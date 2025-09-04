Sinh viên nhiều ngành được miễn, giảm học phí từ năm học 2025 - 2026

SVO - Hàng triệu sinh viên sẽ được hưởng lợi từ Nghị định 238/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với nhiều chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí, áp dụng ngay trong năm học 2025 - 2026.

Miễn học phí cho phổ thông, hỗ trợ ngoài công lập

Theo Nghị định, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại trường công lập sẽ được miễn học phí. Với các cơ sở dân lập, tư thục, học sinh được hỗ trợ một phần học phí, mức cụ thể do HĐND tỉnh quyết định nhưng không vượt quá số tiền nhà trường thu.

Đây là thay đổi lớn, kế thừa và mở rộng các chính sách trước đó, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh và học sinh.

Nhiều nhóm sinh viên hưởng lợi

Đối với bậc đại học và sau đại học, Nghị định bổ sung nhiều đối tượng được miễn hoặc giảm học phí, trong đó có:

Sinh viên ngành đặc thù: Các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do Chính phủ, Thủ tướng quy định.

Sinh viên giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Học viên sau đại học ngành y tế đặc thù: Như tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh, truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu, nếu học tại cơ sở công lập.

Sinh viên theo học các chương trình, đề án đặc biệt do Chính phủ ban hành.

Người học ngành nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, cải lương, nhã nhạc cung đình, múa, xiếc… được giảm 70% học phí.

Sinh viên là người khuyết tật, mồ côi, dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, cử tuyển cũng thuộc diện miễn, giảm.

Thủ tục tinh gọn, không cần nộp đơn

Khác với trước đây, sinh viên và học sinh sẽ không cần làm đơn xin miễn, giảm học phí. Việc xét duyệt sẽ dựa trên dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các hệ thống chuyên ngành và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cách làm này giúp giảm thủ tục hành chính, đảm bảo chính sách đến đúng người, đúng thời điểm.

Chính phủ đã giao các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị điều kiện, nguồn lực để triển khai Nghị định từ năm học 2025 - 2026.

Chính sách mới không chỉ giúp sinh viên và gia đình giảm gánh nặng tài chính, mà còn góp phần định hướng đào tạo nhân lực cho những lĩnh vực đặc thù, hiếm người học nhưng xã hội đang có nhu cầu lớn.