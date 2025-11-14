‘Chia sẻ cùng thầy cô 2025’: Vinh danh 80 giáo viên tiêu biểu ở vùng biên giới

SVO - '80 thầy cô giáo tiêu biểu đang gieo chữ ở vùng biên giới được vinh danh tại Hà Nội, trong chương trình ‘Chia sẻ cùng thầy cô 2025’. Những câu chuyện về lòng tận tụy, vượt khó và tình yêu nghề của họ lan tỏa cảm hứng mạnh mẽ tới học sinh và cộng đồng'.

Tối 14/11, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ GD – ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình ‘Chia sẻ cùng thầy cô’ năm 2025, tôn vinh 80 giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các xã, phường, đặc khu vùng biên giới trên khắp cả nước.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Phi Long – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể T.Ư; Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động trong việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chào mừng Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. “Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp, một ngọn đèn bền bỉ gieo chữ nơi vùng đất còn nhiều gian khó”, anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Năm nay, trong số 80 giáo viên được vinh danh, có nhiều thầy cô đã gắn bó trọn đời với nghề, lặng lẽ bám trường, bám bản; cũng có những người trẻ tuổi nhưng nhanh chóng khẳng định năng lực và đạt thành tích xuất sắc. Đặc biệt, chương trình tôn vinh 36 giáo viên là người dân tộc thiểu số, đại diện cho 18 dân tộc như Thái, Mông, Mường, La Chí, Cơ Tu…

Hình ảnh xúc động nhất là các thầy giáo mang quân hàm xanh, vừa tuần tra bảo vệ biên giới, vừa trở về lớp học gieo chữ, gieo tình yêu quê hương cho học sinh. “Nơi lưng chừng núi, nơi ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu, tri thức vẫn được giữ gìn, niềm tin vẫn được thắp lên”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Vinh danh 80 giáo viên tiêu biểu ở vùng biên giới.

Anh Nguyễn Tường Lâm kêu gọi thế hệ trẻ biết ơn thầy cô bằng hành động thiết thực: Nỗ lực học tập, sống có trách nhiệm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Các thầy cô được trao Bằng khen của Bộ GD - ĐT và T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Kỷ niệm chương, Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, cùng nhiều phần quà từ Tập đoàn Thiên Long. Chương trình còn thu hút sự tham gia của các nhà giáo uy tín, chuyên gia giáo dục, các đại sứ và người truyền cảm hứng, như PGS. TS Trần Thành Nam, Hoa hậu Lương Thùy Linh và TikToker Lê Bống, qua các hoạt động tương tác, tri ân thầy cô tại vùng cao.

Vinh danh 80 giáo viên tiêu biểu ở vùng biên giới.

Song song, chương trình triển khai nhiều hoạt động cộng đồng: Xây dựng, sửa chữa phòng học, thư viện, trao học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh vùng khó.

Vinh danh 80 giáo viên tiêu biểu ở vùng biên giới.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” sau 10 năm đã tôn vinh 576 nhà giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước, lan tỏa tinh thần “Tri ân – Sẻ chia – Đồng hành”, trở thành nguồn cảm hứng cho giáo viên, học sinh và cộng đồng xã hội.