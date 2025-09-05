Tổng Bí thư Tô Lâm căn dặn học sinh, sinh viên nuôi dưỡng khát vọng lớn lao

SVO - Trong Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2025 - 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm thông điệp đến học sinh, sinh viên cả nước: Nuôi dưỡng khát vọng lớn, không ngừng học tập, sáng tạo và rèn luyện bản lĩnh để cùng dựng xây một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Sáng 5/9, tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và Khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời gửi gắm kỳ vọng lớn lao đến thế hệ học sinh, sinh viên cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm căn dặn học sinh, sinh viên nuôi dưỡng khát vọng lớn lao.

Mở đầu, Tổng Bí thư ôn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành Giáo dục kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào Bình dân học vụ năm 1945. Từ một nền giáo dục non trẻ, đất nước đã xây dựng được hệ thống giáo dục phát triển rộng khắp, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. “Ngành Giáo dục luôn là một bộ phận cấu thành quan trọng, gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng, với vận mệnh dân tộc và tương lai đất nước”, ông khẳng định.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục: Chất lượng giáo dục chưa đồng đều, còn tình trạng nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, áp lực thi cử vẫn lớn, cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền còn chênh lệch. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sự biến đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ và toàn cầu hóa, ông nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân.

Nhân dịp này, Bộ GD - ĐT đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đặc biệt, hướng về học sinh, sinh viên cả nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm: “Các em phải nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng vươn lên, không ngừng học hỏi, rèn luyện kỹ năng, đạo đức và nhân cách. Học để làm người, để lập thân, lập nghiệp và quan trọng hơn cả là học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”.

Ông căn dặn thế hệ trẻ không chỉ cần tri thức mà còn phải có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong bối cảnh hội nhập, các em càng phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời biết tiếp thu tinh hoa nhân loại, để trở thành những công dân toàn cầu nhưng luôn tự hào là người Việt Nam. Đây được xem là kim chỉ nam cho học sinh, sinh viên bước vào năm học mới, khi khát vọng cống hiến và trách nhiệm với đất nước cần song hành cùng hành trang tri thức.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Bên cạnh lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ, Tổng Bí thư cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc với đội ngũ nhà giáo – những người “gieo hạt giống tri thức, bồi đắp tâm hồn, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò”. Ông nhấn mạnh, sự nghiệp đổi mới giáo dục muốn thành công, trước hết cần xây dựng đội ngũ thầy cô có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và chuyên môn giỏi. Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của giáo viên để họ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khai giảng năm học mới.

Trong định hướng cho thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ ba nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chương trình, phương pháp dạy và học gắn với thực tiễn, khuyến khích sáng tạo; và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục. Ông khẳng định, những giải pháp này sẽ giúp giáo dục Việt Nam hội nhập, phát triển, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng, có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng hàng trăm thầy cô giáo, học sinh, sinh viên tiêu biểu. Tổng Bí thư nhấn mạnh đến khát vọng xây dựng thế hệ “vừa hồng, vừa chuyên”, mang tri thức thời đại, giữ gìn giá trị truyền thống, sẵn sàng gánh vác trọng trách đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin và ý chí cho học sinh, sinh viên cả nước khi bước vào năm học mới, đồng thời là kim chỉ nam để toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.