Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

'Biển người' đổ về Ba Vì: Bạn trẻ dậy từ 2 giờ sáng để kịp check in hoa Dã Quỳ

Lê Vượng - Khánh Nguyễn

SVO - Sáng 16/11, hàng ngàn bạn trẻ đã đổ về Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) để vãn cảnh và check in cùng mùa hoa Dã Quỳ 2025. Tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra từ 4 giờ 30 phút sáng, nhiều người phải chờ đợi gần ba tiếng đồng hồ để mua vé vào cổng.

bien-nguoi-do-ve-ba-vi-5.jpg﻿
﻿bien-nguoi-do-ve-ba-vi-2-7965.jpg
bien-nguoi-do-ve-ba-vi.jpg
Ngay trước thời điểm Hà Nội dự kiến đón không khí lạnh tăng cường gây mưa, hàng ngàn bạn trẻ đã tranh thủ lên Vườn quốc gia Ba Vì. Mục đích chính là "săn mây" và "check in" mùa hoa Dã Quỳ đang nở rộ. Ngay từ 4 giờ 30 phút sáng, tuyến đường dẫn lên khu vực bán vé của Vườn quốc gia đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Dòng xe nhích từng chút một. Nhiều bạn trẻ cho biết đã mất hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được quầy vé, sau đó tiếp tục xếp hàng chờ đợi mua vé.
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-10.jpg
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-11.jpg
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-12.jpg
Thậm chí, do quá mệt mỏi vì xuất phát sớm và chờ đợi lâu, không ít bạn trẻ đã phải tạt vào lề đường, tranh thủ chợp mắt.
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-4.jpg
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-6.jpg
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-9.jpg
Khung cảnh ùn tắc kéo dài tới hơn 7 giờ sáng, nhiều người lách qua hàng rào phân cách để đi bộ, xếp hàng mua vé sớm hơn.
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-2-7.jpg
Hai chị em Nguyễn Hoa (Bên trái) và Thu Hiền (Quốc Oai, Hà Nội) chia sẻ rằng đã dậy từ 2 giờ sáng để trang điểm, chuẩn bị trang phục và xuất phát lúc gần 4 giờ sáng. "Hôm nay chúng mình khá bất ngờ khi đã đi từ 4 giờ sáng nhưng đến nơi đã đông nghẹt tắc đường, hơi mệt mỏi. Nhưng lên trên này thấy hoa nở rộ, chụp được nhiều ảnh đẹp thì thấy cũng xứng đáng", Hoa chia sẻ.
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-2-5.jpg
Với Ngọc Mai và Khánh (sinh năm 2006, Hà Nội), đây là lần đầu tiên các bạn "săn" hoa Dã quỳ. Có mặt từ 4 giờ sáng, Mai cho biết rất ấn tượng với cảnh tượng tại đây: "Những hàng hoa Dã quỳ nở rộ hai bên đường, không khí trong lành. Đẹp như này bảo sao rất đông các bạn trẻ lên đây vãn cảnh. Lần tới nếu có đi, mình sẽ cố gắng sắp xếp vào ngày thường để ít người hơn".
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-2-6.jpg﻿
﻿bien-nguoi-do-ve-ba-vi-2-4.jpg
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-2.jpg
Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Ba Vì, năm nay thời gian hoa Dã quỳ nở rộ đẹp nhất kéo dài từ ngày 1/11 dự kiến tới 23/11. Thời điểm lý tưởng nhất săn hoa vào sáng sớm là từ 6 giờ tới 8 giờ, hoặc khung giờ buổi chiều từ 16 giờ tới 18 giờ.
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-15.jpg
Để tránh tình trạng đông đúc, các bạn trẻ có thể chọn tới Vườn quốc gia Ba Vì vào những ngày trong tuần.
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-2-3.jpg
bien-nguoi-do-ve-ba-vi-13.jpg
Dự báo thời tiết cuối tuần tới, từ 21/11 (Thứ Sáu), trời nắng ấm trở lại, thuận lợi cho các bạn trẻ tiếp tục check in hoa Dã Quỳ cuối mùa.

Ảnh: Lê Vượng - Khánh Nguyễn

Lê Vượng - Khánh Nguyễn
#Ba Vì #vườn quốc gia Ba Vì #check in hoa dã quỳ

Xem thêm

Cùng chuyên mục