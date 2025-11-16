Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Tân Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025: 'Tôi muốn văn hoá Việt lan toả khắp năm châu'

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Người đẹp Hà Nội gây xúc động mạnh với tâm sự khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại 'Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025'.

Hành trình của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, với chủ đề "Lan tỏa bản sắc – Kết nối toàn cầu", vừa diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Năm nay, cuộc thi được tổ chức đúng dịp cả nước Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo thêm ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, tình đồng bào và niềm tự hào bản sắc. Nhiều lãnh đạo Trung ương và tỉnh Sơn La đã dự khán, thể hiện sự quan tâm đối với hoạt động văn hóa - du lịch quan trọng này.

Vượt qua tất cả các thử thách, Trần Minh Phương (sinh năm 2005, Hà Nội), với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và phong thái tự nhiên, thanh lịch đã chinh phục Ban Giám khảo. Cô không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn truyền cảm hứng bằng tinh thần nỗ lực, kiên trì và lòng nhân ái, lan tỏa hình ảnh người con gái Việt Nam trẻ trung, duyên dáng, thông minh và bản lĩnh.

Tân Hoa hậu còn giành thêm giải phụ 'Người đẹp có gương mặt đẹp nhất'. Với sứ mệnh mới, cô sẽ đồng hành cùng các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam và đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch Sơn La.

a16i2029-copy-083202-1763257427334-1763257469173442469604.jpg
Trần Minh Phương đăng quang 'Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025'.

Các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về các thí sinh Trần Thụy Thúy Tiên (TP Huế), Kha Thị Thơ (Nghệ An), Dương Thị Thanh Trúc (Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Như Quỳnh (Hà Tĩnh).

Xuất hiện với thần thái rạng rỡ sau khoảnh khắc đăng quang, Hoa hậu Trần Minh Phương bày tỏ niềm vui và xúc động khi được xướng tên cho ngôi vị cao nhất. Cô chia sẻ mong muốn trở thành đại sứ truyền cảm hứng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và vẻ đẹp đặc sắc của Sơn La – Mộc Châu nói riêng đến với du khách trong nước và quốc tế. Tân Hoa hậu khẳng định, sẽ nỗ lực thực hiện các dự án cộng đồng hướng đến phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và lan tỏa văn hóa các dân tộc.

a16i1960-copy-083156-1763257479380-17632574835011050149836.jpg
Trần Minh Phương mong muốn được lan toả văn hoá Việt đến bạn bè quốc tế.

Các Á hậu cũng bày tỏ quyết tâm đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội và các chiến dịch truyền thông nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn, văn hóa đặc sắc mà cuộc thi đề cao. Đặc biệt, Hoa hậu và các Á hậu cam kết đồng hành cùng du lịch Sơn La thông qua hoạt động quảng bá trên các nền tảng số, hỗ trợ giới thiệu các khu, điểm du lịch, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

anh-man-hinh-2025-11-16-luc-112921.png
anh-man-hinh-2025-11-16-luc-112912.png
Những khoảnh khắc đẹp trong Đêm chung kết.

Khép lại hành trình nhiều tháng chuẩn bị và trải nghiệm văn hóa tại Mộc Châu, Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ tìm ra chủ nhân vương miện mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Sơn La – Tây Bắc như một điểm đến văn hóa giàu bản sắc, hiện đại và hấp dẫn.

Xuân Tiến
#Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 #người đẹp thủ đô #bản sắc văn hoá #Việt Nam vươn mình #Trần Minh Phương

Xem thêm

Cùng chuyên mục