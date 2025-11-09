Từ lớp chuyên Văn đến Đại học Chung-Ang: Hành trình vươn xa của nữ sinh Quảng Trị

SVO - Xuất phát điểm là cựu học sinh lớp chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị), Nguyễn Thị Bình Minh đã mạnh dạn chọn Hàn Quốc làm nơi hiện thực hóa ước mơ vươn ra thế giới. Với mong muốn phát triển khả năng ngôn ngữ và hiểu sâu hơn về văn hoá châu Á, nữ sinh 2006 hiện theo học Hệ tiếng Hàn tại Đại học Chung-Ang - một trong những ngôi trường thuộc top đầu xứ sở kim chi.

Dù đã sở hữu chứng chỉ IELTS đủ điều kiện vào thẳng hệ chuyên ngành, Bình Minh vẫn quyết định học Hệ tiếng Hàn trước để trau dồi sâu hơn về ngôn ngữ và văn hoá nơi đây. Nữ sinh tin rằng đây là bước đầu cần thiết giúp bản thân sử dụng song song tiếng Anh và tiếng Hàn một cách thành thạo nhất, từ đó có thêm nhiều lợi thế hơn trong học tập và công việc tương lai.

Thay vì chọn các quốc gia nói tiếng Anh, Bình Minh chọn Hàn Quốc - nơi có ngôn ngữ và văn hoá hoàn toàn khác biệt. Những ngày đầu, Minh đã gặp không ít khó khăn trong việc giao tiếp và thích nghi với nhịp sống nhanh nơi đất khách. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Minh cố gắng học tiếng Hàn mỗi ngày, chủ động trò chuyện với bạn bè và thầy cô, đồng thời cân bằng thời gian học tập và sinh hoạt. Nhờ vậy, nữ sinh dần quen với môi trường mới và cảm thấy yêu hơn cuộc sống du học của mình.

Bình Minh nhận ra rằng trưởng thành không chỉ đến từ những bài giảng trên lớp mà còn từ chính những trải nghiệm rất đời thường. Những lần loay hoay đi chợ, tự nấu ăn, hay những đêm vừa làm thêm vừa ôn bài, tất cả đều giúp cô bạn hiểu giá trị của sự kiên trì và trách nhiệm.

“Mình học được cách sống tự lập, biết quản lý thời gian, tài chính và đặc biệt là biết trân trọng công sức của bố mẹ hơn bao giờ hết. Ít ai biết được một cô gái 18-19 tuổi đã nỗ lực không ngừng để thích nghi, học tập và trưởng thành. Mình luôn cố gắng sống trọn vẹn từng ngày, để tuổi thanh xuân không trôi qua vô nghĩa. Sau này khi ngoảnh lại, mình tin mình có thể mỉm cười và tự hào rằng: mình đã sống thật rực rỡ, không hối tiếc về những năm tháng tuổi trẻ.” - Bình Minh bộc bạch.

Được học tập trong một môi trường quốc tế năng động với chương trình đào tạo chất lượng như Đại học Chung-Ang, Bình Minh luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn và lên kế hoạch cụ thể mỗi tuần để đảm bảo kịp tiến độ.

Nữ sinh cho biết: “Đối với mình, học tốt không đơn thuần là học thật chăm chỉ mà còn phải biết học một cách thông minh. Thay vì chỉ học thuộc, mình cố gắng hiểu sâu vấn đề và tự tìm thêm các tài liệu, video hoặc ví dụ thực tế để củng cố kiến thức. Ngoài giờ học trên lớp, mình còn thường xuyên luyện tập nói chuyện và trao đổi với bạn bè quốc tế bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Điều này giúp mình rèn phản xạ ngôn ngữ, mở rộng vốn từ và tự tin hơn trong giao tiếp hằng ngày. Mình luôn tâm niệm điều quan trọng nhất là giữ thái độ cầu tiến, không ngại hỏi và không ngừng nỗ lực mỗi ngày.”

Với niềm đam mê nghiên cứu cùng thế mạnh dẫn chương trình từ những năm cấp ba, Bình Minh đã đăng ký tham dự Hội thảo khoa học do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức. Đây cũng là cơ hội để nữ sinh thử thách bản thân, trở nên tự tin, chủ động và phát triển hơn cả về học thuật lẫn kỹ năng mềm.

Bình Minh luôn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình cho nhiều sự kiện trong và ngoài trường từ những năm THPT.

Bên cạnh việc học, Bình Minh tích cực tham gia các buổi trải nghiệm văn hoá tại trường do sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau tổ chức. Thông qua những hoạt động đó, nữ sinh học hỏi thêm nhiều nét đẹp văn hóa, phong tục và cách giao tiếp của các nước, đồng thời mở rộng góc nhìn và kết thêm nhiều bạn mới. Ngoài ra, Minh còn đi làm thêm để tích lũy trải nghiệm thực tế, đồng thời rèn luyện kỹ năng xã hội cũng như khả năng thích ứng trong môi trường làm việc ở Hàn Quốc.

Nhắn gửi đến các bạn trẻ có dự định đi du học, Bình Minh chia sẻ: “Theo mình, điều quan trọng nhất khi đi du học là phải có mục tiêu rõ ràng và sự kiên trì. Cuộc sống du học không chỉ có những trải nghiệm thú vị mà còn đi kèm với nhiều khó khăn như rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hoá hay nỗi nhớ gia đình. Tuy nhiên, nếu luôn giữ vững tinh thần học hỏi, chủ động giao lưu với mọi người và không ngại thử thách, thì những khó khăn đó sẽ trở thành cơ hội để trưởng thành. Đặc biệt, nếu lựa chọn quốc gia không sử dụng tiếng Anh như Hàn Quốc thì các bạn hãy có sự chuẩn bị tốt về mặt ngôn ngữ bởi đó là chìa khóa giúp mình hòa nhập nhanh hơn, học tập hiệu quả hơn và tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.”

Trong tương lai, Bình Minh hướng đến việc phát triển bản thân toàn diện, kết hợp giữa kiến thức chuyên ngành và trải nghiệm thực tế, để sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp.

Nữ sinh bày tỏ: “Dù xa quê, mình luôn cảm nhận được sự ấm áp từ cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc - những người luôn sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia và cùng nhau vượt qua khó khăn. Chính tình cảm ấy khiến mình thêm yêu hành trình du học này, và tin rằng mỗi ngày cố gắng là một bước tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của chính mình. Mình mong rằng hành trình của bản thân sẽ mang lại những kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần tích cực và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu thích Hàn Quốc, góp phần xây dựng cộng đồng du học sinh Việt Nam ngày càng gắn kết và vững mạnh.”

Ảnh do nhân vật cung cấp