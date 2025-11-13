Sinh viên 'căng não' đấu trí cùng tỷ phú và AI, giành giải thưởng 1 tỷ đồng

SVO - Sau hai mùa phát sóng, chương trình 'The Moneyverse – Vũ trụ đồng tiền' trở thành hiện tượng trong giới sinh viên khi biến kiến thức tài chính vốn khô khan thành một sân chơi mang tính giải trí, ứng dụng cao.

Khác với những gameshow truyền hình thông thường, 'The Moneyverse' được thiết kế như một khóa học thực hành tài chính. Ở vòng Tứ kết, thí sinh giải các bài toán chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư cá nhân sát với đời sống sinh viên. Đến Bán kết, họ phải lập kế hoạch kinh doanh, triển khai bán hàng thật và quản lý dòng tiền theo kế hoạch được xem là “khóa học khởi nghiệp cấp tốc” giúp rèn luyện tư duy quản trị, kỷ luật và sáng tạo nội dung.

Điểm nhấn của mùa thứ hai nằm ở vòng Chung kết, nơi thí sinh cùng lúc thi trắc nghiệm trực tuyến với 1.000 khán giả, tranh biện trực tiếp với tỷ phú và đấu trí cùng Multi-Agent AI – hệ thống trí tuệ nhân tạo do kỹ sư Việt Nam phát triển. Đây là lần đầu tiên một chương trình truyền hình Việt đưa AI vào vai trò giám khảo kiêm người phản biện, tạo nên trải nghiệm tương tác hiếm có.

Chương trình chia kiến thức tài chính thành mô hình “5 hành tinh” gồm: Kiếm tiền – Tiêu tiền – Tích lũy – Đầu tư – Bảo toàn. Người chơi hóa thân thành “phi hành gia tài chính”, vượt qua các thử thách mô phỏng bằng VR, AR và ứng dụng trực tuyến The Moneyverse App, mang lại cảm giác học – hành – giải trí trong cùng một không gian số.

Chung kết 'The Moneyverse' mùa thứ hai sẽ lên sóng ngày 16/11. Người chiến thắng nhận 1 tỷ đồng tiền mặt, có thể dùng làm vốn khởi nghiệp hoặc xây dựng nền tảng tài chính cá nhân. Ngoài ra, chương trình còn trao học bổng CPA trị giá 8.500 đôla Úc cho những bạn muốn theo đuổi lộ trình nghề nghiệp tài chính quốc tế và 1.000 học bổng AI tổng trị giá 8 tỷ đồng giúp sinh viên trên toàn quốc tiếp cận, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Không chỉ dừng ở truyền hình, 'The Moneyverse' còn lan tỏa qua chuỗi hoạt động ngoại khóa như Money Day, Money Theater, MoneyTalk, do sinh viên các trường tự tổ chức. Các sự kiện này giúp người trẻ thực hành tài chính qua hội thảo, kịch tương tác hay tình huống mô phỏng, hình thành cộng đồng sinh viên chủ động học và làm chủ đồng tiền.

Theo Ban tổ chức, mùa thứ hai ghi nhận sự tham gia của 54 trường đại học, hàng chục nghìn sinh viên tiếp cận hoạt động bên lề và hàng triệu lượt xem trên đa nền tảng.

Nhiều ngân hàng lớn đã đồng hành cùng chương trình, coi đây là mô hình hiệu quả trong việc phổ cập hiểu biết tài chính cho thế hệ trẻ, lực lượng lao động tương lai của nền kinh tế số.