Nam sinh IT và hành trình khẳng định bản thân qua các kỳ Olympic Sinh viên toàn quốc

SVO - Đinh Mai An, sinh năm 2004, sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT), Trường Đại học Mỏ - Địa chất, là gương mặt tiêu biểu của thế hệ sinh viên năng động và giàu nhiệt huyết. Giữ nhiều vị trí như Liên chi Hội Phó Khoa CNTT, Đội trưởng Đội Thanh niên Xung kích Khoa CNTT và Lớp trưởng, Mai An duy trì thành tích học tập xuất sắc với loạt giải thưởng ấn tượng: giải Nhất Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc 2023, giải Ba Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc 2024 và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố Hà Nội 2024.

Từ đam mê khoa học tự nhiên đến tư duy công nghệ

Ngay từ phổ thông, Mai An đã thể hiện niềm yêu thích khoa học tự nhiên qua các kỳ thi Học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Những giải thưởng Olympic Vật lý, Toán học không chỉ phản ánh năng lực mà còn tiếp thêm động lực khám phá. “Mình vốn tò mò, thích tìm hiểu nguyên nhân hiện tượng hay cách giải khác nhau của bài toán. Những giải thưởng là niềm vui và ghi nhận nỗ lực”, Mai An chia sẻ. Khi bước vào đại học, chuyển sang Công nghệ thông tin là tiếp nối tự nhiên của niềm đam mê, nơi tư duy logic và khả năng phân tích từ Toán, Vật lý tiếp tục phát huy. “Viết code hay thử nghiệm mô hình mới vẫn mang lại niềm vui khám phá như ngày còn học Toán, Vật lý”, Mai An nói.

Mai An nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường và cấp Thành phố Hà Nội năm 2024.

Hành trình chạm đến Giải Nhất Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc 2023

Nhắc đến hành trình tham gia các kỳ Olympic Sinh viên, Mai An luôn xem đó là quãng thời gian đặc biệt và đầy ý nghĩa trong những năm tháng đại học. Trước khi giành Giải Nhất phần thi Thực nghiệm tại Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc năm 2023, anh đã nhiều năm liền tham gia và đạt giải ở các kỳ Olympic cấp trường, gắn bó với niềm đam mê dành cho bộ môn Vật lý.

Mai An chia sẻ: “Phần thi thực nghiệm không chỉ cần lý thuyết vững mà còn yêu cầu thao tác chính xác và xử lý linh hoạt. Qua nhiều giờ luyện tập trong phòng thí nghiệm, mình nhận ra kiên nhẫn và tỉ mỉ là yếu tố then chốt. Khi thiết bị trục trặc hay số liệu lệch, giữ bình tĩnh và kiểm tra từng bước là kinh nghiệm quý nhất”. Khoảnh khắc nhận Giải Nhất toàn quốc là kỷ niệm khó quên với Mai An - vừa là niềm tự hào, vừa là lời tri ân thầy cô và bạn bè đồng hành. Qua các kỳ Olympic, anh có cơ hội giao lưu với nhiều sinh viên xuất sắc, mỗi người một cách tiếp cận nhưng cùng chung tình yêu khoa học. Môi trường này giúp anh mở rộng tư duy, tích lũy kiến thức và xây dựng những mối quan hệ quý giá cho hành trình trưởng thành.

Mai An nhận Giải Nhất Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc năm 2023.

Với Mai An, các cuộc thi học thuật và nghiên cứu khoa học không chỉ là cơ hội thử sức mà còn là trải nghiệm giúp định hình tư duy và phương pháp học tập. Quá trình rèn luyện giúp Mai An hình thành tư duy hệ thống, không chỉ “biết” mà còn hiểu “vì sao” và “làm thế nào”. Khi học Công nghệ thông tin, kỹ năng này hỗ trợ anh phân tích dữ liệu, tối ưu hệ thống và phát triển mô hình AI. “Làm công nghệ như làm thí nghiệm: phải thử, phải sai và hiểu vì sao sai”, anh nói.

