Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai giảng năm học mới

SVO - Sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng dự Lễ khai giảng năm học mới và Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.
Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026 diễn ra trang trọng, có sự hiện diện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm bước vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong tiếng vỗ tay của hàng nghìn đại biểu. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU
Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các thầy cô giáo tiêu biểu, đại diện học sinh – sinh viên xuất sắc trên toàn quốc, tạo nên không khí trang trọng, giàu ý nghĩa.