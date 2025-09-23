Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều trường đại học tại TP. HCM công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

SVO - Nhiều trường đại học tại TP. HCM công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sinh viên được nghỉ từ 2- 4 tuần. Nhiều trường áp dụng cho sinh viên học online một thời gian trước hoặc sau Tết để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên sắp xếp kế hoạch.

Phòng Công tác Sinh viên, trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM vừa công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho sinh viên. Theo đó, sinh viên bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 2/2/2026 đến ngày 1/3/2026 (tức ngày 15/12 (tháng Chạp) cho đến ngày 13/1 (tháng Giêng).

Trường ĐH Hoa Sen, trường ĐH Công nghiệp TP. HCM cũng thông báo cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết ngày 6 tháng Giêng).

Trường ĐH Y Dược TP. HCM thông báo cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán trong 3 tuần, bắt đầu từ ngày 9/2/2026 đến ngày 27/2/2026 (tức ngày 22 tháng Chạp đến ngày 11 tháng Giêng).

Trường ĐH Kinh tế - Luật, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) cũng dự kiến lịch nghỉ Tết Bính Ngọ dành cho sinh viên kéo dài trong 14 ngày, từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày 22 tháng Chạp đến hết ngày 6 tháng Giêng).

Tuy nhiên, vào tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết, sinh viên sẽ được học online theo bố trí của trường. Cụ thể, lịch học online trước Tết là từ ngày 2 - 8/2/2026 còn lịch sau Tết là từ ngày 22/2 đến 1/3/2026.

Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 1/3/2026 (tức ngày 22 tháng Chạp đến ngày 13 tháng Giêng).

image-2.jpg
Các bạn sinh viên chụp hình tại Lễ hội Tết Việt 2025.

Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) cũng dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức ngày 22 tháng Chạp đến hết ngày 6/1 tháng Giêng).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên trường ĐH Mở TP. HCM cũng đã được công bố trong kế hoạch đào tạo chính quy 2025 - 2026. Cụ thể, sinh viên được nghỉ Tết 3 tuần, bắt đầu từ ngày 9/2/2026 đến ngày 1/3/2026 (tức ngày 22 tháng Chạp đến ngày 13 tháng Giêng).

Trước đó, theo tiến độ đào tạo năm 2025 - 2026 của trường ĐH Công Thương TP. HCM, sinh viên trường sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 9/2/2026 đến 8/3/2026 (tức ngày 22 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng), tương đương một tháng. Trường ĐH Công Thương TP. HCM từng thông báo lịch nghỉ Tết này từ tháng 3/2025. Hiện tại, nhà trường nhắc lại để sinh viên, học viên nắm rõ, từ đó có kế hoạch học, ôn thi.

Hà Chi
#Tết Nguyên đán 2026 #đại học TP.HCM #lịch nghỉ Tết #học online #sinh viên

