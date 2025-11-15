Sinh viên ba trường tranh tài tại cuộc thi ‘Rung chuông trí tuệ số’

SVO - Hàng trăm sinh viên từ Học viện Cảnh sát nhân dân, ĐH Bách khoa Hà Nội và VinUni cùng tranh tài trong cuộc thi ‘Rung chuông trí tuệ số’, nơi các đội phải vượt qua loạt câu hỏi về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Không khí thi đấu căng thẳng xen lẫn hào hứng, tạo nên một sân chơi học thuật giàu năng lượng, thể hiện tinh thần chủ động và sáng tạo của người trẻ trong thời đại số.

Tối 14/11, cuộc thi “Rung chuông trí tuệ số” diễn ra tại Hà Nội, do Học viện Cảnh sát nhân dân chủ trì, phối hợp với ĐH Bách khoa Hà Nội và trường ĐH VinUni. Sự kiện thu hút hàng trăm sinh viên tham dự, tạo không khí sôi động trong khuôn viên Học viện.

Sinh viên ba trường tranh tài tại cuộc thi ‘Rung chuông trí tuệ số’.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật, giúp sinh viên rèn luyện tư duy phản xạ, kỹ năng xử lý tình huống và tăng cơ hội giao lưu giữa các cơ sở đào tạo. Ban tổ chức cho biết, cuộc thi hướng đến mục tiêu thúc đẩy tinh thần học tập chủ động, sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Chử Văn Dũng - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nhận định, sinh viên hiện nay cần trang bị kiến thức nền tảng, tư duy số và khả năng kết nối để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường lao động. Ông đánh giá, sự tham gia của Bách khoa Hà Nội và VinUni là minh chứng cho xu hướng hợp tác mở giữa các trường trong đào tạo và nghiên cứu.

Theo ông Dũng, mỗi đội thi mang bản sắc riêng: VinUni thể hiện tinh thần hội nhập quốc tế; Bách khoa Hà Nội nổi bật với thế mạnh công nghệ; còn Học viện Cảnh sát nhân dân đại diện cho bản lĩnh, kỷ luật của lực lượng công an.

Cuộc thi gồm hai vòng thi chính, một phần cứu trợ dành cho giảng viên và một phần giao lưu với khán giả. Ba đội trải qua 15 câu hỏi theo cấp độ khó tăng dần, liên quan đến lịch sử – truyền thống, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các đội thi phải trả lời nhanh trong thời gian giới hạn, tạo nên nhiều màn rượt đuổi điểm số căng thẳng.

Nhiều khoảnh khắc kịch tính xuất hiện khi các đội sai đáp án và phải chờ phần cứu trợ từ thầy cô. Khán giả cũng được tham gia trả lời câu hỏi, góp phần tăng tính tương tác và không khí cổ vũ.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình là bước khởi đầu cho nhiều hoạt động học thuật chung giữa ba trường trong thời gian tới, hướng đến mô hình hợp tác “mở – học – kết nối – cùng phát triển” trong đào tạo giai đoạn số hóa.

Sinh viên trong và ngoài nước tham gia chương trình.

Cuộc thi khép lại sau gần hai giờ tranh tài. Ban tổ chức cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và nội dung theo hướng ứng dụng công nghệ nhiều hơn ở các mùa tiếp theo.