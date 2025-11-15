Nữ sinh Ngoại thương với câu chuyện dám từ bỏ cơ hội chưa phù hợp để mở lối cho những cơ hội tốt hơn

SVO - Trần Hải Anh hiện đang là sinh viên năm tư, ngành Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương. Cô gái từng đứng trước nhiều cơ hội quý giá, thậm chí được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi tại nước ngoài. Với Hải Anh, điều quý giá nhất sau những cơ hội ấy không nằm ở việc đạt được bao nhiêu thành tích, mà nằm ở quá trình nỗ lực và trưởng thành của bản thân. Nữ sinh luôn tâm niệm rằng: “Đôi khi từ bỏ một cơ hội chưa phù hợp lại mở ra một cơ hội khác, dám làm cơ hội nhất định sẽ đến”.

Năm hai đại học đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình học tập của Hải Anh. Nhờ những nỗ lực bền bỉ, cô được chọn tham gia trao đổi học thuật tại Düsseldorf (Đức) ngay đầu năm học. Được đi du học và khám phá những vùng đất mới luôn là ước ao của Hải Anh từ khi còn học cấp ba, nên cơ hội ấy với cô vô cùng trân quý.

Nhưng cô cũng luôn đắn đo liệu lựa chọn này có thực sự phù hợp với mình ở thời điểm đó không. Đứng trước ước mơ của bản thân, Hải Anh quyết định không thực hiện cơ hội ấy ở thời điểm đó, và chính lựa chọn này đã để lại cho cô bài học sâu sắc về việc nắm giữ và lựa chọn cơ hội phù hợp với bản thân.

Chân dung nữ sinh Trần Hải Anh.

“Mình từng mơ ước được đi học trao đổi ở nước ngoài để có cơ hội tiếp cận với kiến thức và nền văn hóa đa dạng từ khi còn học cấp ba. Khi còn là sinh viên năm nhất, mình đã đặt mục tiêu rằng dù học ở đâu, nhất định mình cũng phải một lần được trải nghiệm môi trường quốc tế. Nhưng nếu đi ở thời điểm đó, mình biết bản thân có thể sẽ đánh đổi rất nhiều.

Thời điểm ấy, mình cũng may mắn gặp được một người mentor, người đã giúp mình nhìn rõ rằng việc đi trao đổi ở Đức chưa thực sự phù hợp ở thời điểm hiện tại. Sau cuộc trò chuyện với anh, mình càng thêm vững tin vào lựa chọn của mình và quyết định không tham gia chương trình trao đổi, nhưng vẫn ấp ủ ước mơ tìm kiếm một cơ hội trao đổi quốc tế khác khi mình đủ vững vàng và tự tin hơn. Mình nhận ra rằng đôi khi dũng cảm từ bỏ một điều chưa thật sự phù hợp lại chính là cách để dành cho bản thân thêm thời gian tích lũy trải nghiệm và trưởng thành hơn.” – Hải Anh chia sẻ.

Nữ sinh nỗ lực tích lũy được nhiều thành tích tiêu biểu trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại trường.

Từ bỏ để đón nhận những điều phù hợp hơn, khoảng thời gian ở lại Việt Nam hóa ra lại trở thành giai đoạn rực rỡ nhất trong hành trình đại học của cô. Cũng trong năm ấy, Hải Anh được lựa chọn trở thành Chủ tịch câu lạc bộ Enactus FTU Hanoi, bước ngoặt lớn giúp cô học hỏi về lãnh đạo, quản lý con người và tổ chức.

“Mình học được khi làm việc cùng anh chị, các bạn và cả những người em khóa dưới rằng một người lãnh đạo cần biết nhìn thấy tiềm năng và giá trị của từng thành viên, đồng thời cần nỗ lực khơi dậy, truyền cảm hứng và giúp họ phát huy hết khả năng ấy để cùng cống hiến cho tổ chức.” – cô bày tỏ.

Hải Anh cùng Câu lạc bộ Enactus, nơi cô luôn trân trọng vì những bài học về lãnh đạo từ những con người nơi đây.

Trong vai trò Chủ tịch, Hải Anh từng trải qua những tháng ngày đầy áp lực khi phải cân bằng giữa học tập, nghiên cứu khoa học và điều hành hoạt động xã hội. Thay vì buông bỏ, cô chọn cách kiên trì và học cách giữ thăng bằng.

