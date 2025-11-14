Y Un Diễm - Cô gái Gié Triêng với khát khao mang tri thức về gieo mầm ước mơ cho trẻ em buôn làng

SVO - Y Un Diễm (dân tộc Gié Triêng, cựu sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên) đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, khát vọng và hành trình mang tri thức trở về vun đắp cho buôn làng. Từng hai lần đối mặt với tai nạn nghiêm trọng, trải qua nhiều thiếu thốn và trắc trở trong học tập, Diễm vẫn không ngừng đứng dậy, vượt qua nghịch cảnh để gieo mầm ước mơ cho thế hệ trẻ vùng cao.

Khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa, Diễm tốt nghiệp đại học ở tuổi 25. Hành trình ấy có thể chậm hơn người khác, nhưng lại là hành trình của ý chí và niềm tin. Cô tâm sự: “Sinh ra ở vùng sâu, vùng xa, mình gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chính điều đó khiến mình quyết tâm học để thay đổi số phận. Với mình, giáo dục là con đường ngắn nhất để phát triển bản thân”.

Y Un Diễm - cô gái Gié Triêng có tấm lòng nhân hậu với khát khao gieo mầm ước mơ cho học sinh vùng cao.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Diễm từng dự định đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Nhưng một cuộc gặp gỡ tình cờ với cô giáo cũ đã mở ra bước ngoặt trong cuộc đời. Được khuyên nên theo học nghề khách sạn - nhà hàng, cô rời quê lên Sài Gòn làm việc gần hai năm, tích góp được ít tiền rồi quyết định thi vào đại học để tiếp tục giấc mơ học tập.

Thế nhưng, trên đường đến trường, Diễm gặp tai nạn nghiêm trọng khiến việc học phải tạm dừng. Khi hồi phục, số tiền dành dụm đã cạn, nhưng cô không nản lòng. Diễm chọn Trường Đại học Tây Nguyên, nơi vừa sức và đủ gần để tiếp tục con đường tri thức. “May mắn là học kỳ đầu được học online, mình vừa dưỡng thương, vừa làm thêm để không bỏ lỡ nhịp học”, cô nhớ lại.

Khó khăn không làm cô gái nản lòng, Y Un Diễm luôn nỗ lực vươn lên và phấn đấu trong học tập, rèn luyện.

Ngay từ những ngày đầu đại học, Diễm đã đặt ra kế hoạch cho mình: hai năm đầu tập trung làm thêm và tham gia hoạt động để rèn kỹ năng mềm, hai năm sau chú trọng chuyên môn để vững nghề. Dù gặp không ít khó khăn, cô gái Gié Triêng vẫn giữ tinh thần lạc quan, ham học hỏi và luôn cố gắng tiến về phía trước.

“Khó khăn nhất là tài chính. Mình vừa học, vừa làm thêm, vừa tham gia hoạt động Đoàn - Hội. Có những lúc mệt mỏi, nhưng nghĩ đến tương lai, mình lại tự nhủ, nếu vượt qua được giai đoạn này, phía trước sẽ là cơ hội tốt hơn”, Diễm bộc bạch.

Y Un Diễm nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Ngay từ năm nhất, cô biết đến phong trào “Sinh viên 5 tốt” và xem đó là kim chỉ nam trong suốt quãng đời sinh viên. Diễm nỗ lực cân bằng giữa học tập, công tác xã hội và phát triển bản thân. Nhờ sự kiên trì, cô không chỉ đạt được những danh hiệu cao quý mà còn giành được học bổng YSEALI của Chính phủ Mỹ và HESSEN của CHLB Đức, mở ra cơ hội được giao lưu, học hỏi và mở rộng tầm nhìn quốc tế.

“Những chuyến đi ấy đã giúp mình thay đổi góc nhìn, hiểu hơn về giá trị của giáo dục và sức mạnh của tri thức. Mình càng mong muốn mang những gì học được trở về quê hương, để giúp đỡ các em học sinh và các bạn trẻ nơi đây”, cô chia sẻ.

Cô nhận học bổng YSEALI của Chính phủ Mỹ và càng khát khao mang tri thức về quê hương giúp học sinh vùng khó sau chuyến đi.

Sau khi tốt nghiệp, Diễm chọn trở về quê, giảng dạy tiếng Anh cho học sinh vùng cao. Cô muốn chính mình là minh chứng cho thông điệp: Xuất phát điểm không quyết định tương lai, dù đi chậm hay gặp thất bại, điều quan trọng là không dừng lại và luôn tin vào bản thân.

Diễm hào hứng kể: “Trường khá xa, đường đi khó, nhưng mỗi ngày nhìn thấy học trò háo hức học tập, mình lại thấy vui và có thêm động lực. Những ánh mắt hồn nhiên của học trò là nguồn cảm hứng để mình tiếp tục gắn bó với sự nghiệp gieo chữ nơi đây dù khó khăn tới đâu”.

Ngay từ thời đại học, Y Un Diễm đã tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động cộng đồng giúp các em nhỏ vùng cao.

Không dừng lại ở công việc giảng dạy, Diễm còn sáng lập dự án “MY CHANGE” với slogan “Change Your Mind, Change Your Future” (Thay đổi nhận thức, thay đổi tương lai), hướng tới việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục và kỹ năng mềm cho học sinh dân tộc thiểu số.

Trong tương lai, cô dự định thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh tại quê nhà, kết nối với giáo viên và sinh viên tình nguyện để tạo ra môi trường học tập gần gũi, truyền cảm hứng cho các em nhỏ. “Khó khăn hôm nay chỉ là bước khởi đầu cho hành trình trưởng thành mai sau. Với mình, trở về quê hương để cống hiến cũng là một dạng thành công”, Diễm tâm sự.

Cô gái mang nhiều khát vọng về thắp sáng tương lai cho trẻ em vùng cao.

Câu chuyện của cô gái Gié Triêng ấy không chỉ là hành trình vượt lên số phận, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và khát vọng vươn lên. Ở bất cứ nơi đâu, Y Un Diễm vẫn giữ trong mình tinh thần hiếu học, lòng nhân ái và khát vọng mang tri thức về gieo mầm sáng tương lai cho các em học sinh vùng cao.

(Ảnh: NVCC)