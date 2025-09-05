Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khai giảng và lễ chào cờ tại Lũng Cú, Tuyên Quang

SVO - Điểm nhấn đặc biệt trong chuyến công tác của T.Ư Đoàn tại Tuyên Quang năm nay là lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', diễn ra tại cột cờ Lũng Cú – biểu tượng thiêng liêng nơi cực Bắc của Tổ quốc. Trong sắc đỏ rực rỡ của lá cờ khổng lồ tung bay trên đỉnh núi, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng đoàn công tác, thầy cô và học sinh đã hòa trong giai điệu Quốc ca trang nghiêm.

Sáng 5/9, trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026, trong không khí trang trọng và ấm áp tình thầy trò nơi địa đầu Tổ quốc.

Buổi lễ có sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Hà Trung Kiên - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, cùng lãnh đạo T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, Sở GD - ĐT tỉnh và chính quyền địa phương.

Khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang).

Điểm lại thành tích năm học trước: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình đạt trên 96%, nhiều giáo viên đoạt danh hiệu dạy giỏi các cấp, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Năm nay, trường đón 166 học sinh lớp 1 và 145 học sinh lớp 6.

Ngay sau phần văn nghệ và nghi lễ đón học sinh đầu cấp, đoàn công tác T.Ư Đoàn và tỉnh Tuyên Quang đã trao hoa chúc mừng nhà trường, đồng thời, gửi tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh khó khăn: 10 xe đạp, 30 suất học bổng, 1 "Phòng Tin học cho em”, 100 ảnh Bác Hồ, 500 lá cờ Tổ quốc và sách cho các trường học trên địa bàn.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác đã trực tiếp khánh thành phòng tin học, thăm khu bán trú, trao tặng 200 chiếc chiếu, 300 chiếc thìa, 50 bát tô nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh. Đoàn cũng đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Lũng Cú và các em nhỏ là "con nuôi" của đơn vị.

Dịp này, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm dẫn đầu đã tham gia lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột cờ Lũng Cú – biểu tượng thiêng liêng khẳng định chủ quyền cực Bắc của Tổ quốc.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột cờ Lũng Cú.

Không chỉ mang đến không khí khai giảng đầy hứng khởi, chuyến công tác của lãnh đạo Trung ương Đoàn tại Lũng Cú còn gửi gắm thông điệp đồng hành, sẻ chia với học sinh vùng cao, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước trong năm học mới.