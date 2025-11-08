Vị thuyền trưởng chèo lái con thuyền cuộc đời mình

SVO - Nguyễn Hải Đăng (sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh - VinUniversity) đã thành công giành học bổng của nhiều trường đại học trong nước và quốc tế, trong đó có những suất học bổng lớn lên tới 100%. Thế nhưng, đằng sau sự xuất sắc ấy là một hành trình định hình bản thân, cố gắng và phải đánh đổi để hiện thức hóa mong muốn của mình.

Định hình bản thân từ sớm và bén duyên với kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh - vốn là một ngành được cho là “bão hòa” khi hiện nay hàng ngàn người đổ xô đi học các ngành nghề liên quan đến kinh tế và quản trị. Thế nhưng, đó là một mục tiêu được định sẵn của Hải Đăng từ khi còn là học sinh lớp 10.

Nguyễn Hải Đăng là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh - VinUniversity.

Với ước mơ được đi du học, Đăng lựa chọn con đường xây dựng hồ sơ du học, nhưng điều đó buộc Đăng phải nỗ lực từ sớm, toàn tâm toàn ý cho công cuộc nộp đơn học bổng du học. Với cậu, “cuộc đời là một dự án lớn”, buộc để những tính toán được thực hiện, cần một sự tính toán kỹ lưỡng từ ban đầu. Thêm nữa, sự bén duyên với ngành kinh tế được bộc lộ từ sớm. Cứ đến dịp đặc biệt 20/11, 20/10, Đăng lại mở bán hàng quà tặng cho các bạn học sinh trong trường, đến độ khi đến dịp đều được thầy cô hỏi: “Dịp này Đăng có bán gì không?” Những trải nghiệm tuy đơn giản nhưng đã giúp Đăng củng cố niềm yêu thích với ngành kinh tế nói chung.

Đi qua từng sự kiện, từng dự án được thử sức, tham gia và dẫn dắt, Đăng dần nhận ra khả năng lãnh đạo của mình. Có lẽ nhớ nhất là lần được làm trưởng ban tổ chức của một sự kiện “Ngày hội Tuyển sinh du học” tại THPT chuyên Vĩnh Phúc của CLB Tư vấn Du học của THPT do cậu làm chủ tịch. Những tình huống, những trải nghiệm có 1-0-2 này đã giúp cậu học hỏi, trưởng thành trong cách làm việc cũng như dẫn dắt của mình. Cậu cũng sử dụng TikTok như một nền tảng để kết nối với mọi người, chia sẻ cuộc sống cũng như học cách sử dụng thời gian với nó một cách hợp lý. Đó là những kinh nghiệm không thể thiếu của một nhân sự Quản trị kinh doanh sau này.

Học bổng nhiều trường đại học trong nước và quốc tế - một sự đánh đổi xứng đáng

Sau này, khi đã có kết quả tốt với hành trình nộp đơn vào các trường đại học trên thế giới và Việt Nam, Đăng quyết định trở thành một người dẫn dắt, đồng hành cùng các bạn khóa sau để chinh phục thành công các học bổng lớn. Đăng mong muốn giúp đỡ những bạn học sinh còn lạc lối, chưa định hình được con đường tương lai khi lựa chọn con đường du học. “Hồi trước mình cũng có nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ có nên nộp hồ sơ không vì ngoài hồ sơ học thuật mình còn phải chứng minh tài chính nữa. Việc đắn đo ấy làm mình mất ngủ và đắn đo suốt một thời gian dài, nhưng rất may mắn mình đã có những người anh, người chị mentor giúp đỡ để mình có thể tìm ra được giải pháp”.

Ngoài việc xây dựng một hồ sơ đẹp mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, Đăng phải đối mặt với chuyện chọn trường, chọn nguyện vọng. Đăng đã phải đối mặt với sự bất đồng giữa bản thân và bố mẹ, khi cậu cương quyết muốn học một trường đại học tại Pháp nhưng bố mẹ cậu lại mong muốn cậu học tại Việt Nam cho gần nhà, thế nhưng sau một thời gian tìm hiểu, cậu vô cùng hài lòng với quyết định này. “VinUniversity là nơi mà mình thấy vô cùng phù hợp với bản thân mình và là bệ phóng giúp mình phát triển bản thân mình rất tốt” - Đăng nói thêm.

Chàng sinh viên trẻ dám nghĩ, dám làm, chọn tự chèo lái “con thuyền cuộc đời” bằng đam mê và sự kiên định.

Sau một hành trình dài đắn đo cũng như với cách quyết định của mình, Đăng luôn tự tin về kim chỉ nam trong cuộc sống của mình.

“Mình có hai câu vô cùng tâm đắc. “Nếu không phải bây giờ thì là bao giờ?” và “Cứ đi đi rồi sẽ đến”. Bởi có lẽ để đi đến được ngày hôm nay, mình luôn luôn kiên định với quyết định, lựa chọn của mình và một khi đã xác định là phải làm đến cùng” - Đăng chia sẻ.

Đăng khi làm trưởng ban tổ chức sự kiện “Ngày hội tuyển sinh du học 2024” của THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Trong bối cảnh mà ngành kinh tế đang dần bão hòa, Đăng có chia sẻ cách để bản thân có thể tìm ra được lối đi riêng cho mình: “Mình luôn coi cuộc đời mình là một dự án lớn, mình phải tìm hiểu và xác định được mình cần ưu tiên điều gì và đang gặp vấn đề gì, từ đó giải quyết chúng từng bước một. Và quan trọng hơn cả là luôn phải kiên trì theo đuổi điều mình yêu thích”.

(Ảnh: NVCC)