80 thầy cô vùng biên được Bộ Giáo dục – Đào tạo tuyên dương

SVO - Từ những lớp học bên sườn núi đến những điểm trường sát đường biên, 80 thầy cô giáo tiêu biểu đã cùng nhau hội tụ tại Hà Nội trong chương trình ‘Chia sẻ cùng thầy cô’ năm 2025, mang theo câu chuyện về hành trình gieo chữ giữa muôn vàn gian khó.

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Bộ GD - ĐT gặp mặt, trao Bằng khen cho 80 giáo viên tiêu biểu trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025, những người đang ngày ngày gieo chữ nơi biên giới, hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn.

Buổi gặp có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Lê Quân, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cùng đại diện Tập đoàn Thiên Long, đơn vị đồng hành cùng chương trình suốt 10 năm qua.

10 năm lan tỏa tinh thần “chia sẻ cùng thầy cô”

Theo anh Nguyễn Kim Quy, sau một thập kỷ triển khai, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tuyên dương 576 nhà giáo tiêu biểu khắp mọi miền Tổ quốc. Họ là những người bám bản, bám lớp ở vùng sâu vùng xa, dạy học nơi biên giới, hải đảo, hay dạy trẻ khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số.

Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng đại diện Bộ GD - ĐT.

Năm nay, chương trình chọn tôn vinh các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy tại 248 xã, phường biên giới đất liền và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng làm công tác xóa mù chữ tại địa bàn đóng quân.

Các thầy, cô giáo tham dự chương trình.

Sau hơn hai tháng triển khai, Ban tổ chức nhận được 263 hồ sơ từ 22 tỉnh, thành và Bộ đội Biên phòng, lựa chọn 80 gương tiêu biểu. Trong đó, 36 giáo viên là người dân tộc thiểu số.

Các thầy, cô giáo chia sẻ tại chương trình.

Cô giáo Trần Thị Thao (trường PTDTBT Tiểu học Dào San, Lai Châu), 56 tuổi, là người nhiều tuổi nhất trong danh sách, với hơn 23 năm công tác vùng cao. Người trẻ nhất là cô Vương Thị Tươi, 28 tuổi, dạy tại trường PTDTBT Tiểu học Bản Díu (Tuyên Quang), đã 5 năm bám lớp giữa rừng núi Xín Mần.

“Những người tiên phong giữ lửa tri thức nơi biên cương”

Tại buổi gặp mặt, nhiều thầy cô chia sẻ về hành trình bám lớp trong điều kiện thiếu thốn: đường đến trường hiểm trở, thiếu thiết bị dạy học, nhiều học sinh phải vượt suối, băng rừng mỗi ngày. Dẫu vậy, điều giữ họ ở lại là tình yêu nghề và mong muốn mang đến cho học trò một tương lai tốt đẹp hơn.

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Lê Quân phát biểu tại chương trình.

Thứ trưởng Lê Quân bày tỏ xúc động khi lắng nghe câu chuyện của các thầy cô. Ông nói: “Giáo dục vùng sâu, vùng xa còn nhiều thử thách, thiếu thốn. Đó là nơi cần hơn hết những nhà giáo tiên phong – những người sẵn sàng nhận nhiệm vụ và thắp sáng tri thức nơi biên cương Tổ quốc”.

Ông cho biết, Bộ GD – ĐT đang triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chính phủ về phát triển hệ thống trường nội trú khu vực biên giới. Bộ sẽ từng bước mở rộng mạng lưới trường lớp, hoàn thiện các chính sách về cơ sở vật chất, chế độ bán trú – nội trú cho học sinh vùng khó.

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Lê Quân chia sẻ tại chương trình.

“Về lâu dài, hệ thống trường nội trú biên giới sẽ là nền tảng phát triển nhân lực chất lượng và tạo nguồn cán bộ cho địa phương”, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Lan tỏa tri ân người gieo chữ

Cũng tại buổi gặp, Thứ trưởng Lê Quân đã trao Bằng khen của Bộ GD – ĐT cho 80 thầy cô tiêu biểu. Mỗi giáo viên được nhận thêm Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng do Tập đoàn Thiên Long trao tặng.

80 thầy cô vùng biên được Bộ GD - ĐT tuyên dương.

Ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long, chia sẻ: “Thiên Long nối tiếp hành trình phụng sự học tập của ba thế hệ người Việt. Chúng tôi mong chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần tri ân, tiếp thêm động lực cho những người thầy đang cống hiến thầm lặng khắp mọi miền đất nước”.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11, tại Hà Nội, bao gồm các hoạt động: Dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Phủ Chủ tịch, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, và giao lưu với Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam... Lễ tuyên dương chính thức dự kiến tổ chức vào tối 14/11, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Mười năm qua, “Chia sẻ cùng thầy cô” không chỉ là hoạt động tri ân các thầy cô giáo mà còn là hành trình khơi dậy niềm tin, tiếp thêm nhiệt huyết cho thế hệ trẻ nối dài sứ mệnh “gieo chữ” nơi biên cương Tổ quốc.