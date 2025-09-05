Gần 30 triệu học sinh, thầy cô hát Quốc ca trong Lễ khai giảng chung

SVO - Hàng triệu học sinh cả nước hôm nay bước vào năm học mới 2025 - 2026, lần đầu tiên cùng hát Quốc ca trong Lễ khai giảng được tổ chức thống nhất, kết nối trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia tới các trường học, từ thành thị đến vùng lũ miền Trung.

Sáng 5/9, gần 1,7 triệu thầy cô giáo và 30 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca trong Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, khai giảng năm học 2025 - 2026.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt, kết nối trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) tới tất cả trường học. Hàng triệu thầy trò từ mầm non, phổ thông đến đại học, cao đẳng đều cùng nhau cất vang Quốc ca, nghe diễn văn Khai giảng và đón tiếng trống trường trong cùng một thời khắc.

Lễ khai giảng được tổ chức thống nhất, kết nối trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia tới các trường học, từ thành thị đến vùng lũ miền Trung. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Tại điểm cầu trung tâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự và đánh trống khai giảng. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, kết nối tới hàng nghìn điểm cầu. Bộ GD - ĐT cho biết, hình thức khai giảng mới mang thông điệp đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, khẳng định mọi học sinh dù ở thành phố, nông thôn hay vùng sâu vùng xa đều được hòa chung bầu không khí khai trường.

Ở Hà Nội, TP. HCM, nhiều trường bố trí màn hình lớn để thầy trò theo dõi trực tiếp. Tại Điện Biên, Cà Mau, học sinh chia sẻ cảm giác “tự hào và xúc động” khi lần đầu tiên được hát Quốc ca trong một lễ khai giảng chung với bạn bè cả nước. Nhiều giáo viên kỳ vọng sự kiện này sẽ trở thành động lực khích lệ tinh thần dạy và học, giúp mỗi thầy trò ý thức rõ hơn về trách nhiệm với tri thức và Tổ quốc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết sáng nay ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ nắng ráo, nhiệt độ 28 - 33 độ C, thuận lợi cho hoạt động ngoài trời. Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào cục bộ vào chiều tối, không ảnh hưởng đến Lễ khai giảng buổi sáng.

Tiếng trống vang lên từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia và đồng loạt tại hàng nghìn ngôi trường trên cả nước được xem là dấu mốc lịch sử. Đây không chỉ là sự kiện Khai giảng năm học mới, mà còn là dịp để toàn ngành Giáo dục ôn lại truyền thống 80 năm, đồng thời khơi dậy quyết tâm đổi mới, phát triển trong kỷ nguyên mới.