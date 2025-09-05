Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai giảng năm học mới

SVO - Sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng dự Lễ khai giảng năm học mới và Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.

Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra trang trọng, có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm bước vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong tiếng vỗ tay của hàng nghìn đại biểu. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Chủ tịch nước Lương Cường xuất hiện với phong thái gần gũi và vẫy tay chào các em học sinh tiêu biểu được mời tham dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt từ sớm, trao đổi với lãnh đạo Bộ GD - ĐT về công tác tổ chức Lễ khai giảng toàn quốc trực tuyến lần đầu tiên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và bày tỏ niềm vui khi chứng kiến hình ảnh hàng triệu học sinh cả nước đồng loạt hát Quốc ca trong ngày khai giảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc.

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Nên và Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân Vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn.

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Văn Thắng.

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các thầy cô giáo tiêu biểu, đại diện học sinh – sinh viên xuất sắc trên toàn quốc, tạo nên không khí trang trọng, giàu ý nghĩa.