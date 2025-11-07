‘Chúng ta còn quá trẻ và non nớt để từ bỏ’ - Vượt qua khủng hoảng để chạm đến đam mê

SVO - Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 2007) hiện đang là sinh viên ngành Kế toán tại Học viện Hậu cần. Đằng sau hình ảnh một sinh viên năng động, Thùy Linh còn là một diễn viên, người mẫu ảnh tự do, một người trẻ đầy đam mê với nghệ thuật đã từng trải qua giai đoạn khó khăn trước ngưỡng cửa đại học. Câu chuyện của cô là hành trình vượt qua những áp lực, tìm lại chính mình và khẳng định bản thân, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Mặc dù không xuất thân từ môi trường nghệ thuật, Thùy Linh luôn có niềm yêu thích đặc biệt với nhảy múa, ca hát và diễn kịch. "Với mình, nghệ thuật là cách để thể hiện cảm xúc, lan tỏa năng lượng tích cực và ghi dấu những khoảnh khắc đáng nhớ", Thùy Linh chia sẻ.

Ước mơ của Thùy Linh là được làm việc trong môi trường nghệ thuật, và công việc hiện tại của cô bên cạnh học tập là diễn viên, người mẫu ảnh tự do - một bước tiến gần hơn đến mục tiêu của chính mình.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thùy Linh luôn được thầy cô, bạn bè đánh giá là một cô gái năng động, tích cực và học giỏi. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Linh bước vào năm lớp 12.

Thùy Linh chia sẻ: "Sau đợt Tết năm lớp 12, mình có một số chuyện cá nhân dẫn tới học tập chểnh mảng, khiến thầy cô, gia đình cũng như bản thân thất vọng vì kết quả không tốt trong các kỳ thi. Thời điểm đó, mình bị mông lung trước các quyết định, có rất nhiều câu hỏi trong đầu chưa thể giải đáp. Ví dụ như học ngành này sau mình làm gì? Học ngành này lương bao nhiêu? Hay là mình theo nghệ thuật nhỉ? Mình ghét học như này, 12 năm là đủ rồi. Mình chỉ muốn làm việc trong môi trường bay nhảy,...".

Thùy Linh đã trải qua rất nhiều kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học lớn. Cô cho biết: "Điểm thi đánh giá tư duy của mình tại Đại học Bách khoa dù không phải quá cao nhưng có thể xét vào được nhiều ngành trong trường. Dẫn tới khi đó, mình bị chủ quan, không còn học hành chăm chỉ như trước".

Cho đến khi tham gia các kỳ thi khảo sát do trường tổ chức, Thùy Linh mới nhận ra sự sa sút trong học tập của bản thân và bị mất phương hướng. Sau những trăn trở, Linh quyết định chia sẻ với bố mẹ về mong muốn thi năng khiếu vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nhưng nhận được sự phản đối từ gia đình.

Thùy Linh tâm sự: "Lúc đấy mình vừa bị áp lực gia đình, vừa áp lực học lại, và áp lực bản thân. Mình không biết, bản thân nên làm gì, bởi vốn dĩ mình ít khi tâm sự với người khác".

Trong giai đoạn khó khăn đó, Thùy Linh phải đối mặt với rất nhiều nỗi sợ: Sợ gia đình không còn yêu thương, sợ bạn bè quay lưng, sợ những lời bàn tán không hay về bản thân mình và đặc biệt, sợ tương lai mông lung, không đủ thành công để lo cho bố mẹ,...

Bị mất đi động lực, mất mục tiêu, Linh đặt nguyện vọng rất ít, trong đó có nguyện vọng đỗ Học viện An ninh nhân dân và Học viện Ngoại giao. Tuy nhiên, cả 2 nguyện vọng cô đều trượt hết. Do quá chủ quan, Linh đã để nguyện vọng Bách khoa và ULIS ở dưới.

Ban đầu, Thùy Linh đã có ý định “gap year” để năm sau làm lại. Nhưng được sự động viên của bạn bè và gia đình, cô đã quyết định tiếp tục trở lại cuộc sống bình thường và đến với ngôi trường Đại học hiện tại.

Trong lúc khó khăn, tình bạn đã trở thành nguồn động viên lớn đối với Linh và công việc là liều thuốc cân bằng lại cuộc sống. Cho đến hiện tại, Thùy Linh cảm thấy dù còn chút nuối tiếc, nhưng cô đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. "Vẫn nhớ nhưng điều đó không còn buồn nữa, mà nó chính là bài học cho mình", cô cho biết.

Dù chưa đạt được những thành tích to lớn, nhưng Thùy Linh đã rút ra được nhiều bài học quý giá cho bản thân. Cô không còn tự ti, mà yêu cuộc sống cũng như trân trọng cuộc sống nhiều hơn. Không còn nuối tiếc hay buồn bã, thay vào đó Thùy Linh tập trung phát triển bản thân để sống tích cực hơn.

Thùy Linh chia sẻ rằng, cô nhận được nhiều lời khen từ bạn bè về sự tích cực và thân thiện của bản thân. Điều đó càng thúc đẩy cô phải cố gắng sống hạnh phúc, sống tích cực, mang lại nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Trong tương lai, Thùy Linh có khá nhiều dự định như: Học thêm một lớp diễn xuất, nhằm trau dồi kỹ năng diễn xuất của bản thân. Học thêm một ngôn ngữ mới, đó là tiếng Hàn và thi lại IELTS, với mục tiêu mỗi năm đi du lịch một nước.

Đối với Thùy Linh, có rất nhiều câu nói hay, nhưng một câu nói khiến cô nhớ mãi từ năm lớp 7 đến hiện tại: "Chúng ta còn quá trẻ và non nớt để từ bỏ" – một câu nói của Suga (thành viên của nhóm nhạc BTS).

Qua đây, Thùy Linh cũng muốn gửi gắm lời khuyên đến các bạn trẻ rằng: "Các bạn trẻ ơi! Chúng ta còn trẻ, không nên nản chí mà từ bỏ ước mơ, khát vọng của bản thân mình. Chúng ta nên cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn đó, vì không gì là khó nếu bản thân ta thử chúng. Nếu chúng ta còn trẻ, chúng ta ngoài tập trung làm việc thì cần phải biết lo cho sức khỏe của bản thân, đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng. Các bạn học sinh đang chuẩn bị thi, hãy nhớ tập trung học hành, chúng ta không nên chủ quan và lười học. Những chuyện khác ngoài việc học, chúng ta nên hạn chế lại, tập trung học tập, đừng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân. Bởi, học tập là con đường dẫn đến thành công nhanh nhất".

(Ảnh: NVCC)