“Ở tuổi đôi mươi, hầu như ai cũng trải qua những áp lực và căng thẳng riêng. Nhưng mình luôn tin rằng ‘It’s always hard to achieve greater things’ (Những điều lớn lao hơn không bao giờ đến một cách dễ dàng). Chỉ khi mình học cách vượt qua những áp lực nhỏ ấy, mình mới có thể vững vàng và làm được những điều lớn lao hơn.” – nữ sinh hào hứng chia sẻ.

Cũng chính từ những trải nghiệm ấy, cô dần hình thành triết lý lãnh đạo của riêng mình – “People Oriented” (Lấy con người làm trung tâm). Hải Anh mong muốn trở thành người lãnh đạo biết phụng sự, truyền cảm hứng và giúp cộng đồng cùng phát triển. “Mình muốn mỗi thành viên đều có cơ hội phát triển tối đa năng lực của bản thân trong một tổ chức và dùng năng lực đó để đóng góp cho mục tiêu chung của tập thể.” – cô bày tỏ.

Nữ sinh mong muốn hướng đến hình ảnh người lãnh đạo phụng sự với triết lý “People - Oriented” (Lấy con người làm trung tâm).

Không chỉ dừng lại ở hoạt động ngoại khóa, Hải Anh còn thử sức trong các sân chơi lớn, trong đó có cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới” do VTV3 tổ chức. Dừng chân ở Top 8 toàn quốc, cô từng bật khóc vì chưa đạt kết quả như mong đợi. Nhưng chính khoảnh khắc ấy giúp cô nhận ra điều quan trọng hơn thành tích là giá trị nội tại.

“Một giám khảo đã nói rằng ở thời điểm đó, mình đã quá chú trọng đến sự công nhận bên ngoài mà quên mất việc nhìn lại bản thân. Từ đó, mình thay đổi cách nghĩ, không còn học tập hay phấn đấu chỉ để được ghi nhận, mà để được nhìn thấy một phiên bản tốt hơn của bản thân qua từng cơ hội.” – cô nhớ lại.

Hải Anh (áo đỏ) trong cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới” do VTV3 tổ chức.

Nhìn lại hành trình bốn năm đại học, Hải Anh nhận ra rằng mọi trải nghiệm, dù là cơ hội bị bỏ lỡ hay thành công đạt được, đều góp phần tạo nên bản lĩnh của cô ngày hôm nay.

Cô bộc bạch: “Mình học được hai điều quan trọng: Thứ nhất, dám từ bỏ một điều chưa thực sự phù hợp với bản thân ở một thời điểm nhất định chính là cách cho mình thêm thời gian tích lũy trải nghiệm và sẵn sàng đón nhận những cơ hội phù hợp hơn. Thứ hai, mình sẽ không chạy theo thành tích chỉ để được công nhận, mà mình tìm cách phát triển thật sự, theo đuổi giá trị bên trong và giấc mơ của chính mình.”

Hải Anh xúc động chia sẻ thêm về nguồn động lực lớn nhất từ mẹ mình: “Năm mình 5 tuổi, mẹ vẫn miệt mài đi học với nhiều mong ước. Mình luôn nhớ có lần bố cùng mình đón mẹ đi học về lúc 10 giờ tối, mẹ đã nói với mình rằng: ‘Con hãy thay mẹ thực hiện những ước mơ mà mẹ chưa có cơ hội làm được.’ Câu nói ấy như kim chỉ nam, nhắc mình phải sống xứng đáng, không chỉ cho bản thân mà còn cho những hy sinh của mẹ.”

Nữ sinh luôn mang theo khát khao được học tập của mẹ bên mình để làm động lực phấn đấu.

Cô gái gửi lời động viên tới thế hệ trẻ cùng trang lứa: “Nếu bây giờ bạn chưa đạt được điều mà bạn mong muốn, hãy coi đó là giai đoạn tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm. Mỗi người sẽ có một thời điểm tỏa sáng khác nhau, con đường và định nghĩa về sự thành công cũng khác nhau ở mỗi giai đoạn, tùy thuộc vào mục tiêu của mình lúc đó. Nhưng quan trọng là không ngừng dấn thân và giữ bản lĩnh để khi giai đoạn ấy đi qua, nhìn lại, mình đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.”

