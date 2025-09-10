Các trường đại học, cao đẳng ở TP. HCM có thể mua vé tàu tập thể sớm

SVO - Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt) vừa thông báo chính thức tiếp nhận danh sách đăng ký mua vé tập thể Tết Bính Ngọ 2026. Thời gian dự kiến mở bán vé tập thể từ 8 giờ ngày 15/9.

Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn nhận đăng ký mua vé tập thể cho cả lượt đi và lượt về (mỗi lượt từ 5 vé trở lên) từ ngày 9/9 đến 15h ngày 14/9. Thời gian bán vé tập thể dự kiến từ 8h ngày 15/9 đến hết ngày 19/9. Trong khi đó, thời gian mở bán vé tàu Tết cho cá nhân sẽ được công bố sau.

Đối tượng được Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn ưu tiên là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; trường đại học, cao đẳng; khu công nghiệp, khu chế xuất; công ty, doanh nghiệp; tổ chức xã hội; cùng các đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt.

Để đăng ký mua vé, các đơn vị cần mang theo giấy giới thiệu, danh sách hành khách và bảng tổng hợp lượt đi, lượt về theo mẫu của ngành đường sắt.

Sinh viên về Tết tại ga Sài Gòn năm 2025.

Danh sách phải ghi rõ, chính xác thông tin của người đi tàu; gồm họ và tên, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân.

Các đơn vị có nhu cầu mua vé tập thể có thể liên hệ trực tiếp với phòng bán vé tại các ga: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Suối Kiết, Bình Thuận, Phan Thiết, Sông Mao, Tháp Chàm để được hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, việc nhận đăng ký vé Tết cho tập thể sớm hơn Tết năm ngoái, do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có kế hoạch chạy tàu sớm hơn và chủ động bán sớm cho người dân.