Hàng chục triệu người Việt cùng hát Quốc ca trong Lễ khai giảng năm học mới

SVO - Tiếng Quốc ca vang lên đồng loạt từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đến hàng chục nghìn trường học cả nước, trong Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026, để lại khoảnh khắc xúc động và giàu ý nghĩa.

Tại hội trường, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng gần 3.000 đại biểu và học sinh tiêu biểu đã đứng nghiêm trang, cất cao tiếng hát.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Ở hơn 45.000 điểm cầu trường học trên khắp cả nước, gần 30 triệu học sinh, sinh viên và 1,6 triệu thầy cô giáo đồng loạt hòa giọng, tạo nên “dàn hợp xướng” quy mô chưa từng có trong lịch sử ngành Giáo dục.

Hàng chục triệu người cùng hát Quốc ca trong Lễ khai giảng năm học mới.

Hình ảnh hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày tựu trường, từ những đô thị lớn đến miền núi, hải đảo, hay cả tại các xã vùng lũ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa vừa trải qua bão, được truyền trực tiếp về hội trường trung tâm. Nhiều sinh viên xúc động chia sẻ, tiếng hát Quốc ca trong ngày khai giảng không chỉ khởi đầu năm học mới, mà còn khơi dậy tình yêu Tổ quốc, gắn kết các thế hệ.

Các đại biểu hát Quốc ca tại Lễ khai giảng năm học mới.

Bộ trưởng Bộ GD - ĐT cho biết, việc tổ chức đồng loạt hát Quốc ca trong Lễ khai giảng năm nay nhằm khẳng định truyền thống 80 năm của ngành, đồng thời gửi gắm thông điệp đoàn kết, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.

Tại Lễ khai giảng và Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.

“Khoảnh khắc hàng triệu học sinh, thầy cô, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hát Quốc ca đã tạo nên một Lễ khai giảng thiêng liêng, trở thành ký ức đáng nhớ của toàn ngành”, một học sinh lớp 12 tại Hà Nội chia sẻ.

Âm vang Quốc ca khép lại phần lễ, mở ra năm học mới với niềm tin, hy vọng và tinh thần quyết tâm đổi mới giáo dục, đưa Việt Nam tiến bước mạnh mẽ trong giai đoạn mới.