Tân Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025: 'Tôi muốn văn hoá Việt lan toả khắp năm châu'

SVO - Người đẹp Hà Nội gây xúc động mạnh với tâm sự khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại 'Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025'.

Hành trình của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, với chủ đề "Lan tỏa bản sắc – Kết nối toàn cầu", vừa diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Năm nay, cuộc thi được tổ chức đúng dịp cả nước Kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo thêm ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, tình đồng bào và niềm tự hào bản sắc. Nhiều lãnh đạo Trung ương và tỉnh Sơn La đã dự khán, thể hiện sự quan tâm đối với hoạt động văn hóa - du lịch quan trọng này.

Vượt qua tất cả các thử thách, Trần Minh Phương (sinh năm 2005, Hà Nội), với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và phong thái tự nhiên, thanh lịch đã chinh phục Ban Giám khảo. Cô không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn truyền cảm hứng bằng tinh thần nỗ lực, kiên trì và lòng nhân ái, lan tỏa hình ảnh người con gái Việt Nam trẻ trung, duyên dáng, thông minh và bản lĩnh.

Tân Hoa hậu còn giành thêm giải phụ 'Người đẹp có gương mặt đẹp nhất'. Với sứ mệnh mới, cô sẽ đồng hành cùng các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam và đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch Sơn La.

Trần Minh Phương đăng quang 'Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025'.

Các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về các thí sinh Trần Thụy Thúy Tiên (TP Huế), Kha Thị Thơ (Nghệ An), Dương Thị Thanh Trúc (Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Như Quỳnh (Hà Tĩnh).

Xuất hiện với thần thái rạng rỡ sau khoảnh khắc đăng quang, Hoa hậu Trần Minh Phương bày tỏ niềm vui và xúc động khi được xướng tên cho ngôi vị cao nhất. Cô chia sẻ mong muốn trở thành đại sứ truyền cảm hứng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và vẻ đẹp đặc sắc của Sơn La – Mộc Châu nói riêng đến với du khách trong nước và quốc tế. Tân Hoa hậu khẳng định, sẽ nỗ lực thực hiện các dự án cộng đồng hướng đến phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và lan tỏa văn hóa các dân tộc.

Trần Minh Phương mong muốn được lan toả văn hoá Việt đến bạn bè quốc tế.

Các Á hậu cũng bày tỏ quyết tâm đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội và các chiến dịch truyền thông nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn, văn hóa đặc sắc mà cuộc thi đề cao. Đặc biệt, Hoa hậu và các Á hậu cam kết đồng hành cùng du lịch Sơn La thông qua hoạt động quảng bá trên các nền tảng số, hỗ trợ giới thiệu các khu, điểm du lịch, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Những khoảnh khắc đẹp trong Đêm chung kết.

Khép lại hành trình nhiều tháng chuẩn bị và trải nghiệm văn hóa tại Mộc Châu, Chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ tìm ra chủ nhân vương miện mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Sơn La – Tây Bắc như một điểm đến văn hóa giàu bản sắc, hiện đại và hấp dẫn.