Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Hàng chục triệu người Việt cùng hát Quốc ca trong Lễ khai giảng năm học mới

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tiếng Quốc ca vang lên đồng loạt từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đến hàng chục nghìn trường học cả nước, trong Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026, để lại khoảnh khắc xúc động và giàu ý nghĩa.

Tại hội trường, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng gần 3.000 đại biểu và học sinh tiêu biểu đã đứng nghiêm trang, cất cao tiếng hát.

1.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Ở hơn 45.000 điểm cầu trường học trên khắp cả nước, gần 30 triệu học sinh, sinh viên và 1,6 triệu thầy cô giáo đồng loạt hòa giọng, tạo nên “dàn hợp xướng” quy mô chưa từng có trong lịch sử ngành Giáo dục.

chao-co31.jpg
chao-co29.jpg
chao-co30.jpg
Hàng chục triệu người cùng hát Quốc ca trong Lễ khai giảng năm học mới.

Hình ảnh hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày tựu trường, từ những đô thị lớn đến miền núi, hải đảo, hay cả tại các xã vùng lũ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa vừa trải qua bão, được truyền trực tiếp về hội trường trung tâm. Nhiều sinh viên xúc động chia sẻ, tiếng hát Quốc ca trong ngày khai giảng không chỉ khởi đầu năm học mới, mà còn khơi dậy tình yêu Tổ quốc, gắn kết các thế hệ.

chao-co25.jpg
chao-co26.jpg
chao-co27.jpg
chao-co32.jpg
Các đại biểu hát Quốc ca tại Lễ khai giảng năm học mới.

Bộ trưởng Bộ GD - ĐT cho biết, việc tổ chức đồng loạt hát Quốc ca trong Lễ khai giảng năm nay nhằm khẳng định truyền thống 80 năm của ngành, đồng thời gửi gắm thông điệp đoàn kết, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.

chao-co34.jpg
Tại Lễ khai giảng và Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.

“Khoảnh khắc hàng triệu học sinh, thầy cô, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hát Quốc ca đã tạo nên một Lễ khai giảng thiêng liêng, trở thành ký ức đáng nhớ của toàn ngành”, một học sinh lớp 12 tại Hà Nội chia sẻ.

Âm vang Quốc ca khép lại phần lễ, mở ra năm học mới với niềm tin, hy vọng và tinh thần quyết tâm đổi mới giáo dục, đưa Việt Nam tiến bước mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Dương Triều Dương Triều
#lễ khai giảng 2025 #quốc ca Việt Nam #học sinh Việt Nam #lãnh đạo Đảng Nhà nước #truyền thống giáo dục #kỷ niệm 80 năm ngành giáo dục #đồng loạt hát Quốc ca

Xem thêm

Cùng chuyên mục