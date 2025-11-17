Nữ sinh 20 tuổi chia sẻ trải nghiệm lần đầu làm diễn giả TEDx

SVO - Thay vì xem “kẻ phản diện” là biểu tượng của cái ác, Mai Ngọc Hà lại coi đó là hình ảnh ẩn dụ cho những người dám đối diện với sự thật khó chịu, kiên định với nguyên tắc và làm điều đúng đắn, dù có bị hiểu lầm hay cô lập.

Mai Ngọc Hà, sinh năm 2005 tại Hà Nội, là sinh viên năm ba ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học Thăng Long. Cô là Á quân cuộc thi tranh biện sinh viên Thang Long Debate Tournament 2023 và gần đây là Quán quân cuộc thi Diễn giả Sinh viên TEDx Thang Long 2025.

Mai Ngọc Hà trở thành diễn giả TEDx ở tuổi 20.

Từ năm 13 tuổi, Hà đã bắt đầu công việc sáng tạo nội dung bằng việc đăng tải các video vẽ và làm slime trên YouTube, thu hút hơn 40 nghìn lượt theo dõi. Hiện cô là nhà sáng tạo nội dung đa nền tảng về đời sống và sáng tạo cá nhân.

Hà cũng là tác giả của một trong 20 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm “Tự do với sắc màu cảm xúc”, một hoạt động của phòng Tham vấn tâm lý, Trường Đại học Thăng Long tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức trong việc phòng chống tự tử và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên.

Tác phẩm Rabiit được trưng bày tại triển lãm “Tự do với sắc màu cảm xúc” trong khuôn viên Trường Đại học Thăng Long.

Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Hà kể, cơ duyên của cô với TEDx bắt đầu từ một lần… trượt. Ban đầu, cô ứng tuyển làm thành viên Ban tổ chức chương trình nhưng không được nhận. Ấn tượng với sự chuyên nghiệp, thân thiện của đội ngũ thực hiện chương trình, Hà quyết định thử tham gia cuộc thi tìm kiếm diễn giả sinh viên và không ngờ đã xuất sắc lên ngôi Quán quân.

“Bài học lớn nhất với mình là cứ thử đi, vì mình không bao giờ biết điều gì đón chờ phía trước. Cuộc thi đã giúp mình vượt qua vùng an toàn, đối mặt với nỗi sợ nói trước đám đông hay sợ bị đánh giá. Hoá ra những nỗi sợ ấy không đáng sợ như mình tưởng”, Hà chia sẻ.

Lần đầu đứng trên sân khấu TEDx Thang Long University chính thức, là diễn giả trẻ tuổi nhất và cũng là sinh viên duy nhất trong chương trình, Hà không tránh khỏi áp lực. Nhưng chính cảm giác ấy khiến cô ý thức hơn về trách nhiệm thể hiện thật tốt.

“Khi nhìn lại, mình thấy đây quả thật là trải nghiệm có một không hai, một dấu mốc giúp mình trưởng thành hơn”, cô nói.

Hà tại vòng chung kết của cuộc thi Tìm kiếm Diễn giả Sinh viên TEDx ThangLong 2025.

Trong bài diễn thuyết, Hà bắt đầu từ ký ức của tuổi học trò, khi nữ sinh từng bị gắn mác là một “lớp trưởng đáng ghét” vì thường xuyên nhắc các bạn làm bài. Từ đó, cô khai thác hình tượng “kẻ phản diện” như một phép ẩn dụ cho những người dám đặt ra giới hạn, dám nói điều không dễ nghe, nhưng lại giúp tập thể tốt hơn.

“Thế giới không tốt đẹp hơn nhờ những lời dễ nghe, mà nhờ những người dám nói ra điều không ai muốn nói”, Hà đưa khẳng định.

Còn dưới góc nhìn khoa học hành vi và tâm lý học, Hà cho rằng “kẻ phản diện” không chỉ tồn tại trong phim ảnh, mà là biểu tượng cho những con người dám đứng ở nơi không ai muốn đứng, dám chịu ánh nhìn khắt khe để bảo vệ điều đúng.

Kể về quá trình chuẩn bị cho bài diễn thuyết, Hà cho biết, ban đầu cô nghĩ mọi chuyện khá dễ dàng vì cô đã có câu chuyện gốc và đó cũng là ý tưởng đã giúp cô chiến thắng cuộc thi tìm kiếm diễn giả TEDx trước đó không lâu. Vậy nhưng, việc triển khai thêm và hoàn thiện ý tưởng gốc để khiến nó phù hợp với quy mô sân khấu lại khó hơn Hà nghĩ rất nhiều.

Trong quá trình lên kịch bản, Hà trở nên bối rối và có lúc đã rơi vào giai đoạn muốn bỏ cuộc vì không biết nên triển khai theo hướng nào. Trong đầu cô có quá nhiều suy nghĩ và đôi khi để sắp xếp chúng một cách logic thật sự không dễ. Nhưng nhờ có ban tổ chức hỗ trợ cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần với những lời góp ý chất lượng mà đến cuối cùng thì Hà đã hoàn thiện bài nói của mình.

Nữ sinh Hà Nội thích khám phá những điều mới lạ và không ngại thử thách

﻿để quãng đời sinh viên giàu trải nghiệm hơn.

“Không ai sinh ra đã là phản diện, đôi khi chúng ta chỉ khác biệt vì dám làm điều đúng,” Hà chia sẻ trong phần kết bài nói. Câu kết ấy giản dị mà mạnh mẽ, chạm đến cảm xúc của rất nhiều người trẻ, những người từng cảm thấy lạc lõng giữa đám đông vì không chọn con đường dễ dàng.

Trải nghiệm và câu chuyện của Mai Ngọc Hà chính là minh chứng cho việc tuổi trẻ không cần hoàn hảo, chỉ cần dám thử, dám nói và dám khác biệt. Bởi như Hà đã khẳng định, thế giới không thực sự thay đổi nhờ những lời dễ nghe, mà nhờ những người dám nói ra điều cần được nghe.

Ảnh: NVCC