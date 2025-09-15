Sinh viên mua vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được giảm 10 - 20%

SVO - Ngành đường sắt vừa mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 rộng rãi trên các kênh, mỗi hành khách được mua tối đa 10 vé. Sinh viên mua vé tàu Tết sẽ được giảm từ 10 - 20% và sẽ được mua từ 8h, ngày 20/9.

Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết từ nay đến 19/9 sẽ nhận đăng ký mua vé tập thể. Vé cá nhân sẽ được mở bán rộng rãi từ 8h, ngày 20/9. Diện ưu tiên gồm lực lượng vũ trang, trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, giai đoạn cao điểm vận tải Tết Bính Ngọ năm 2026 bắt đầu từ ngày 3/2/2026 đến ngày 8/3/2026 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Trong giai đoạn này, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu/ngày, cung ứng khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách.

Sinh viên mua vé tàu Tết Bính Ngọ sẽ được giảm giá vé từ 10 - 20%.

Khách mua vé dịp Tết được hưởng chính sách giảm giá: mua vé xa ngày (từ 10 ngày trở lên, cự ly trên 900 km) giảm 5 - 15%; khách đi từ ga Sài Gòn ngày 28 tháng Chạp (15/2/2026) trên 1.000 km được giảm 3%; mua vé tập thể từ 11 người trở lên giảm 2 - 12%; mua vé khứ hồi được giảm 5% chặng về; sinh viên giảm 10 - 20%.

Vé sẽ được bán trên các kênh gồm, website: www.dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, giare.vetau.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý chính thức; qua ứng dụng, ví điện tử: Momo, VNPay, ZaloPay, ViettelPay, ứng dụng ngân hàng (Smart Banking), app bán vé tàu trên thiết bị di động… hoặc qua tổng đài ga Sài Gòn 19001520, ga Hà Nội 19000109. Mỗi khách hàng được mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Hành khách muốn đổi, trả vé phải chịu mức khấu trừ 30% giá tiền in trên thẻ đi tàu đối với các vé đi tàu trong khoảng thời gian cao điểm và phải thực hiện trước giờ tàu chạy ghi trên vé 24 giờ trở lên đối với vé cá nhân, 48 giờ đối với vé tập thể.