại mang đến những biểu cảm căng thẳng và hoảng sợ. Có vẻ như, các nhân vật đều đang bị “ám” bởi sự xuất hiện của một hồn ma mang thai đầy bí ẩn.

Bộ phim đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng của Lý Hùng, vốn là nam tài tử đình đám của thập niên 90. Sau gần một thập kỷ vắng bóng, Lý Hùng chính thức tái ngộ khán giả qua dự án này. Trong đó, hình ảnh của "ông vua màn bạc" năm nào vẫn khiến khán giả bồi hồi vì vẻ "nam thần" không thay đổi qua thời gian.

Ngoài ra, Cát Phượng cùng Quỳnh Lam cũng góp mặt trong phim và thu hút sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, vai trò thực sự của bộ ba diễn viên này vẫn còn được giữ kín, tạo nên sự tò mò lớn cho khán giả. Liệu họ sẽ là những người nắm giữ bí mật của căn trọ ma ám, hay chính là nạn nhân tiếp theo trong chuỗi kiếp nạn kinh hoàng?

Trong trailer, theo tiết lộ từ nhân vật do Cát Phượng thủ vai, lý do căn nhà trọ có giá rẻ bất ngờ là vì nơi đây vốn bị ma ám. Đúng như lời đồn, hồn ma mang thai bắt đầu quấy phá bộ đôi “số nhọ” bằng hàng loạt tình huống vừa rùng rợn vừa hài hước khiến cả hai nhiều phen “hú vía”.

Tuy nhiên, nỗi ám ảnh không chỉ dừng lại ở những trò hù dọa. Càng về sau, bộ đôi bạn thân dần nhận ra hồn ma mang thai này đang ẩn giấu trong mình nỗi oan khuất nên chưa thể siêu thoát. Từ đó, hành trình “giải oan” bất đắc dĩ cho linh hồn bất hạnh trở thành nút thắt trung tâm của bộ phim.

Khai thác câu chuyện dưới góc nhìn kinh dị pha lẫn hài hước, Phòng trọ ma bầu không chỉ tạo ra những tràng cười xen lẫn cảm giác rùng mình mà còn phản ánh trực diện đối với nạn “ăn cơm trước kẻng” và hệ lụy từ việc phá thai.

Trailer còn hé lộ sự xuất hiện của loạt gương mặt quen thuộc như NSƯT Lê Thiện, NSƯT Kim Tuyến, Trung Lùn, Hứa Minh Đạt... góp phần làm phong phú tuyến nhân vật và tăng thêm chiều sâu cho câu chuyện.