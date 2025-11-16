'Biển người' đổ về Ba Vì: Bạn trẻ dậy từ 2 giờ sáng để kịp check in hoa Dã Quỳ

SVO - Sáng 16/11, hàng ngàn bạn trẻ đã đổ về Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) để vãn cảnh và check in cùng mùa hoa Dã Quỳ 2025. Tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra từ 4 giờ 30 phút sáng, nhiều người phải chờ đợi gần ba tiếng đồng hồ để mua vé vào cổng.
Ngay trước thời điểm Hà Nội dự kiến đón không khí lạnh tăng cường gây mưa, hàng ngàn bạn trẻ đã tranh thủ lên Vườn quốc gia Ba Vì. Mục đích chính là "săn mây" và "check in" mùa hoa Dã Quỳ đang nở rộ. Ngay từ 4 giờ 30 phút sáng, tuyến đường dẫn lên khu vực bán vé của Vườn quốc gia đã xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Dòng xe nhích từng chút một. Nhiều bạn trẻ cho biết đã mất hơn hai tiếng đồng hồ mới đến được quầy vé, sau đó tiếp tục xếp hàng chờ đợi mua vé.
Thậm chí, do quá mệt mỏi vì xuất phát sớm và chờ đợi lâu, không ít bạn trẻ đã phải tạt vào lề đường, tranh thủ chợp mắt.
Khung cảnh ùn tắc kéo dài tới hơn 7 giờ sáng, nhiều người lách qua hàng rào phân cách để đi bộ, xếp hàng mua vé sớm hơn.
Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Ba Vì, năm nay thời gian hoa Dã quỳ nở rộ đẹp nhất kéo dài từ ngày 1/11 dự kiến tới 23/11. Thời điểm lý tưởng nhất săn hoa vào sáng sớm là từ 6 giờ tới 8 giờ, hoặc khung giờ buổi chiều từ 16 giờ tới 18 giờ.
Dự báo thời tiết cuối tuần tới, từ 21/11 (Thứ Sáu), trời nắng ấm trở lại, thuận lợi cho các bạn trẻ tiếp tục check in hoa Dã Quỳ cuối mùa.