Nhóm bạn trẻ GenZ giải quyết bài toán nỗi lo thuê trọ cho sinh viên

SVO - Từ những trải nghiệm thuê trọ đầy ám ảnh, một nhóm 7 sinh viên GenZ của trường ĐH FPT TP. HCM đã quyết tâm biến nỗi lo chung thành một nền tảng thuê căn hộ thông minh – ‘BrightNest’ với chiến lược bài bản và công nghệ làm cốt lõi, hứa hẹn mang lại sự an tâm cho người trẻ.

Dự án là sự kết hợp của nhiều chuyên ngành khác nhau, gồm: Đinh Thị Tuyết Mai (2003), Tô Văn Duy Đang (2002), Lê Trần Ngọc Cầm (2003), Đinh Quỳnh Như (2003) là sinh viên chuyên ngành Digital Marketing. Trịnh Đoàn Quỳnh Chi (2002), Nguyễn Thị Ngân Hà (2002) là sinh viên chuyên ngành International Business và Nguyễn Đỗ Minh Quân (2003) là sinh viên chuyên ngành Software Engineer. Các bạn cùng chung một mục tiêu mong muốntạo ra một quy trình thuê nhà minh bạch, tiện lợi và an toàn.

Từ trải nghiệm cá nhân đến chiến lược khởi nghiệp bài bản

Ý tưởng về ‘BrightNest’ được nhen nhóm khi cả nhóm nhận ra một điểm chung trớ trêu: Ai cũng từng mệt mỏi với tin giả, môi giới thiếu minh bạch và thủ tục hành chính rườm rà. "Thay vì chỉ than phiền, chúng mình thống nhất phải hành động, xây dựng BrightNest như một giải pháp thực tế”, Tuyết Mai (trưởng nhóm) chia sẻ.

Ngay từ đầu, nhóm đã vạch ra một định hướng chiến lược rõ ràng là tập trung vào phân khúc sinh viên và người trẻ tại TP. Thủ Đức (cũ), nơi có nhu cầu thuê căn hộ rất cao nhưng lại thiếu các giải pháp đáng tin cậy. Cả nhóm quyết định chọn Vinhomes Grand Park làm địa điểm thử nghiệm để vừa dễ dàng tiếp cận khách hàng mục tiêu, vừa nhanh chóng kiểm chứng tính khả thi của sản phẩm.

Các thành viên trong nhóm dự án.

Cảm xúc vỡ òa khi ‘BrightNest’ có được giao dịch thành công đầu tiên: "Đó là minh chứng rằng ý tưởng của chúng mình không viển vông, nó thật sự giải quyết được vấn đề cho người dùng và tạo động lực khổng lồ để cả nhóm đi tiếp”, Minh Quân (thành viên nhóm dự án) chia sẻ.

Ngoài ra, ‘BrightNest’ còn bao trọn nhiều tính năng giúp đỡ cho khách hàng trên mỗi hành trình thuê nhà, trước - trong và cả sau khi thuê.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đã xuất hiện khi trong quá trình thực hiện nhóm thiếu nguồn cung căn hộ chất lượng. Để giải quyết, nhóm đã xây dựng một đội telesales chuyên biệt (bán hàng và tiếp thị qua điện thoại) để tìm kiếm và thuyết phục các chủ nhà uy tín, đồng thời liên kết với các đối tác bất động sản đáng tin cậy nhằm mở rộng "giỏ hàng" một cách bền vững.

Giao diện của nền tảng.

Công nghệ làm lõi, lấy người dùng làm trung tâm

Sự an toàn và minh bạch là kim chỉ nam của dự án ‘BrightNest’. Để chống lừa đảo, mọi chủ nhà đều phải trải qua quy trình xác thực chặt chẽ: Cung cấp giấy tờ sở hữu/ủy quyền căn hộ, căn cước công dân và thông tin trên ứng dụng cư dân.

Công nghệ là vũ khí chính của nhóm. Tính năng VR360°, dù tốn nhiều thời gian để quay chụp và dàn dựng, vẫn là "ngôi sao" được yêu thích nhất vì giúp người thuê tiết kiệm tối đa thời gian tìm hiểu căn hộ.

Quỳnh Chi (thành viên nhóm dự án) cho biết thêm: “Về Chatbot AI, hiện tại nó đang làm tốt vai trò phản hồi câu hỏi và mục tiêu sắp tới của đội ngũ phát triển là tích hợp sâu hơn để chatbot có thể tự động đặt câu hỏi gợi ý dựa trên bối cảnh của người dùng”.

Tính năng "ở ghép" cũng được nhóm xây dựng với tiêu chí an toàn hàng đầu. ‘BrightNest’ sẽ dựa trên các mong muốn chi tiết của người dùng (loại phòng, giới tính, ghi chú riêng...) để ghép bạn chung phù hợp. Quan trọng hơn, ‘BrightNest’ đóng vai trò trung gian soạn thảo hợp đồng chung để đảm bảo quyền lợi và hỗ trợ tìm người thay thế nếu có thành viên chuyển đi. Dù vậy, nhóm cũng thẳng thắn thừa nhận tính năng "Đăng tin ở ghép" cần được cải thiện hơn nữa, đặc biệt là khâu xác thực thông tin người đăng để tạo một cộng đồng lành mạnh.

Nền tảng thuê căn hộ thông minh – ‘BrightNest’ dự thi cuộc thi về khởi nghiệp.

Về kế hoạch tương lai, sau khi hoàn tất giai đoạn thử nghiệm tại Vinhomes Grand Park, ‘BrightNest’ sẽ mở rộng sang các chung cư lân cận như Masteries Home, BCons, Sky9, Khang Điền... Nền tảng duy trì hoạt động dựa trên hai nguồn doanh thu chính: "Hoa hồng" từ các hợp đồng thuê nhà thành công và "hoa hồng" từ các dịch vụ tiện ích cộng thêm (Wi-Fi, vệ sinh, chuyển nhà...).

Các thành viên trong nhóm vẫn đang nỗ lực theo đuổi dự án.

Như lời khẳng định của nhóm trưởng Tuyết Mai, ‘BrightNest’ không chỉ là một ứng dụng kết nối mà đây là một dịch vụ trọn gói, lo từ A - Z các thủ tục từ tư vấn, soạn hợp đồng, in ấn giấy tờ, đăng ký thẻ cư dân, thẻ xe, vân tay… "Người thuê chỉ cần ký tên thôi, còn tất cả cứ để tụi mình lo", Mai tự tin nói.