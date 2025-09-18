Khởi động cuộc thi ‘Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3’

SVO - Cuộc thi 'Hackathon DENSO Factory Hacks' mùa 3, năm 2025 do Công ty TNHH DENSO Việt Nam (thành viên Tập đoàn DENSO Nhật Bản) phối hợp cùng FPT tổ chức, mang đến sân chơi cho sinh viên đam mê công nghệ, với tổng giải thưởng trị giá 250 triệu đồng.

Ở mùa giải năm 2024, với hàng trăm thí sinh công nghệ tham gia đã chứng kiến đội ‘ETTN’ (ĐH Bách khoa Hà Nội) giành ngôi vô địch với dự án “Ứng dụng AI và IoT trong giám sát sản xuất nhà máy”. Giải pháp đang được nhóm phát triển cùng các kỹ sư của DENSO Việt Nam để đưa vào triển khai thực tế từ năm 2026.

Trước đó, năm 2023, đội vô địch cũng đến từ ĐH Bách khoa Hà Nội và đội đã nhận khoản đầu tư 300.000 đôla từ DENSO Việt Nam và hợp tác cùng các kỹ sư FPT để ứng dụng dự án tại nhà máy từ năm 2025.

Khác với hai mùa trước, 'DENSO Factory Hacks 2025' đưa ra loạt chủ đề đi từ thực tiễn sản xuất nhằm giúp thí sinh hiểu rõ quy trình vận hành nhà máy. Trước tiên là dự báo thông minh: Thu thập và phân tích dữ liệu để dự đoán xu hướng thị trường hoặc nguy cơ gián đoạn sản xuất. Thứ hai là vận hành chính xác: Tối ưu dây chuyền để giảm sai sót, lãng phí. Thứ ba là sản xuất liên tục: duy trì năng suất cao, giao hàng đúng hạn. Các ý tưởng xoay quanh ba bước này sẽ góp phần kiến tạo mô hình nhà máy thông minh, bền vững.

Ở mùa giải năm 2024 sân chơi đã thu hút được nhiều sinh viên đam mê công nghệ trên khắp cả nước.

Cuộc thi diễn ra từ 15/9 đến 17/12/2025 với ba vòng: Vòng Scan CV và ý tưởng (thí sinh nộp ý tưởng từ khi đăng ký, chỉnh sửa đến 26/10). Vòng Thuyết trình (20/11): 10 đội xuất sắc được chọn, mỗi đội nhận 5 triệu đồng để phát triển giải pháp. Vòng Chung kết (17/12): 5 đội thi đấu trực tiếp, đội vô địch nhận 100 triệu đồng tiền mặt.

Cuộc thi mở cho tất cả các bạn trẻ yêu công nghệ, lập đội thi gồm tối đa 5 thành viên, không giới hạn độ tuổi (ưu tiên sinh viên). Thí sinh cần có kiến thức hoặc niềm yêu thích trong các lĩnh vực: Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, lập trình...

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia 'Hackathon DENSO Factory Hacks' 2025 tại Densohackathon.vn.