Ba sinh viên trẻ và khát vọng xây dựng ngành kỹ xảo điện ảnh “made in Vietnam”

SVO - Nhóm TRINITY gồm ba sinh viên Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Hữu Hoàng Bách và Phạm Nguyễn Quốc Huy giành giải Nhất cuộc thi Vietnam VFX Challenge 2025. Từ một video mẫu, họ biến thành câu chuyện đô thị tương lai mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, thể hiện tinh thần sáng tạo và khát vọng xây dựng ngành Visual Effects (VFX) Việt Nam vươn ra thế giới.

Hành trình đến sân chơi VFX lớn nhất của giới trẻ sáng tạo

Nhóm TRINITY gồm Nguyễn Tấn Dũng (Trường Đại học Công nghệ TP.HCM), Nguyễn Hữu Hoàng Bách (Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM) và Phạm Nguyễn Quốc Huy (Học viện Kỹ xảo điện ảnh và Hoạt hình MAAC). Ba bạn đều đang là sinh viên năm ba, cùng chung niềm yêu thích kỹ xảo điện ảnh và mong muốn tạo nên sản phẩm mang bản sắc Việt.

“Biết tin nhóm đạt giải Nhất, mình cảm thấy rất vui và biết ơn những người đã truyền cảm hứng và hỗ trợ chúng mình trong suốt quá trình học tập”, Dũng chia sẻ.

Hoàng Bách xem giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ: “Nó không chỉ là kết quả của sự cố gắng, mà còn là bài học về cách làm việc nhóm, lắng nghe và xây dựng ý tưởng chung.”

Với Quốc Huy, chiến thắng là động lực để tiếp tục nghiêm túc theo đuổi nghề: “Mình biết ơn vì được học trong một môi trường đầy sáng tạo và được thử thách sớm để có cơ hội sáng tạo trong cuộc thi này.”

Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Hữu Hoàng Bách và Phạm Nguyễn Quốc Huy đã giành giải Nhất cuộc thi Vietnam VFX Challenge 2025.

Động lực để nhóm quyết định tham gia cuộc thi đến từ chính người anh đồng thời là mentor trong studio nơi cả ba cùng thực tập. “Anh giao cho chúng mình nhiệm vụ này như một thử thách để học cách hiểu nhau, tin tưởng nhau và chứng minh những gì đã học trong nhiều tháng qua”, Tấn Sũng chia sẻ.

Biến văn hóa Việt thành hình ảnh tương lai bằng công nghệ kỹ xảo

Với đề bài năm nay xoay quanh chủ đề văn hóa bản địa Việt Nam, TRINITY chọn hướng thể hiện “Vẻ đẹp tương lai của văn hóa Việt Nam qua góc nhìn hiện đại của kỹ xảo điện ảnh”.

Họ xây dựng hình ảnh một thành phố công nghệ cao với tàu điện trên cao, kiến trúc kính hiện đại, hologram đồ họa... nhưng vẫn hiện diện những biểu tượng Việt Nam quen thuộc như hoa sen, chim hạc, cờ đỏ sao vàng hay tòa nhà Bitexco. Đó như lời khẳng định: dù thay đổi theo thời đại, bản sắc Việt vẫn trường tồn.

Trong mùa giải 2025, Vietnam VFX Challenge lựa chọn chủ đề “Văn Hóa Bản Địa Việt Nam" nhằm tôn vinh vẻ đẹp đa dạng, đặc sắc của văn hóa các vùng miền Việt Nam qua góc nhìn hiện đại của kỹ xảo điện ảnh. Thí sinh sẽ thực hiện bài thi bằng cách xử lý một đoạn video gốc được Ban Tổ Chức cung cấp, từ đó sáng tạo nên một thế giới hoàn toàn mới mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.



Sản phẩm dự thi đạt giải Nhất của nhóm.

Dũng và Bách phụ trách dựng và xử lý các mô hình 3D, ánh sáng, vật liệu; Huy đảm nhiệm phần ghép hình và hậu kỳ.

Khó khăn lớn nhất của nhóm không nằm ở kỹ thuật, mà ở việc thống nhất ý tưởng. “Mỗi người đều có cái tôi sáng tạo. Nhưng cuối cùng chúng mình chọn ngồi lại, bỏ qua tranh luận hơn thua để tìm tiếng nói chung”, Tấn Dũng kể lại.

Khát vọng phát triển ngành VFX Việt Nam

Cuộc thi quy tụ nhiều studio lớn như Alien Media, Step One, CineBirds, Zodiac II… Điều này giúp nhóm được tiếp cận trực tiếp với chuyên gia trong ngành, nhận phản hồi chi tiết và học cách nhìn nhận sản phẩm dưới góc độ chuyên nghiệp.

“Ngành kỹ xảo tại Việt Nam còn mới nhưng đang tăng trưởng mạnh. Đây là lĩnh vực rất tiềm năng cho những bạn trẻ có khả năng sáng tạo hình ảnh”, Huy chia sẻ.

Nếu có cơ hội phát triển sản phẩm thành dự án hoàn chỉnh, nhóm mong muốn gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương: “Quê hương là nơi nuôi dưỡng giá trị tinh thần của mỗi người. Dù tương lai có thay đổi đến đâu, văn hóa Việt vẫn luôn ở trong máu của chúng ta.”

“Hành trình mới chỉ bắt đầu,” nhóm chia sẻ. “Chúng mình mong một ngày nào đó, khán giả Việt có thể tự hào khi xem những thước phim có kỹ xảo do chính người Việt tạo ra.”

Sau chiến thắng tại Vietnam VFX Challenge 2025, cả ba thành viên nhóm Trinity tiếp tục theo đuổi con đường chuyên môn riêng nhưng vẫn giữ chung một khát vọng: góp phần xây dựng nền kỹ xảo điện ảnh “made in Vietnam”. Nguyễn Tấn Dũng định hướng trở thành FX Artist - người tạo nên các hiệu ứng cháy nổ, khói, nước trong phim; Phạm Nguyễn Quốc Huy theo đuổi nghề Compositor, chịu trách nhiệm ghép các lớp hình ảnh, ánh sáng để tạo nên khung hình hoàn chỉnh; còn Nguyễn Hữu Hoàng Bách mong muốn phát triển thành 3D Artist, chuyên dựng hình và tạo chuyển động cho nhân vật, bối cảnh.