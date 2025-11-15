Dàn trai xinh gái đẹp Thủ đô diện cổ phục Việt xuống phố

SVO - Chiều 15/11, Ngày hội Việt phục Bách hoa bộ hành đã chính thức trở lại Thủ đô Hà Nội, quy tụ hơn 800 "nam thanh nữ tú" tham gia diễu hành trong các bộ cổ phục Việt. Đây là lần thứ bảy chương trình được tổ chức và là một trong những hoạt động điểm nhấn thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025.