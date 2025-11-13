Nữ sinh Hà Nội đỗ 5 trường đại học ở Trung Quốc nhờ niềm đam mê với tiếng Trung qua những bộ phim

SVO - Đinh Phương Anh (sinh năm 2007, quê Hà Nội) đạt thành tích ấn tượng khi ứng tuyển vào 5 trường đại học ở Trung Quốc và đỗ cả 5, với mức đề xuất học bổng lên tới 100%. Nữ sinh có niềm đam mê đặc biệt với ngôn ngữ Trung Quốc và đã tự học hoàn toàn để đạt chứng chỉ HSK6.

Niềm yêu thích tiếng Trung của Phương Anh bắt nguồn từ chính đam mê dành cho những bộ phim Trung Hoa. Cô chia sẻ: “Tình yêu của tôi với tiếng Trung không bắt đầu từ sách vở, cũng không từ lớp học. Nó bắt đầu từ những bộ phim thanh xuân vườn trường, nơi có những học sinh mặc đồng phục trắng xanh, đạp xe dưới tán cây và âm thầm nỗ lực cho kỳ thi Cao khảo đầy áp lực.

Mình nỗ lực học tiếng Trung vì muốn hiểu từng câu thoại mà không cần phụ đề, muốn biết ‘加油’ không chỉ là ‘cố lên’, mà là lời động viên thấm đẫm tình cảm, được thốt ra giữa mỏi mệt và hy vọng.”

Đinh Phương Anh, nữ sinh đến từ Hà Nội đỗ tới 5 trường Đại học tại Trung Quốc nhờ khả năng tự học tiếng Trung

Từ lớp 9, Phương Anh bắt đầu tự học qua giáo trình Hán ngữ và các video trên YouTube. Dù từng tạm ngưng một năm, nhưng niềm yêu thích với ngôn ngữ chưa bao giờ tắt. Cô trở lại với mục tiêu lớn: thi thẳng HSK6 mà không qua các cấp thấp hơn.

“Lúc đó em khá lo, sợ không đỗ, nhưng nhờ kiến thức tích lũy từ trước, em đã thuận lợi đạt HSK6 vào hè năm lớp 11,” Phương Anh kể.

Phương Anh cùng các bạn học lớp 12A17 K49 - Trường THPT Kim Liên, nơi đã tiếp thêm cho cô nhiều động lực để cố gắng và đạt được những thành tích nổi bật.

Niềm đam mê ấy đã mở ra cho cô nhiều cơ hội mới. Nhờ sự ủng hộ của gia đình và nhà trường, Phương Anh được tham gia các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Trung cấp thành phố Hà Nội và ĐHQGHN, giành nhiều thành tích nổi bật. Chính những bước đi ấy giúp cô “chạm tay” vào học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc, suất học bổng danh giá mà cô gọi là “trái ngọt của một hành trình không bỏ cuộc”.

Nữ sinh đạt HSK6 ngay từ mùa hè năm lớp 11.

Phương Anh nộp hồ sơ vào 5 trường đại học ở Trung Quốc và trúng tuyển tất cả, trong đó có Đại học Sư phạm Nam Kinh, Đại học Trung Sơn, Đại học Thiên Tân, Đại học Khoa học kỹ thuật Bắc Kinh và Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Cuối cùng, cô chọn theo học ngành Thương mại quốc tế tại Trường Sư phạm Nam Kinh, với mong muốn mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Phương Anh bộc bạch: “Ban đầu em định học Hán ngữ, nhưng thấy chương trình bốn năm khá trùng lặp. Em muốn thử sức ở lĩnh vực mới, vừa học bằng tiếng Trung, vừa hiểu thêm về Thương mại quốc tế.”

Nữ sinh đỗ cả 5 trường đăng ký ở Trung Quốc và lựa chọn trải nghiệm ở ngành Thương mại quốc tế, Trường Sư phạm Nam Kinh.

