Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Các trường đại học, cao đẳng ở TP. HCM có thể mua vé tàu tập thể sớm

Hà Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt) vừa thông báo chính thức tiếp nhận danh sách đăng ký mua vé tập thể Tết Bính Ngọ 2026. Thời gian dự kiến mở bán vé tập thể từ 8 giờ ngày 15/9.

Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn nhận đăng ký mua vé tập thể cho cả lượt đi và lượt về (mỗi lượt từ 5 vé trở lên) từ ngày 9/9 đến 15h ngày 14/9. Thời gian bán vé tập thể dự kiến từ 8h ngày 15/9 đến hết ngày 19/9. Trong khi đó, thời gian mở bán vé tàu Tết cho cá nhân sẽ được công bố sau.

Đối tượng được Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn ưu tiên là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân; trường đại học, cao đẳng; khu công nghiệp, khu chế xuất; công ty, doanh nghiệp; tổ chức xã hội; cùng các đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt.

Để đăng ký mua vé, các đơn vị cần mang theo giấy giới thiệu, danh sách hành khách và bảng tổng hợp lượt đi, lượt về theo mẫu của ngành đường sắt.

z4087490055895-b3ed016dfa0ee42e95b8e1a369bf0d47-3376-7969-5386.jpg
Sinh viên về Tết tại ga Sài Gòn năm 2025.

Danh sách phải ghi rõ, chính xác thông tin của người đi tàu; gồm họ và tên, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân.

Các đơn vị có nhu cầu mua vé tập thể có thể liên hệ trực tiếp với phòng bán vé tại các ga: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Suối Kiết, Bình Thuận, Phan Thiết, Sông Mao, Tháp Chàm để được hướng dẫn và làm thủ tục đăng ký.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, việc nhận đăng ký vé Tết cho tập thể sớm hơn Tết năm ngoái, do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có kế hoạch chạy tàu sớm hơn và chủ động bán sớm cho người dân.

Hà Chi
#vé tàu tập thể #Tết Ngọ 2026 #TP. HCM #đăng ký vé tàu #vé tàu nhóm #vé tàu Tết #vận tải đường sắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục