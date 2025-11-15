Lâm Hùng, Trang Pháp cùng Huỳnh Lập gây xúc động khi trích tiền túi hỗ trợ các em nhỏ khó khăn

SVO - Chương trình 'Mái ấm gia đình Việt' đã trao hơn 300 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, hành động góp tiền mua bảng tiền thưởng tặng các em nhỏ mồ côi của các nghệ sĩ Lâm Hùng, Trang Pháp và Huỳnh Lập khiến nhiều người xúc động.

MC Huỳnh Lập bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của các nhân vật xuất hiện trong chương trình lần này. Anh chia sẻ sự đồng cảm sâu sắc: “Tôi cũng có anh trai. Dù bây giờ, tôi làm nghệ thuật nhưng trước đây, anh tôi đã rất vất vả, bươn chải nhiều. Cuộc đời anh tôi không may mắn bằng tôi. Nên tôi rất đồng cảm với Tuấn, khi em đang gặp khó khăn nhưng vẫn luôn tự xem mình là trụ cột của gia đình”.

Kết thúc các phần thi, gia đình em Trương Hồ Kim Hân về thứ ba, nhận thưởng 18 triệu đồng. Em Đỗ Huỳnh Thúy Đào về Nhì, nhận 23 triệu đồng. Gia đình em Phan Trần Ngọc Trân giành giảiNnhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng tiền thưởng 60 triệu đồng. Như vậy, tổng tiền thưởng chương trình trao đến các gia đình tuần này là 101 triệu đồng.

Đặc biệt, tại phần rút bảng, MC Huỳnh Lập cùng ca sĩ Lâm Hùng và ca sĩ Trang Pháp đã quyết định chung tay mua thêm một bảng logo để tặng cho ba gia đình. Tấm bảng đặc biệt trị giá 15 triệu đồng được gửi đến các nhân vật, tạo nên khoảnh khắc xúc động khi quyết định bất ngờ của các nghệ sĩ được công bố.

Ngoài ra, ca sĩ Lâm Hùng cùng những người bạn của anh đã trích tiền túi tặng mỗi gia đình 10 triệu đồng. Các con của nam ca sĩ cũng dành 10 triệu đồng từ tiền tiết kiệm, nhờ anh trao tận tay những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Bên cạnh đó, các fan của Trang Pháp, theo chân nữ ca sĩ đến Mái ấm gia đình Việt đã chủ động đóng góp 27 triệu đồng. Trang Pháp quyết định góp thêm để tròn 60 triệu đồng và chia đều cho các gia đình.

Hai khách mời còn tổ chức bán áo bà ba, hỗ trợ mua vé số của gia đình nhân vật và đi đến khu vực khán giả để nhận tiền quyên góp. Ước tính, tổng số tiền thưởng từ chương trình cùng khoản ủng hộ của các nghệ sĩ, mạnh thường quân và người dân địa phương gửi đến các em nhỏ trong tuần này là gần 330 triệu đồng.