Quá trình nộp hồ sơ cũng không hề dễ dàng. Cô vừa ôn thi tốt nghiệp, vừa chuẩn bị giấy tờ, dịch thuật, luyện phỏng vấn và thi đầu vào. “Khó khăn nhất là tìm thông tin, vì mỗi trường có thời hạn và mẫu hồ sơ khác nhau. Có lần em còn bị lỡ hạn vì nộp chậm,” cô nhớ lại.

Dù vậy, Phương Anh coi đó là “bài học lớn về sự chủ động và kiên nhẫn”. Nhờ giai đoạn này, cô học được nhiều kỹ năng thực tế, từ làm thủ tục, lọc thông tin đến kết nối với thầy cô để xin hỗ trợ.

Nữ sinh coi quá trình nộp hồ sơ du học là “bài học lớn về sự chủ động và kiên nhẫn”

Một tháng sau khi đặt chân đến Nam Kinh, Phương Anh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Cô cảm nhận thành phố vừa hiện đại, vừa đậm chất cổ kính, con người thân thiện, phong tục gần gũi với Việt Nam. “Mình hơi nhớ nhà một chút, nhưng học được rất nhiều điều. Học ở nước ngoài không ai nhắc nhở mình, phải tự giác và kỷ luật. Mình coi đó là cách để rèn luyện bản thân,” cô kể.

Phương Anh còn ấp ủ giấc mơ được đặt chân tới những vùng đất từng chỉ biết qua màn ảnh: dạo bước ở Lệ Giang, ngắm sương sớm Tây Tạng, uống trà hoa nhài ở Tô Châu hay lang thang trong chợ đêm Trùng Khánh. “Mình không chỉ muốn nhìn, mà còn muốn thấu - thấu cái hồn của từng nơi bằng chính ngôn ngữ của họ,” nữ sinh chia sẻ.

Phương Anh mong muốn được trải nghiệm nhiều địa điểm tại Trung Quốc trong thời gian du học.

Phương Anh khuyên những bạn đang ấp ủ ước mơ du học Trung Quốc nên bắt đầu sớm, lý tưởng nhất là từ hè lớp 11, vì các trường top mở đơn khá sớm. “Hãy ôn chắc tiếng Trung và kiến thức phổ thông, chuẩn bị phỏng vấn nghiêm túc. Du học không phải là cuộc thi để chứng minh bạn hơn ai, mà là hành trình để bạn gặp chính mình trong phiên bản tốt hơn,” cô nói.

Phương Anh gửi lời nhắn nhủ : “Nếu bạn đang băn khoăn không biết mình có đủ giỏi, đủ ước mơ hay đủ can đảm để đi du học hay không, hãy nhớ rằng mọi hành trình lớn lao đều bắt đầu từ một bước chân rất nhỏ. Chúc bạn đủ dũng cảm để ước mơ, đủ kiên trì để theo đuổi và đủ bản lĩnh để bước ra thế giới, vì thế giới này có rất nhiều cánh cửa.”

Thành tích:

Chứng chỉ tiếng Trung quốc tế HSK 6

Đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Trung kỳ thi THPTQG năm 2025

Đỗ NV1 Kinh tế quốc tế của Học viện Ngoại giao

Học bổng chính phủ Trung Quốc Đại học Sư phạm Nam Kinh - Học bổng "Một vành đai một con đường" Đại học Trung Sơn

Học bổng Đỉnh Tân của Đại học Khoa học kĩ thuật Bắc Kinh

Trúng tuyển đại học Sư phạm Bắc Kinh

Giành học bổng của Đại học Thiên Tân

Học bổng Khai phóng toàn phần đại học CMC

1 trong 5 học sinh xuất sắc nhất của trại hè “Visit Chinese Monuments and Learn Chinese History”

Học sinh giỏi tiếng Trung thành phố Hà Nội năm học 2024-2025

Giải Ba tiếng Trung kỳ thi Olympic bậc THPT năm học 2024-2025 của Đại học Quốc Gia Hà Nội

Hình ảnh do nhân vật cung cấp