Giữ vững “ngọn lửa kép” giữa tri thức và cống hiến

Với Mai An, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố Hà Nội 2024 không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân mà còn là dấu mốc ghi nhận hành trình rèn luyện toàn diện trong suốt những năm đại học. Anh chia sẻ: “Cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và hoạt động Đoàn - Hội chưa bao giờ dễ. Có lúc vừa làm bài tập lớn, vừa chuẩn bị thi học thuật, lại phải tham gia tổ chức sự kiện. Mình luôn cố gắng lập kế hoạch rõ ràng, sắp xếp ưu tiên hợp lý và giữ tinh thần chủ động trong mọi việc”.

Mai An tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2025 cùng đội hình thanh niên xung kích.

Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, Mai An còn là sinh viên năng động, tích cực đóng góp cả trong học thuật lẫn các hoạt động cộng đồng. Chia sẻ về giải Ba cuộc thi “Pháp luật về bảo vệ môi trường qua lăng kính sinh viên thời đại mới”, Mai An nói: “Mình tham gia để thử sức ở lĩnh vực khác ngoài công nghệ. Quá trình tìm hiểu giúp nhận ra công nghệ và môi trường có mối liên hệ chặt chẽ, từ giám sát ô nhiễm, phân tích dữ liệu khí hậu đến quản lý năng lượng thông minh”. Cuộc thi mở rộng góc nhìn và nhấn mạnh vai trò của người trẻ trong thời đại số, biết vận dụng tri thức và công nghệ để tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Song song với học tập, Mai An tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, coi đó là “trường học thứ hai” rèn kỹ năng và bản lĩnh. Anh chia sẻ: “Nếu kiến thức được trau dồi trên giảng đường, thì Đoàn - Hội giúp rèn kỹ năng, tinh thần trách nhiệm và cống hiến”.

Mai An nhận Giải Ba cuộc thi “Pháp luật về bảo vệ môi trường qua lăng kính sinh viên thời đại mới”.

Ở góc nhìn của một sinh viên ngành Hệ thống Thông tin trong kỷ nguyên chuyển đổi số, Mai An cho rằng cơ hội và thách thức luôn song hành. “Sinh viên cần có nền tảng công nghệ vững chắc - đặc biệt về cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống, lập trình và an toàn thông tin. Nhưng bên cạnh đó, còn phải hiểu quy trình nghiệp vụ, có tư duy hệ thống và khả năng kết nối giữa công nghệ với con người”. Anh nhấn mạnh thêm: “Tư duy học tập suốt đời và khả năng tự học là yếu tố then chốt. Công nghệ thay đổi từng ngày, ai biết thích ứng và học nhanh sẽ là người đi trước”.

Hướng tới hình mẫu Business Data Analyst toàn diện trong thời đại số

Nhìn lại chặng đường học tập và rèn luyện, Mai An cho rằng mỗi trải nghiệm từ học tập, nghiên cứu khoa học đến hoạt động Đoàn - Hội đều góp phần định hình nên tư duy và định hướng phát triển bản thân hiện tại. Chính những trải nghiệm ấy giúp anh nhận ra thế mạnh của mình nằm ở tư duy logic, khả năng phân tích và niềm đam mê với dữ liệu.

Mai An chia sẻ: “Nhờ những trải nghiệm đó, mình hiểu rõ hơn về bản thân và tìm thấy niềm yêu thích thực sự với phân tích dữ liệu và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Trong thời gian tới, mình mong muốn phát triển theo hướng Business Data Analytics, một lĩnh vực kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu và tư duy quản trị".

Cô giáo đã đồng hành và dẫn dắt Mai An trong những năm học đại học.

Mai An hướng tới mục tiêu trở thành người có khả năng biến dữ liệu thành thông tin giá trị, hỗ trợ tổ chức ra quyết định chiến lược và tối ưu hoạt động. Để chuẩn bị, anh tích cực rèn kỹ năng xử lý, trực quan hóa và phân tích dữ liệu, đồng thời nâng cao kiến thức kinh doanh, tư duy logic và khả năng giao tiếp chuyên nghiệp. “Chỉ cần không ngừng học hỏi, nỗ lực và dám bước ra khỏi vùng an toàn, mình sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một Business Data Analyst toàn diện, giỏi chuyên môn và có trách nhiệm xã hội”, Mai An khẳng định.

(Ảnh: NVCC)