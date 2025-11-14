Thượng sĩ Đặng Hồng Phú - Hành trình rèn luyện và định vị bản thân giữa môi trường quân đội

SVO - Từ chàng trai có phần trầm tính đến học viên tiêu biểu của Trường Sĩ quan Công binh, Thượng sĩ Đặng Hồng Phú đã khẳng định bản thân bằng nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Chọn môi trường quân đội để rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành, Phú đã biến những ngày tháng học tập, huấn luyện gian khổ thành hành trình lan tỏa tinh thần tích cực của tuổi trẻ quân đội - kiên định, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết.

Từ ước mơ khoác áo lính đến quyết tâm vượt khó

Sinh ra trong một gia đình nông dân tại phường Tây Hoa Lư, thành phố Ninh Bình, Đặng Hồng Phú từ nhỏ đã ấp ủ mơ ước trở thành một cán bộ trong lực lượng vũ trang. Sống giữa vòng tay yêu thương của gia đình nhưng lại luôn khao khát thử thách bản thân, anh sớm nhận ra rằng môi trường quân đội không chỉ giúp hình thành kỷ luật và bản lĩnh mà còn rèn luyện tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.

“Năm đầu mình thi vào trường quân đội nhưng chưa đỗ. Sang năm thứ hai, mình vẫn quyết tâm ôn luyện và cuối cùng đã đạt được ước mơ”, Phú chia sẻ với ánh mắt đầy quyết tâm.

Những ngày đầu bước chân vào môi trường quân ngũ thực sự là thử thách lớn đối với một chàng trai còn nhiều bỡ ngỡ: giờ giấc nghiêm ngặt, cường độ huấn luyện cao, và yêu cầu học tập đầy khắt khe. Tuy nhiên, với tinh thần cầu tiến và khả năng thích nghi nhanh chóng, Phú đã biến mỗi khó khăn thành cơ hội rèn luyện ý chí, sự kiên nhẫn và bản lĩnh người lính. Anh cho biết: “Gia đình là hậu phương vững chắc giúp mình vững vàng bước tiếp, không bỏ cuộc trước những thử thách ban đầu”.

Tỏa sáng với thành tích học tập và sáng tạo khoa học

Trong suốt quá trình học tập, Thượng sĩ Đặng Hồng Phú luôn là một trong những học viên tiêu biểu của Trường Sĩ quan Công binh. Liên tục trong ba năm (2022-2025), anh được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng giấy khen trong đợt thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” năm 2024, và trở thành Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Không chỉ nổi bật trong học tập, Phú còn là người trẻ say mê nghiên cứu khoa học. Anh là chủ nhiệm đề tài “Bộ đèn tín hiệu, chỉ huy dùng trong huấn luyện ban đêm các nội dung xe máy vượt sông”, được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu thành công và đoạt giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương (cũ) lần thứ XI (2024 - 2025). Sự sáng tạo này không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật mà còn góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện, đảm bảo an toàn và tính chính xác trong các bài tập thực hành.

Thượng sĩ Đặng Hồng Phú nhận giải Ba Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị xã hội trong nhà trường quân đội lần thứ X.

Ngoài nghiên cứu khoa học, Phú còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các cuộc thi học thuật. Anh đoạt Giải Nhất cấp trường và Giải Ba toàn quốc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025, cùng Giải Khuyến khích Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị xã hội trong nhà trường quân đội lần thứ X. “Mỗi cuộc thi đều là một cơ hội học hỏi. Kết quả có thể khác nhau, nhưng điều mình nhận được luôn là kinh nghiệm và sự trưởng thành”, Phú chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần tích cực của tuổi trẻ quân đội

Hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn, Thượng sĩ Đặng Hồng Phú luôn được đồng đội yêu quý bởi tinh thần trách nhiệm, năng động và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Anh còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, hùng biện, và các phong trào thi đua của nhà trường, góp phần lan tỏa không khí sôi nổi, đoàn kết trong đơn vị.

Thượng sĩ Đặng Hồng Phú - tấm gương tự học, sáng tạo của tuổi trẻ Trường Sĩ quan Công binh.

Phú chia sẻ: “Trước đây mình khá nhút nhát, nhưng môi trường quân đội đã giúp mình tự tin, bản lĩnh và biết cách làm việc tập thể. Mình muốn lan tỏa tinh thần đó đến các đồng chí xung quanh mình”.

Trong tương lai, anh đặt mục tiêu tiếp tục học tập, rèn luyện và nâng cao kỹ năng số để trở thành người sĩ quan vững vàng về kiến thức, giỏi về kỹ năng, có bản lĩnh chính trị và luôn giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

(Ảnh: NVCC)