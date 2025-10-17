Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Tối 17/10, không khí háo hức vẫn lan tỏa trên mạng xã hội sau buổi phát vé đêm nhạc 'Chạm Việt Nam' thuộc chuỗi sự kiện 'Sóng Festival: Một chạm – Vạn niềm tin', khi hàng nghìn khán giả trẻ đã chính thức cầm trên tay tấm vé mời tham dự sự kiện công nghệ – âm nhạc lớn nhất tháng Mười, tại Hà Nội.

Sân vận động Bách khoa “biến hình” thành không gian công nghệ – tài chính số

Trong hai ngày 18 – 19/10, sân vận động Bách khoa Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của giới trẻ Thủ đô, với sự kiện “Sóng Festival: Một chạm – Vạn niềm tin”, do báo Tiền Phong và NAPAS phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

z7121598363742-71dcb6edfe0bcd83f355c033a87e59f1.jpg
z7121688830246-b8ebc422709f1764404dbce47f0156e0.jpg
565144478-1423396196456543-1880042101988360940-n.jpg
Hàng nghìn bạn trẻ nhận vé miễn phí dự ‘Sóng Festival: Một chạm – Vạn niềm tin’ tại sân vận động Bách khoa. Ảnh: HOÀNG MẠNH THẮNG

Không chỉ là sân chơi giải trí, khuôn viên rộng lớn của sân vận động được chia thành nhiều khu vực trải nghiệm hấp dẫn: check-in nhận quà, gian hàng thương hiệu, và sân khấu chính. Các ngân hàng và tổ chức thanh toán hàng đầu như Vietcombank, BIDV, MB, Agribank, Mastercard, Napas, VietinBank, HDBank đều góp mặt, mang tới loạt hoạt động như thanh toán không tiền mặt, nhận quà qua QR code, hay mini game công nghệ.

z7122199894972-c3a1bc27c8662cf71026eb6d24037bb0.jpg
Sân vận động Bách khoa đang là tâm điểm của các bạn trẻ trong dịp cuối tuần này.

“Không gian sự kiện năm nay được thiết kế như một thành phố tài chính số thu nhỏ, nơi mọi thao tác – từ mua sắm đến giải trí – đều gói gọn trong một chạm”, đại diện Ban Tổ chức chia sẻ.

Hé lộ sân khấu khổng lồ – nơi “Chạm Việt Nam” tỏa sáng

Điểm nhấn đáng mong đợi nhất chính là đêm nhạc “Chạm Việt Nam” diễn ra tối 19/10, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Đen, Anh Tú, Ngô Lan Hương, Double2T cùng nhiều khách mời đặc biệt.

z7126483149106-8985271635a110110a0e94e81ddb8935.jpg
Hé lộ sân khấu chương trình ‘Sóng Festival: Một chạm – Vạn niềm tin’.

Sân khấu được thiết kế hoành tráng, với hệ thống khung đèn cao 14m, rộng 22m, sâu 15,6m, cùng các module LED độc đáo, tạo nên không gian ánh sáng – âm thanh bùng nổ. “Đây sẽ là một trong những sân khấu ngoài trời ấn tượng nhất tại Hà Nội dịp cuối năm nay”, một kỹ thuật viên tiết lộ.

Hàng nghìn vé mời được phát, fan trẻ xếp hàng check-in

Tại trụ sở báo Tiền Phong, ngày 16/10, hàng nghìn bạn trẻ đã xếp hàng dài chờ đến lượt nhận vé đêm nhạc. Nhiều nhóm sinh viên chia sẻ họ đến từ các trường đại học quanh khu vực Hà Nội, mong được “chạm tay” vào thần tượng.

z7121599326366-4187fb7fbab360e6f03c4fe6a7924f8e.jpg
Rất đông bạn trẻ xếp hàng nhận vé từ Ban Tổ chức chương trình.

“Mình theo dõi Đen từ lâu, nên khi nghe có cơ hội nhận vé miễn phí, mình rủ cả nhóm bạn đến từ sáng để kịp check-in”, Ngọc Linh (ĐH Kinh tế Quốc dân) chia sẻ.

Đặc biệt, NAPAS còn triển khai chương trình tặng vé miễn phí cho khách hàng tham gia trải nghiệm tại sự kiện và trên nền tảng trực tuyến – mở thêm cơ hội cho những khán giả chưa kịp nhận vé trực tiếp.

Chuỗi hoạt động của Ngày Thẻ Việt Nam 2025

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam 2025 với chủ đề “Một chạm – Vạn niềm tin”, gồm chuỗi hoạt động:

Hội thảo chuyên đề: “Một chạm – Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số”.

Tọa đàm hướng nghiệp: “Bảo vệ tài chính cá nhân – Làm chủ đồng tiền”.

Sóng Festival: Một chạm – Vạn niềm tin (18–19/10).

Đêm nhạc Chạm Việt Nam.

Chiến dịch Mega Sale 2025.

“Sóng Festival: Một chạm – Vạn niềm tin” hứa hẹn không chỉ là nơi hội tụ âm nhạc, mà còn là không gian lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giới trẻ Việt Nam, nơi mỗi cú “chạm” là một niềm tin vào tương lai số hóa mạnh mẽ.

Dương Triều
