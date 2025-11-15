Dàn trai xinh gái đẹp Thủ đô diện cổ phục Việt xuống phố

SVO - Chiều 15/11, Ngày hội Việt phục Bách hoa bộ hành đã chính thức trở lại Thủ đô Hà Nội, quy tụ hơn 800 "nam thanh nữ tú" tham gia diễu hành trong các bộ cổ phục Việt. Đây là lần thứ bảy chương trình được tổ chức và là một trong những hoạt động điểm nhấn thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025.
Sau hành trình lan tỏa tình yêu cổ phục Việt từ Thành phố Hồ Chí Minh (mùa Xuân) đến Cố đô Huế (mùa Hạ), Ngày hội Việt phục Bách hoa bộ hành tiếp tục đến Thủ đô Hà Nội vào mùa Đông ngày 15/11/2025. Sự kiện thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 (Festival Thăng Long - Hà Nội 2025), do UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo và Sở Du lịch chủ trì phối hợp thực hiện.
Với quy mô gần 800 người, sự kiện đã tái hiện một cách sinh động hệ thống trang phục truyền thống Việt Nam, từ áo dài ngũ thân, áo tấc, áo nhật bình đến áo giao lĩnh, áo viên lĩnh… Các bộ trang phục này đều được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng công phu bởi các nhóm cổ phục.
Đoàn diễu hành được chia thành nhiều khối theo chủ đề, tạo nên một hành trình ký ức đầy màu sắc, đưa du khách trở lại dòng chảy lịch sử dân tộc.
Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô và sự công phu của trang phục, Bách hoa bộ hành qua các năm tổ chức luôn thu hút sự chú ý khi quy tụ đông đảo các bạn trẻ. Khoác lên mình những bộ cổ phục tinh xảo, các nam thanh nữ tú đã thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp, khí chất và niềm tự hào khi khoác lên mình di sản văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô.