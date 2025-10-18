Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên khuấy động Sóng Festival bằng những màn nhảy sôi động, tràn đầy năng lượng

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Những vũ điệu mạnh mẽ, ánh đèn rực rỡ và tiếng hò reo không ngớt của khán giả khiến sân vận động Bách khoa Hà Nội như 'bùng nổ' trong ngày 18/10. Chuỗi tiết mục nhảy của sinh viên các trường đại học mở màn cho ‘Ngày Thẻ Việt Nam – Sóng Festival 2025’, thổi bừng sức trẻ và tinh thần sáng tạo của giới trẻ thủ đô.

Ngay từ sớm, khu vực sân khấu chính của Sóng Festival 2025 đã chật kín người xem. Mở màn chương trình, đội DOP On The Show đến từ ĐH Bách khoa Hà Nội mang đến tiết mục nhảy hiện đại bùng nổ, khuấy động toàn bộ không khí sự kiện. Những bước nhảy dứt khoát, đồng đều, kết hợp cùng tinh thần tự tin của sinh viên Bách khoa đã nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả tiến gần sân khấu, cổ vũ không ngớt.

sinh-vien-khuay-dong42.jpg
sinh-vien-khuay-dong41.jpg
sinh-vien-khuay-dong43.jpg
Sinh viên khuấy động Sóng Festival bằng những màn nhảy sôi động, tràn đầy năng lượng.

Không để khán giả nghỉ nhịp, các thành viên của CLB Nhảy 69CREW – Học viện Ngoại giao tiếp nối không khí hứng khởi bằng tiết mục “Hustlang All Day”. Màn trình diễn thể hiện phong cách trẻ trung, hiện đại, với vũ đạo cuốn hút và khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng.

sinh-vien-khuay-dong37.jpg
sinh-vien-khuay-dong37.jpg
sinh-vien-khuay-dong38.jpg
sinh-vien-khuay-dong39.jpg

“Bọn mình muốn mang đến tinh thần tự tin, sôi nổi của sinh viên Ngoại giao, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực đến các bạn trẻ có mặt hôm nay”, một thành viên nhóm 69CREW chia sẻ.

Tiếp nối chương trình, nhóm Like Jennie đến từ trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khiến không khí càng thêm bùng nổ với màn trình diễn đậm phong cách K-pop. Những bộ trang phục rực rỡ, vũ đạo bắt mắt cùng thần thái tự tin của các thành viên khiến khán giả như hòa mình vào một “concert mini” ngay giữa sân vận động.

sinh-vien-khuay-dong33.jpg
sinh-vien-khuay-dong29.jpg
sinh-vien-khuay-dong31.jpg

Xen giữa các tiết mục, Ban tổ chức giới thiệu thêm hàng loạt hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ sự kiện như săn vé tham dự đêm nhạc “Chạm Việt Nam”, đại tiệc âm nhạc tối 19/10 quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám: Đen Vâu, Anh Tú, Double2T, Hà Myo, Ngô Lan Hương, Dung Hoàng Phạm, Châu Dương.

Sinh viên tham dự cũng có cơ hội trải nghiệm nhiều khu vực công nghệ, gian hàng thanh toán số, cùng cuộc thi online “Chạm vào sự thật – Cảnh giác lừa đảo” để nhận quà tặng và vé xem chương trình.

sinh-vien-khuay-dong21.jpg
sinh-vien-khuay-dong25.jpg
sinh-vien-khuay-dong26.jpg

“Các tiết mục biểu diễn của sinh viên buổi sáng đã góp phần thổi bùng không khí sôi động cho ‘Ngày Thẻ Việt Nam – Sóng Festival 2025’. Đây là nơi âm nhạc, công nghệ và sức trẻ hòa quyện, mở đầu cho chuỗi hoạt động trải nghiệm và giao lưu đầy cảm hứng của giới trẻ Việt Nam”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

sinh-vien-khuay-dong46.jpg
Sân khấu ấn tượng của Ngày Thẻ Việt Nam – Sóng Festival 2025.

Ngày Thẻ Việt Nam – Sóng Festival 2025 diễn ra trong hai ngày 18 và 19/10, tại sân vận động Bách khoa Hà Nội, chương trình do Báo Tiền Phong và NAPAS phối hợp tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sự kiện mang đến chuỗi hoạt động phong phú: Khu trải nghiệm công nghệ, ẩm thực “giá sinh viên”, trò chơi tương tác, cùng đêm nhạc hoành tráng “Chạm Việt Nam”.

Dương Triều
#Sóng Festival 2025 #sinh viên nhảy hiện đại #Hà Nội #sự kiện giới trẻ #âm nhạc trẻ

