Giới trẻ háo hức trải nghiệm Ngày Thẻ Việt Nam 2025

SVO - Từng thao tác quét mã QR, từng giao dịch không tiền mặt cho thấy, giới trẻ đang nhanh chóng thích nghi với xu hướng tiêu dùng số, tự tin khẳng định vai trò tiên phong trong kỷ nguyên công nghệ.

Ngày 18/10, tại Sân vận động Bách khoa Hà Nội, ‘Ngày Thẻ Việt Nam 2025’ diễn ra trong không khí sôi động, thu hút hàng nghìn bạn trẻ và sinh viên tham dự. Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức đã đông kín người đến trải nghiệm các gian hàng của ngân hàng, ví điện tử và doanh nghiệp công nghệ.

Tiếng nhạc sôi động, tiếng cười nói rộn rã hòa cùng những hàng dài sinh viên chờ quét mã QR, chơi minigame hay nhận quà lưu niệm, tạo nên một “ngày hội số” đúng nghĩa giữa lòng Thủ đô.

“Không khí vô cùng trẻ trung và năng động. Mỗi gian hàng đều có hoạt động riêng như trò chơi, trải nghiệm thanh toán thực tế hay nhận quà lưu niệm. Mình thấy vừa vui, vừa bổ ích, lại giúp hiểu hơn về các hình thức thanh toán mới”, Nguyễn Thị Hằng (23 tuổi, P. Vĩnh Tuy, Hà Nội) chia sẻ.

Hằng cho biết, việc được trải nghiệm trực tiếp thanh toán không tiền mặt giúp cô cảm thấy an tâm hơn về độ an toàn của công nghệ: “Chỉ cần vài thao tác quét mã là xong, không cần ví hay lo thiếu tiền lẻ. Khi có nhân viên hướng dẫn tận tình, mình thấy yên tâm hơn hẳn”.

Thanh toán không tiền mặt – thói quen mới của thế hệ trẻ

Nếu trước đây việc cầm tiền mặt được xem là “an toàn”, thì nay chỉ cần một chiếc điện thoại có Internet, giới trẻ có thể thanh toán mọi thứ — từ ly trà sữa, vé xem phim đến tiền nhà trọ.

Sự chuyển đổi này không chỉ mang lại tiện ích mà còn thể hiện lối sống hiện đại, năng động và minh bạch hơn của thế hệ trẻ Việt Nam.

“Trước đây, mình vẫn quen dùng tiền mặt, nhưng khi được trải nghiệm thực tế, mình thấy giao dịch diễn ra rất nhanh, an toàn và dễ kiểm soát. Mọi thứ vận hành trơn tru khiến mình tin rằng, đây là xu hướng tất yếu của tương lai”, Trần Quốc Đạt (19 tuổi, ĐH Bách khoa Hà Nội) nói.

Đạt thừa nhận, ban đầu, cậu từng lo ngại về vấn đề bảo mật khi sử dụng thẻ hoặc cây ATM, nhưng trải nghiệm tại sự kiện, Đạt đã thay đổi suy nghĩ: “Thanh toán một chạm qua nền tảng NAPAS giúp mình cảm thấy an toàn hơn, hạn chế nguy cơ bị lộ thông tin mà lại tiện hơn rất nhiều”.

Lan tỏa niềm tin số

Không chỉ người dùng, đại diện ngân hàng cũng đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện năm nay trong việc lan tỏa niềm tin vào công nghệ tài chính và thanh toán số.

“Gian hàng của OCB mang đến trải nghiệm trọn vẹn về sự tiện lợi và an toàn của thanh toán số, đúng tinh thần ‘Một chạm – Vạn niềm tin’. Chúng tôi muốn sinh viên cảm nhận rằng, chiếc thẻ ngân hàng không chỉ để chi tiêu, mà còn là chìa khóa mở ra hệ sinh thái tài chính hiện đại”, chị Đinh Thị Mai - Giám đốc Trung tâm bán hàng Digital của OCB chia sẻ.

Trần Quốc Đạt (19 tuổi, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội).

Chị Mai cho biết, OCB cùng các ngân hàng khác còn tổ chức nhiều minigame, bốc thăm trúng thưởng, với các phần quà được giới trẻ yêu thích như bình giữ nhiệt, túi tote hay gấu bông.

“Thông qua những ngày hội như thế này, mỗi bạn trẻ sẽ có thêm niềm tin để bước vào thế giới thanh toán số, nơi chỉ một chạm nhỏ thôi cũng có thể mở ra ‘vạn niềm tin lớn’ về công nghệ, tài chính và tương lai số của Việt Nam”, chị Mai nói.

Một “ngày hội số” thực thụ

Không chỉ là nơi trải nghiệm công nghệ, Ngày Thẻ Việt Nam 2025 còn là không gian kết nối, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo của sinh viên. Từ những cú chạm đầu tiên trên màn hình điện thoại, niềm tin số được nuôi dưỡng cùng ý thức an toàn tài chính và chủ động công nghệ của thế hệ trẻ.

Sự kiện kéo dài trong hai ngày (18 – 19/10), với nhiều hoạt động hấp dẫn, trong đó điểm nhấn là đêm nhạc “Chạm Việt Nam” nằm trong khuôn khổ Sóng Festival – Ngày Thẻ Việt Nam 2025, diễn ra tối 19/10, tại Sân vận động Bách khoa Hà Nội, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu mến.