'Biển người' đổ về Ba Vì: Bạn trẻ dậy từ 2 giờ sáng để kịp check in hoa Dã Quỳ

SVO - Sáng 16/11, hàng ngàn bạn trẻ đã đổ về Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) để vãn cảnh và check in cùng mùa hoa Dã Quỳ 2025. Tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra từ 4 giờ 30 phút sáng, nhiều người phải chờ đợi gần ba tiếng đồng hồ để mua vé vào cổng.