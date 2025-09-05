Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm dự khai giảng và lễ chào cờ tại Lũng Cú, Tuyên Quang

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Điểm nhấn đặc biệt trong chuyến công tác của T.Ư Đoàn tại Tuyên Quang năm nay là lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', diễn ra tại cột cờ Lũng Cú – biểu tượng thiêng liêng nơi cực Bắc của Tổ quốc. Trong sắc đỏ rực rỡ của lá cờ khổng lồ tung bay trên đỉnh núi, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng đoàn công tác, thầy cô và học sinh đã hòa trong giai điệu Quốc ca trang nghiêm.

Sáng 5/9, trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026, trong không khí trang trọng và ấm áp tình thầy trò nơi địa đầu Tổ quốc.

Buổi lễ có sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; ông Hà Trung Kiên - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang, cùng lãnh đạo T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, Sở GD - ĐT tỉnh và chính quyền địa phương.

z6979457796329-a4309ec8a7edaca3134e1a1a7a3743cb.jpg
z6979457622677-9fadda5b7f408dd8a4cf6f88aeaf9f7e.jpg
z6979457508191-661f1eb599beac8860df46ea384b94da.jpg
Khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang).

Điểm lại thành tích năm học trước: Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình đạt trên 96%, nhiều giáo viên đoạt danh hiệu dạy giỏi các cấp, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Năm nay, trường đón 166 học sinh lớp 1 và 145 học sinh lớp 6.

Ngay sau phần văn nghệ và nghi lễ đón học sinh đầu cấp, đoàn công tác T.Ư Đoàn và tỉnh Tuyên Quang đã trao hoa chúc mừng nhà trường, đồng thời, gửi tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh khó khăn: 10 xe đạp, 30 suất học bổng, 1 "Phòng Tin học cho em”, 100 ảnh Bác Hồ, 500 lá cờ Tổ quốc và sách cho các trường học trên địa bàn.

z6979459579105-3e0e377de96e596fb0dc76c19a55ea39.jpg
z6979458663246-2ed6b87b76528de678663631560f7746.jpg

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng đoàn công tác đã trực tiếp khánh thành phòng tin học, thăm khu bán trú, trao tặng 200 chiếc chiếu, 300 chiếc thìa, 50 bát tô nhằm cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh. Đoàn cũng đến thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Lũng Cú và các em nhỏ là "con nuôi" của đơn vị.

Dịp này, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Tường Lâm dẫn đầu đã tham gia lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột cờ Lũng Cú – biểu tượng thiêng liêng khẳng định chủ quyền cực Bắc của Tổ quốc.

540595106-824883236538419-2275844987541141808-n.jpg
Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột cờ Lũng Cú.

Không chỉ mang đến không khí khai giảng đầy hứng khởi, chuyến công tác của lãnh đạo Trung ương Đoàn tại Lũng Cú còn gửi gắm thông điệp đồng hành, sẻ chia với học sinh vùng cao, góp phần tiếp thêm động lực để các em vững bước trong năm học mới.

Dương Triều Dương Triều
#Nguyễn Tường Lâm #Lũng Cú #Lễ khai giảng #Tuyên Quang #Chào cờ Tổ quốc #Học sinh vùng cao #Chương trình giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục