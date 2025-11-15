Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn trai xinh gái đẹp Thủ đô diện cổ phục Việt xuống phố

Lê Vượng - Hoàng Vũ

SVO - Chiều 15/11, Ngày hội Việt phục Bách hoa bộ hành đã chính thức trở lại Thủ đô Hà Nội, quy tụ hơn 800 "nam thanh nữ tú" tham gia diễu hành trong các bộ cổ phục Việt. Đây là lần thứ bảy chương trình được tổ chức và là một trong những hoạt động điểm nhấn thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025.

﻿bach-hoa-bo-hanh-2025-18.jpg﻿
bach-hoa-bo-hanh-2025-15.jpg
bach-hoa-bo-hanh-2025-8.jpg
Sau hành trình lan tỏa tình yêu cổ phục Việt từ Thành phố Hồ Chí Minh (mùa Xuân) đến Cố đô Huế (mùa Hạ), Ngày hội Việt phục Bách hoa bộ hành tiếp tục đến Thủ đô Hà Nội vào mùa Đông ngày 15/11/2025. Sự kiện thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 (Festival Thăng Long - Hà Nội 2025), do UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo và Sở Du lịch chủ trì phối hợp thực hiện.
bach-hoa-bo-hanh-2025-2.jpg
bach-hoa-bo-hanh-2025-6.jpg
bach-hoa-bo-hanh-2025-11.jpg
bach-hoa-bo-hanh-2025-19.jpg
Với quy mô gần 800 người, sự kiện đã tái hiện một cách sinh động hệ thống trang phục truyền thống Việt Nam, từ áo dài ngũ thân, áo tấc, áo nhật bình đến áo giao lĩnh, áo viên lĩnh… Các bộ trang phục này đều được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng công phu bởi các nhóm cổ phục.
bach-hoa-bo-hanh-2025-16.jpg
bach-hoa-bo-hanh-2025.jpg﻿﻿
bach-hoa-bo-hanh-2025-5.jpg
bach-hoa-bo-hanh-2025-7.jpg
Đoàn diễu hành được chia thành nhiều khối theo chủ đề, tạo nên một hành trình ký ức đầy màu sắc, đưa du khách trở lại dòng chảy lịch sử dân tộc.
bach-hoa-bo-hanh-2025-10.jpg
Có mặt tại sự kiện, anh Võ Quốc Thái (sinh năm 2000, Hà Nội) cho biết đây là lần thứ hai mình tham gia ngày hội. Anh Thái chia sẻ: “Mình rất tự hào về bản sắc, lòng tự tôn dân tộc. Sự kiện đã khơi dậy trong mình niềm đam mê về trang phục Việt Nam”. Anh Thái tham gia hưởng ứng lễ hội trong bộ trang của quan võ dưới thời Triều Nguyễn và bày tỏ sự hãnh diện khi là một thành viên của đoàn diễu hành.
bach-hoa-bo-hanh-2025-13.jpg
Tham gia lần thứ ba, bạn Thu Hương - sinh viên năm hai Trường Đại học Văn hoá Hà Nội cho biết, ngoài các bộ trang phục do ban tổ chức cung cấp, nhiều bạn trẻ cũng tự chuẩn bị trang phục truyền thống cho riêng mình. "Hôm nay mình cảm thấy rất vui. Mình đang mặc trang phục của người Miêu, với nhiều hoạ tiết bạc tạo ra tiếng kêu rất vui tai. Mình cũng rất thích tìm hiểu về các bộ trang phục truyền thống. Mình thấy thú vị khi hôm nay có nhiều em bé mặc áo dài và hoà vào dòng người, rất đáng yêu", Thu Hương chia sẻ.
bach-hoa-bo-hanh-2025-9.jpg
bach-hoa-bo-hanh-2025-14.jpg
bach-hoa-bo-hanh-2025-17.jpg
Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô và sự công phu của trang phục, Bách hoa bộ hành qua các năm tổ chức luôn thu hút sự chú ý khi quy tụ đông đảo các bạn trẻ. Khoác lên mình những bộ cổ phục tinh xảo, các nam thanh nữ tú đã thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp, khí chất và niềm tự hào khi khoác lên mình di sản văn hóa dân tộc giữa lòng Thủ đô.

Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ - Mỹ Thực

Lê Vượng - Hoàng Vũ
#Ngày hội Việt phục Bách hoa bộ hành #Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 #Trang phục truyền thống Việt Nam #Diễu hành cổ phục Việt Nam #Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa #Hành trình lịch sử dân tộc #Sự kiện văn hóa cộng đồng #Tự hào dân tộc và bản sắc Việt #Tham gia của giới trẻ vào di sản #Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

