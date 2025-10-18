Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khu ẩm thực ‘giá sinh viên’ hút giới trẻ tại Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025

Dương Triều

SVO - Không chỉ là sân chơi công nghệ và tài chính số, Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025 còn khiến hàng ngàn bạn trẻ thích thú với khu ẩm thực "giá sinh viên" đầy màu sắc, nơi mọi món ngon đều có thể mua chỉ bằng vài chạm thẻ hoặc quét QR code.

Giữa không gian sôi động của Sóng Festival tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội, khu ẩm thực được ví như “thiên đường ăn uống” cho sinh viên. Từ đầu giờ trưa, những hàng người nối dài trước các gian hàng, mùi đồ nướng, trà sữa, bánh ngọt lan tỏa khắp khu vực.

ntvn-am-thuc32.jpg
Không gian sôi động của Sóng Festival tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bên cạnh các món quen thuộc như nem chua rán, bún chả, bánh mì chảo hay xiên que, khu ẩm thực còn có những món “signature” do sinh viên tự tay chế biến, bán thử nghiệm mô hình khởi nghiệp ẩm thực. Giá mỗi món chỉ từ 10.000 – 25.000 đồng, phù hợp túi tiền sinh viên nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hương vị hấp dẫn.

“Mình chỉ đem theo 100.000 đồng mà ăn được cả buổi, lại còn được hoàn tiền 20% khi thanh toán bằng thẻ nữa. Vừa tiết kiệm vừa vui”, Ngọc Hân (sinh viên Trường Đại học Ngoại thương) chia sẻ.

ntvn-am-thuc29.jpg
ntvn-am-thuc28.jpg
ntvn-am-thuc30.jpg
Những món ăn quen thuộc của sinh viên trong ngày hội.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ giao dịch trong khu ẩm thực được khuyến khích không dùng tiền mặt. Người tham gia có thể thanh toán qua thẻ ngân hàng, mã QR hoặc ví điện tử. Đây cũng là một trong những điểm nhấn của Ngày thẻ Việt Nam, chương trình do báo Tiền Phong và NAPAS phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hướng đến thúc đẩy thói quen thanh toán số trong giới trẻ.

“Chúng tôi muốn tạo ra không gian để sinh viên vừa được ăn ngon, vừa được trải nghiệm tiện ích công nghệ tài chính một cách gần gũi, thực tế”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

ntvn-am-thuc25.jpg
ntvn-am-thuc26.jpg
ntvn-am-thuc27.jpg
ntvn-am-thuc31.jpg
Không gian mua sắm của các bạn sinh viên.

Về chiều tối, khu ẩm thực càng đông hơn khi hàng loạt chương trình biểu diễn, giao lưu âm nhạc khởi động. Tiếng nhạc trẻ trung vang lên xen lẫn mùi thơm của món nướng, của trà sữa, tạo nên bầu không khí náo nhiệt hiếm có.

Không chỉ là nơi “nạp năng lượng”, khu ẩm thực còn là điểm hẹn kết nối bạn bè, là nơi sinh viên từ các trường đại học khắp Hà Nội gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ niềm vui trong ngày hội lớn.

ntvn-am-thuc35.jpg
ntvn-am-thuc20.jpg
ntvn-am-thuc21.jpg
Khu ẩm thực ‘giá sinh viên’ hút giới trẻ tại Sóng Festival – Ngày Thẻ Việt Nam 2025.

“Ăn ngon – trả gọn – vui trọn ngày” là cảm nhận chung của nhiều bạn trẻ khi rời khu ẩm thực chiều nay.

Khu ẩm thực “giá sinh viên” sẽ mở cửa xuyên suốt hai ngày (18 và 19/10), song hành cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm công nghệ, trò chơi, và đêm nhạc “Chạm Việt Nam” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Dương Triều
#Sóng Festival 2025 #ẩm thực sinh viên #thanh toán số #Ngày Thẻ Việt Nam #giải trí giới trẻ #chợ ẩm thực #sinh viên Hà Nội

