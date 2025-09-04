Chủ tịch nước gửi thư động viên ngành giáo dục trước thềm khai giảng

SVO - Trước thềm khai giảng năm học 2025 - 2026, Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư tới ngành giáo dục, bày tỏ niềm tin thế hệ trẻ sẽ nuôi dưỡng khát vọng lớn lao, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Sáng 4/9, trước thềm Khai giảng năm học 2025 - 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi thư tới ngành giáo dục, bày tỏ niềm tin thế hệ trẻ sẽ nuôi dưỡng khát vọng lớn lao, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Năm học mới diễn ra trong niềm vui, tự hào của cả nước vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong thư, Chủ tịch nước nhắc lại bức thư bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên sau khi giành độc lập, khẳng định niềm tin thế hệ trẻ sẽ đưa dân tộc “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tựu rất đáng tự hào mà ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học 2024 – 2025.

“Ước vọng thiêng liêng đó của Người vẫn vang vọng, nhắc nhở các em không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước”, Chủ tịch nước viết.

Ông ghi nhận, trong năm học qua, ngành giáo dục đã chủ động hoàn thiện nhiều cơ chế, chính sách, luật quan trọng, đẩy mạnh đổi mới. Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai trọn vẹn từ lớp 1 đến 12; học sinh Việt Nam tiếp tục gặt hái thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm học 2025 - 2026 cũng có ý nghĩa đặc biệt, khi lần đầu tiên diễn ra trong bối cảnh cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời bắt đầu triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục.

Chủ tịch nước mong ngành giáo dục tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển toàn diện con người Việt Nam về tri thức, đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đối với học sinh, sinh viên, ông gửi gắm niềm tin, các bạn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, trở thành những công dân yêu nước, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái. Với đội ngũ thầy cô, cán bộ quản lý, ông mong các nhà giáo giữ vững ngọn lửa tâm huyết, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, đổi mới và sáng tạo.

“Tôi mong các bậc phụ huynh, với tình yêu thương và trách nhiệm, tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, cùng xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai”, Chủ tịch nước nhắn nhủ.

Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 sẽ diễn ra sáng 5/9, đồng loạt trên cả nước. Sau phần nghi thức tại các trường, toàn hệ thống sẽ kết nối trực tuyến với Lễ khai giảng T.Ư, do Bộ GD - ĐT tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).