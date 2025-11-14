Nữ sinh ngành Khoa học Dữ liệu ghi dấu với thành tích học tập và hoạt động Đoàn - Hội tiêu biểu

SVO - Vũ Thị Thu Phương, sinh năm 2005, sinh viên năm 3 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất nổi bật GPA 3.61 và danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm 2024-2025. Giữ vai trò Liên Chi Hội Phó, Lớp trưởng, Phương còn tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, phong trào Đoàn - Hội và nhiều hoạt động cộng đồng, thể hiện hình ảnh sinh viên năng động, trách nhiệm và cầu tiến.

Từ niềm yêu thích dữ liệu và hành trình kiến tạo giá trị từ tri thức

Chia sẻ về cơ duyên lựa chọn ngành học, Thu Phương cho biết: “Mình đến với Khoa học Dữ liệu từ niềm yêu thích với các con số, logic và công nghệ. Khi tìm hiểu về xu hướng nghề nghiệp trong thời đại chuyển đổi số, mình nhận thấy đây là lĩnh vực vừa mới mẻ vừa có tiềm năng phát triển rất lớn, có thể ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế, kỹ thuật đến đời sống. Chính điều đó đã thôi thúc mình theo đuổi ngành học này, với mong muốn được góp phần vào quá trình phân tích và tạo ra những giá trị thực từ dữ liệu”.

Thu Phương đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại Đại hội đại biểu của khoa.

Ba năm tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất để lại trong Thu Phương ấn tượng về một môi trường năng động, cởi mở và giàu cơ hội. Cô nhận thấy HUMG thân thiện, khuyến khích học hỏi, với giảng viên nhiệt tình và nhiều cơ hội tham gia cuộc thi, hội thảo, kết nối doanh nghiệp, giúp rèn kỹ năng thực tế và định hướng nghề nghiệp.

Với điểm trung bình tích lũy 3,61 và danh hiệu Sinh viên xuất sắc học kỳ I, Sinh viên Giỏi kỳ 2 năm học 2024-2025, Phương cho biết, bí quyết của cô là quản lý thời gian một cách khoa học. Cô thường lập kế hoạch học tập và hoạt động theo tuần, ưu tiên những việc cấp bách và phân bổ thời gian hợp lý cho những nhiệm vụ dài hạn.

Thu Phương là giám khảo trong cuộc thi “Khoa tôi là nhất”.

Chủ động và kỷ luật để phát triển toàn diện

Không chỉ có thành tích học tập ấn tượng, Thu Phương còn được vinh danh là Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2024-2025. Phương chia sẻ bí quyết cân bằng và phát triển đồng đều ở cả năm tiêu chí - học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập - là tinh thần chủ động và kỷ luật. Khi biết sắp xếp công việc, ưu tiên những việc quan trọng và kiên trì theo đuổi mục tiêu, mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo. Theo cô, mỗi tiêu chí đều giúp hoàn thiện bản thân: học tập mở rộng tri thức, tình nguyện rèn luyện suy nghĩ chín chắn, còn thể lực và hội nhập giúp tự tin, năng động trong môi trường toàn cầu.

Thu Phương đại diện khoa thuyết trình cho trại trong chương trình “Khoa tôi là nhất”.

Bên cạnh thành tích học tập xuất sắc, Thu Phương còn tích cực tham gia nhiều cuộc thi học thuật và kỹ năng như Olympic Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC), hay cuộc thi “Khoa tôi là Nhất”. Những trải nghiệm này được Phương coi là hành trang quý giá giúp rèn luyện tư duy và năng lực chuyên môn.

Theo Phương, các cuộc thi đã giúp cô phát triển tư duy phản biện, kỹ năng trình bày, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ. Thông qua MOSWC, cô nâng cao khả năng sử dụng công cụ tin học - vốn rất cần thiết trong học tập và công việc. Trong khi đó, Olympic Mác - Lênin giúp cô hiểu sâu hơn về tư tưởng, lý luận chính trị, từ đó nhìn nhận các vấn đề xã hội một cách logic và nhân văn, điều rất hữu ích cho tư duy phân tích trong Khoa học Dữ liệu.

Thu Phương được vinh danh có thành tích hoạt động phong trào xuất sắc.

Biến thử thách thành cơ hội để rèn luyện và lan tỏa tinh thần tích cực

Giữ vai trò Liên Chi Hội Phó và Lớp trưởng, Thu Phương được biết đến là một cán bộ Hội năng động, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết. Ở vị trí vừa học tập vừa tổ chức hoạt động phong trào, Phương phải đối mặt với không ít thử thách trong việc cân bằng và duy trì hiệu quả công việc.

Theo Phương, khó khăn lớn nhất là cân bằng thời gian và duy trì tinh thần ổn định giữa lịch học dày đặc và các hoạt động Đoàn - Hội. Thay vì ôm đồm, cô biết ủy quyền và chia sẻ nhiệm vụ với các thành viên Ban cán sự và Ban chấp hành, từ đó xây dựng tập thể đoàn kết và hiệu quả. Với tinh thần tích cực, Phương luôn xem mỗi thử thách là cơ hội rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng lãnh đạo và hoàn thiện bản thân.

Thu Phương tích cực tham gia chương trình “Hành trình đỏ”.

Song song với học tập, Thu Phương tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như Hành trình đỏ, Lễ chào cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay giao lưu Tết Hàn thực cùng du học sinh, từ đó học được tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và đoàn kết. Với vai trò cán bộ Hội, Phương luôn khuyến khích sinh viên mạnh dạn tham gia học thuật và cộng đồng và cô tin rằng dám thử, dám sai và bước ra khỏi vùng an toàn là cách để trưởng thành, tự tin và hiểu rõ giá trị bản thân.

Định hướng trong thời gian tới, cô hy vọng trở thành một người trẻ vừa nỗ lực trong học tập, vừa biết sẻ chia và đóng góp cho xã hội. Phương nhắn nhủ các bạn sinh viên: hãy kiên trì học hỏi, trân trọng cơ hội trải nghiệm và luôn giữ tinh thần ham học hỏi, bởi mỗi nỗ lực dù nhỏ cũng góp phần giúp bản thân và cộng đồng tiến lên từng bước.

(Ảnh: NVCC)