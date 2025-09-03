Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa lớn dịp Khai giảng năm học mới

SVO - Ngày 4 - 5/9, học sinh cả nước bước vào năm học 2025 - 2026 trong bối cảnh thời tiết có sự phân hóa rõ rệt, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Lần đầu tiên, Lễ khai giảng toàn quốc được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) và truyền hình trực tiếp đến tất cả các điểm cầu ở trường đại học, cao đẳng, phổ thông, tiểu học, mầm non trên toàn quốc. Sự kiện nhằm tạo sự gắn kết trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Tại Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đặc biệt 4/9 nhiều khu vực vượt 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Hà Nội nắng nóng trong ngày khai giảng, nền nhiệt 25 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, đêm không mưa.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào, dông cục bộ, nhiệt độ 26 - 33 độ C.

Quảng Trị đến Đà Nẵng: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác, nhiệt độ 25 - 34 độ C.

Ven biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng: Nắng xen mưa, chiều tối và đêm có dông, có nơi mưa to, nhiệt độ 2 4 - 34 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông gia tăng, đặc biệt chiều và tối 5/9 có nơi mưa rất to. Lượng mưa có thể vượt 90 mm trong 3 giờ, cá biệt trên 100 mm trong đêm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp. Nhiệt độ Tây Nguyên 21 - 31 độ C, Nam Bộ 24 - 32 độ C. TP. HCM, Cần Thơ nhiều khả năng mưa chiều tối, xác suất 65 - 75%.

Một số điểm du lịch nổi bật: Sa Pa nắng, nhiệt độ 19 - 24 độ C; Hạ Long nắng, 26 - 33 độ C; Huế, Đà Nẵng ngày nắng, chiều tối có mưa rào, 24 - 34 độ C; Nha Trang chiều tối có mưa vừa, dông, 24 - 34 độ C; Đà Lạt se lạnh 16 - 25 độ C, chiều tối mưa dông.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo phụ huynh, học sinh chuẩn bị áo mưa, ô dù tại khu vực Nam Bộ và Trung Bộ; đồng thời chú ý bảo vệ sức khỏe khi tham gia Lễ khai giảng ngoài trời trong điều kiện nắng nóng ở miền Bắc.