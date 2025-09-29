Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa truyền cảm hứng cho sinh viên học tiếng Anh qua phương pháp LinearThinking

Với sinh viên ngành Y - Dược, việc học tiếng Anh không chỉ để vượt qua các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế mà còn là bước đệm để tiếp cận tài liệu chuyên môn, mở rộng cơ hội học bổng và nghề nghiệp.

Đáng chú ý, phần giao lưu bàn tròn “Học tiếng Anh hiệu quả dưới áp lực dân Y” đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các bạn sinh viên. Tại đây, ThS, BS Tâm lý - Tâm thần Nguyễn Trung Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ tinh thần Vinmec Times City, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Y Dược TP. HCM đã mang đến nhiều chia sẻ thực tế và truyền cảm hứng.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong Ngày hội Tân sinh viên 2025 của trường.

Theo anh, người lớn thường tự giới hạn mình bởi những “quy định” phải học theo cách này hay cách kia. Trong khi đó, trẻ em lại học ngôn ngữ một cách rất tự nhiên: Nghe, bắt chước, sai rồi sửa. Anh nhấn mạnh: “Đứa nhỏ bắt đầu học từ việc nghe và tập phát âm, chỉnh phát âm của nó, thử và sai. Mình quay lại tiến trình ấy là tiến trình tự nhiên. Dĩ nhiên, mình sẽ chậm hơn đứa nhỏ nếu theo tiến trình đó; nhưng việc quay lại tiến trình nghe nhiều và tập phát âm nhiều lại là con đường nhanh nhất để học ngoại ngữ”.

Không chỉ dừng lại ở phương pháp học tập, anh còn gửi gắm một thông điệp sâu sắc về cơ hội và sự chuẩn bị trong cuộc sống: “Cơ hội đến từ may mắn và sự chuẩn bị; trong đó, sự chuẩn bị chiếm tới 90%. Khi may mắn gõ cửa, chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp ta nắm bắt và làm tốt điều đó”, ThS. BS Nguyễn Trung Nghĩa chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Trung Nghĩa chia sẻ với các bạn tân sinh viên tại buổi talkshow.

Anh cho rằng, những gì bạn trẻ tích lũy ở giai đoạn trước sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho giai đoạn sau. Ở mỗi chặng đường, con người sẽ có những ưu tiên khác nhau. Anh ví von, cuộc đời như một quả địa cầu, khi muốn nhìn thấy châu Á, ta sẽ thấy Việt Nam ở đó; nhưng nếu muốn quan sát châu Mỹ, ta cần xoay địa cầu sang hướng khác. Tương tự, trong từng giai đoạn, ta phải "xoay mình" để tập trung vào những mục tiêu quan trọng hơn. Và khi đang ở trong “giai đoạn vàng” của học tập, hãy tận dụng trọn vẹn thời gian để nỗ lực và bứt phá.

Sinh viên đặt câu hỏi tại chương trình.

Bằng những trải nghiệm từ quá trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy, ThS. BS Nguyễn Trung Nghĩa đã tiếp thêm động lực cho tân sinh viên Y Dược trong hành trình chinh phục tiếng Anh nói riêng và phát triển bản thân nói chung cùng với phương pháp Linearthinking. Talkshow đã mang lại nhiều giá trị thiết thực, giúp các bạn trẻ có thêm định hướng rõ ràng ngay từ năm học đầu tiên trên giảng đường đại học.