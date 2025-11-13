Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Sinh viên 'căng não' đấu trí cùng tỷ phú và AI, giành giải thưởng 1 tỷ đồng

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau hai mùa phát sóng, chương trình 'The Moneyverse – Vũ trụ đồng tiền' trở thành hiện tượng trong giới sinh viên khi biến kiến thức tài chính vốn khô khan thành một sân chơi mang tính giải trí, ứng dụng cao.

Khác với những gameshow truyền hình thông thường, 'The Moneyverse' được thiết kế như một khóa học thực hành tài chính. Ở vòng Tứ kết, thí sinh giải các bài toán chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư cá nhân sát với đời sống sinh viên. Đến Bán kết, họ phải lập kế hoạch kinh doanh, triển khai bán hàng thật và quản lý dòng tiền theo kế hoạch được xem là “khóa học khởi nghiệp cấp tốc” giúp rèn luyện tư duy quản trị, kỷ luật và sáng tạo nội dung.

Điểm nhấn của mùa thứ hai nằm ở vòng Chung kết, nơi thí sinh cùng lúc thi trắc nghiệm trực tuyến với 1.000 khán giả, tranh biện trực tiếp với tỷ phú và đấu trí cùng Multi-Agent AI – hệ thống trí tuệ nhân tạo do kỹ sư Việt Nam phát triển. Đây là lần đầu tiên một chương trình truyền hình Việt đưa AI vào vai trò giám khảo kiêm người phản biện, tạo nên trải nghiệm tương tác hiếm có.

30seconds-04487.jpg
Sinh viên 'căng não' đấu trí cùng tỷ phú và AI, giành giải thưởng 1 tỷ đồng.

Chương trình chia kiến thức tài chính thành mô hình “5 hành tinh” gồm: Kiếm tiền – Tiêu tiền – Tích lũy – Đầu tư – Bảo toàn. Người chơi hóa thân thành “phi hành gia tài chính”, vượt qua các thử thách mô phỏng bằng VR, AR và ứng dụng trực tuyến The Moneyverse App, mang lại cảm giác học – hành – giải trí trong cùng một không gian số.

Chung kết 'The Moneyverse' mùa thứ hai sẽ lên sóng ngày 16/11. Người chiến thắng nhận 1 tỷ đồng tiền mặt, có thể dùng làm vốn khởi nghiệp hoặc xây dựng nền tảng tài chính cá nhân. Ngoài ra, chương trình còn trao học bổng CPA trị giá 8.500 đôla Úc cho những bạn muốn theo đuổi lộ trình nghề nghiệp tài chính quốc tế và 1.000 học bổng AI tổng trị giá 8 tỷ đồng giúp sinh viên trên toàn quốc tiếp cận, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

aka-1503-1.jpg

Không chỉ dừng ở truyền hình, 'The Moneyverse' còn lan tỏa qua chuỗi hoạt động ngoại khóa như Money Day, Money Theater, MoneyTalk, do sinh viên các trường tự tổ chức. Các sự kiện này giúp người trẻ thực hành tài chính qua hội thảo, kịch tương tác hay tình huống mô phỏng, hình thành cộng đồng sinh viên chủ động học và làm chủ đồng tiền.

Theo Ban tổ chức, mùa thứ hai ghi nhận sự tham gia của 54 trường đại học, hàng chục nghìn sinh viên tiếp cận hoạt động bên lề và hàng triệu lượt xem trên đa nền tảng.

Nhiều ngân hàng lớn đã đồng hành cùng chương trình, coi đây là mô hình hiệu quả trong việc phổ cập hiểu biết tài chính cho thế hệ trẻ, lực lượng lao động tương lai của nền kinh tế số.

Chương trình do Thời báo VTV (VTVTimes), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với một số đơn vị thực hiện.

Dương Triều
#tài chính #AI #sinh viên #giải thưởng #truyền hình #đầu tư #kỹ năng

Xem thêm

Cùng chuyên mục