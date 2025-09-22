Tăng cường các tuyến xe buýt phục vụ sinh viên trong Khu đô thị ĐHQG TP. HCM

SVO - Sở Xây dựng TP. HCM cùng Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đã điều chỉnh, bổ sung phương tiện và công bố thay đổi lộ trình một số tuyến xe buýt trọng yếu nhằm hỗ trợ cho việc đi lại của sinh viên tại Khu đô thị ĐHQG TP. HCM.

Sở Xây dựng TP. HCM vừa ban hành quyết định điều chỉnh tuyến xe buýt liên tỉnh không trợ giá số 60-5: Bến xe buýt ĐHQG-TP. HCM – Bến xe Biên Hòa (Đồng Nai). Tuyến do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – Futabuslines khai thác, với cự ly 16 km, thời gian hành trình 40 phút/chuyến. Mỗi ngày có 76 chuyến hoạt động bằng 6 xe Gaz 24 chỗ và Hyundai Tracomeco 55 chỗ (có máy lạnh, sơn màu cam).

Lịch trình lượt đi cụ thể: Bến xe buýt ĐHQG TP. HCM – Ký túc xá Khu B (ĐHQG TP. HCM) – đường Trần Đại Nghĩa – đường Mạc Đĩnh Chi – đường Nguyễn Du – đường Lê Quý Đôn – Quảng trường Sáng Tạo – đường 621 – đường Nguyễn Bỉnh Khiêm – đường Thống Nhất – Quốc lộ 1K – đường Nguyễn Ái Quốc – Cầu Hóa An – đường Nguyễn Ái Quốc – Bến xe Biên Hòa.

Lịch trình lượt về: Bến xe Biên Hòa – đường Nguyễn Ái Quốc (quay đầu) – Cầu Hóa An – đường Nguyễn Ái Quốc – Quốc lộ 1K – đường Thống Nhất – đường Nguyễn Bỉnh Khiêm – đường 621 – (rẽ trái) – Quảng trường Sáng Tạo – đường Lê Quý Đôn – đường Nguyễn Du – đường Mạc Đĩnh Chi – đường Trần Đại Nghĩa – Ký túc xá Khu B (ĐHQG TP. HCM) – Bến xe buýt ĐHQG TP. HCM.

Với điều chỉnh này sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của các bạn sinh viên tại Khu đô thị ĐHQG TP. HCM.

Giờ hoạt động của tuyến từ 5h (tại Bến xe Biên Hòa) và 6h (tại Bến xe ĐHQG TP. HCM) đến khoảng 19h. Giá vé được kê khai theo quy định. Đặc biệt, tuyến xe buýt 60-5 dừng mới: Toà AH4 (Ký túc xá khu A, ĐHQG TP. HCM) và khu căn hộ The EastGate trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Việc đổi lộ trình này nhằm tăng cường kết nối trực tiếp từ khu vực ĐHQG TP. HCM đến Biên Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và người dân khu vực.

Bên cạnh việc điều chỉnh tuyến 60-5, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP. HCM đồng thời tăng cường tần suất các tuyến 53 (Lê Hồng Phong – ĐHQG TP. HCM) và 99 (Thạnh Mỹ Lợi – ĐHQG TP. HCM) tại đầu bến Ký túc xá Khu B trong khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, một phần phương tiện của tuyến 08 cũng được điều động kết nối Bến xe buýt Ký túc xá khu A và khu B, phục vụ nhu cầu đi học tập trung vào sáng và chiều.

Tuyến xe buýt điện 153 đưa sinh viên từ trạm Metro ĐHQG TP. HCM vào khu đô thị ĐHQG TP. HCM và ngược lại.

Trung tâm đang phối hợp với Đồng Nai nghiên cứu phương án kết nối tuyến 60-5 đến cả Bến xe buýt Ký túc xá khu A và khu B, đồng thời hoàn thiện kế hoạch xây dựng tuyến buýt nội bộ trong Khu đô thị ĐHQG TP. HCM. Tuyến nội bộ này dự kiến sẽ liên kết các trường thành viên, khu chức năng và ga Metro ĐHQG TP. HCM, đồng thời mở ra khả năng đưa vào vận hành xe điện công cộng để tạo thêm lựa chọn di chuyển thân thiện với môi trường.