'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương Lê Thị Mai Ngân: Trưởng thành từ đam mê và cống hiến

SVO - Gặt hái hàng loạt danh hiệu ấn tượng như “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, “Sinh viên 5 tốt tiêu biểu” cấp thành phố Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng, Lê Thị Mai Ngân - sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng không chỉ nổi bật với thành tích học tập đáng nể mà còn là thủ lĩnh truyền cảm hứng của CLB Sinh viên 5 tốt thành phố. Từ giảng đường đến các hoạt động cộng đồng, cô bạn chọn cho mình hành trình trưởng thành bằng cống hiến và lan tỏa yêu thương.

Lê Thị Mai Ngân đang là sinh viên năm 4 của khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non,

﻿Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Hành trình từ ước mơ đến cống hiến

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng, Mai Ngân sớm nuôi dưỡng tình yêu với nghề giáo. Cô bạn chia sẻ: “Mình yêu trẻ con và luôn cảm thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười của các em. Từ nhỏ, mình đã mơ được đứng lớp, được dạy dỗ và sẻ chia yêu thương.” Chính ước mơ giản dị ấy đã dẫn cô đến với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, nơi Mai Ngân từng bước khẳng định bản thân qua học tập và rèn luyện.

Nữ sinh được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi đang là sinh viên.

Với tinh thần cầu tiến và ý chí kiên trì, Mai Ngân đã gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Đặc biệt, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2023 - 2024 là cột mốc đáng nhớ trong chặng đường thanh xuân của nữ sinh. “Khi được xướng tên là “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, mình thực sự xúc động và tự hào. Danh hiệu này là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, đồng thời là động lực để mình tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trên hành trình phía trước. Mình tin rằng danh hiệu này không chỉ là một thành tích mà còn là lời nhắc nhở để mỗi chúng ta sống có trách nhiệm hơn, học tập tốt hơn và lan tỏa nhiều giá trị tích cực đến cộng đồng ”, Ngân tâm sự.

Đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.

Dấu ấn của người thủ lĩnh trẻ

Hiện tại, Mai Ngân đang là Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt thành phố Đà Nẵng, nơi cô truyền cảm hứng và kết nối những bạn trẻ cùng chung lý tưởng cống hiến. Theo học tại Trường, nữ sinh tích cực giao lưu văn hóa quốc tế, các cuộc thi khởi nghiệp và chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Tình nguyện Tết cùng Hand In Hand”. Những chuyến đi tình nguyện đã để lại trong Ngân nhiều bài học quý giá: “Mỗi hành trình là một bài học quý giá về sự sẻ chia, đồng cảm và tình yêu thương với mọi người. Mình nhận ra rằng, dù chỉ là những việc nhỏ, nhưng nếu làm bằng cả tấm lòng, chúng ta vẫn có thể tạo nên những điều tốt đẹp và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng”.

Tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng, tình nguyện.

Giữa guồng quay bận rộn của việc học và hoạt động phong trào, Mai Ngân vẫn giữ được phong độ học tập. Bí quyết của Ngân là “làm mọi việc bằng sự chủ động và yêu thích”. Các hoạt động Đoàn - Hội, với Ngân không chỉ là cơ hội rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm mà còn là hành trình nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và sáng tạo.

Ngoài giờ học, Ngân còn làm gia sư và dạy chữ cho trẻ tiền Tiểu học. “Mỗi giờ đứng lớp là một lần mình học hỏi thêm về chuyên môn, rèn luyện sự kiên nhẫn và tình yêu nghề. Đó là nền tảng để mình vững vàng hơn trên con đường trở thành giáo viên tiểu học”, Ngân chia sẻ.

Trong quá trình học tập và rèn luyện, Mai Ngân cũng từng đối mặt với không ít khó khăn, từ áp lực học tập đến những trăn trở về định hướng tương lai. Thế nhưng, nhờ có sự động viên, tin tưởng của gia đình, thầy cô và bạn bè, nữ sinh đã tìm thấy nguồn năng lượng để bước tiếp. Ngân học cách cân bằng cảm xúc, quản lý thời gian hiệu quả và luôn tự nhủ: “Chỉ cần kiên trì, giữ vững đam mê thì mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng”. Chính niềm tin ấy đã giúp cô bạn vượt qua thử thách và đạt được thành quả như hôm nay.

Vượt qua khó khăn bằng cách kiên trì và giữ vững đam mê.

Với quan điểm sống: “Hãy làm mọi việc bằng cả trái tim”, Mai Ngân luôn cố gắng lan tỏa năng lượng tích cực trong mọi việc mình làm. Cô bạn tích cực tham gia phát đồ ăn miễn phí tại bệnh viện, tổ chức chương trình vui chơi cho trẻ em khuyết tật và đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Mai Ngân mong muốn đóng góp cho quê hương bằng chính nghề giáo: “Mình tin rằng giáo dục là nền tảng của sự phát triển, và mỗi người thầy đều có thể gieo những hạt mầm tri thức, nuôi dưỡng thế hệ trẻ biết yêu thương và cống hiến”.

Trên hành trình tuổi trẻ, Lê Thị Mai Ngân chọn cho mình cách trưởng thành bằng cống hiến. Hành trình ấy không chỉ giúp cô trưởng thành hơn từng ngày mà còn truyền đi thông điệp tích cực: khi sống bằng cả trái tim, mỗi người trẻ đều có thể lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Thành tích nổi bật của Mai Ngân: - Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2023-2024; - Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp Thành phố Đà Nẵng năm học 2023-2024; - Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2023-2024; Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp Trường năm học 2023-2024; - Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố Đà Nẵng năm học 2024 - 2025; - Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Đại học Đà Nẵng năm học 2023 - 2024.

