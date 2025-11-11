Quán quân FPT Talent Code và cú ‘bứt tốc’ năm 2 đại học

SVO - Giành Quán quân FPT Talent Code 2025, được VPBank tuyển thẳng vào vị trí Chuyên viên IT khi mới năm 2, giữ vai trò Trưởng ban chuyên môn tại JS Club và cuộc thi CodeFest 2025 - Nguyễn Vũ Đăng Khánh (2005, ngành Kỹ sư phần mềm, Đại học FPT Hà Nội) là hình ảnh tiêu biểu của một sinh viên biết chủ động rèn luyện, định hướng và nắm bắt cơ hội sớm.

Hành trình chiến thắng thuyết phục tại FPT Talent Code

Năm 2024, Đăng Khánh từng thử sức FPT Talent Code nhưng chỉ dừng lại ở Top 6 chung cuộc. Từ trải nghiệm tưởng như thất bại đó lại trở thành “sức bật” cho sự trở lại đầy quyết tâm lần này ở mùa giải năm nay.

“Khi giành được Quán quân, điều khiến mình tự hào nhất là đã ‘phục thù’ được so với năm ngoái. Lần trước chỉ về thứ 6, nên năm nay khi đạt được vị trí cao nhất, mình thật sự rất vui và hạnh phúc,” Khánh chia sẻ.

“Mình không đặt mục tiêu phải chiến thắng từ đầu. Mình chỉ muốn tiến bộ hơn. Nhưng khi tự thấy bản thân đã thay đổi rõ rệt, mình tin mình có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội,” Khánh nói.

Động lực của Khánh không đến từ áp lực thành tích mà đến từ tinh thần “ muốn làm lại”. Lần này, có sự đồng hành của người bạn thân cùng luyện thuật toán vào mỗi tối đã giúp Khánh thêm phần tự tin khi bước vào sân thi đấu.

Từ JS Club đến CodeFest: Trách nhiệm luôn phải hàng đầu

Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, Khánh hiện là Trưởng ban chuyên môn của JS Club - Câu lạc bộ kỹ sư phần mềm Nhật Bản tại FPT Hòa Lạc. Đây cũng là môi trường góp phần lớn vào sự trưởng thành của Khánh trong suốt thời gian đại học.

“JS Club đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống đại học của mình. Nhờ CLB, mình gặp được nhiều anh chị đi trước rất giỏi và luôn sẵn sàng chỉ dẫn. Mình có thêm những mối quan hệ chất lượng và có cơ hội thực hành cả kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm,” Khánh chia sẻ.

Không chỉ ở nội bộ trường, Khánh còn đảm nhiệm vai trò Trưởng ban chuyên môn của CodeFest 2025. Đây là cuộc thi game giải thuật dành cho sinh viên công nghệ thông tin toàn miền Bắc, với 46 đội thi đến từ các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại Kiến trúc Hà Nội,...

Đăng Khánh là trưởng ban chuyên môn của cuộc thi CodeFest 2025 - cuộc thi game giải thuật dành cho sinh viên công nghệ thông tin toàn miền Bắc.

Ở CodeFest, các đội thi viết thuật toán điều khiển nhân vật thi đấu trong một đấu trường ảo. Khánh tham gia xây dựng đề bài, bộ chấm và cấu trúc chuyên môn của giải. “Đã là trưởng ban chuyên môn, mình phải có chuyên môn thật. Cũng chính trách nhiệm đó tạo động lực để mình học nhiều hơn, tiến bộ nhanh hơn,” Khánh chia sẻ.

Được VPBank tuyển thẳng khi mới năm 2: Cơ hội đến từ sự chủ động

Việc được VPBank đặc cách tuyển dụng đến với Khánh sau khi đội thi của mình lọt vào vòng chung kết VPBank Hackathon 2025.

“Nhờ thành tích ở Hackathon, mình được VPBank chú ý và tuyển thẳng vào vị trí Chuyên viên IT. Nhưng điều khó nhất không phải công việc, mà là cân bằng giữa học và làm,” Khánh nói. Vì Đại học FPT thuộc Hòa Lạc, còn VPBank làm việc tại trung tâm Hà Nội, Khánh phải tự sắp xếp thời gian di chuyển, học tập và xử lý công việc. Tuy nhiên, Khánh coi đó là một phần của “bứt tốc”.

“‘Bứt tốc’ với mình là cố gắng đạt được mục tiêu sớm hơn người khác. Nhưng đã đi nhanh thì phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn, tự quản lý bản thân tốt hơn,” Khánh (ngoài cùng, bên trái) chia sẻ.

Trong ngành kỹ sư phần mềm có tốc độ thay đổi liên tục,thì câu hỏi đặt ra “làm sao để giữ vững ngọn lửa đam mê?”. Nhưng với Khánh, câu trả lời lại giản dị: “Nếu đã là đam mê thì sẽ không dễ gì bị đuối sức. Mình thích mày mò công nghệ từ lâu. Thỉnh thoảng mình làm một dự án nhỏ cho vui để nhắc mình nhớ lý do bắt đầu.”

Nhìn lại hai năm, Khánh thấy bản thân đã thay đổi rõ rệt: trưởng thành hơn, tự tin hơn, và định hướng rõ ràng hơn về nghề nghiệp. Và lời khuyên Khánh muốn gửi đến các bạn sinh viên công nghệ: “Hãy chủ động tham gia các cuộc thi. Ở đó, các bạn sẽ học được rất nhiều và có cơ hội được doanh nghiệp chú ý ngay khi còn trên ghế nhà trường.”

Ảnh: NVCC