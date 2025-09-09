Khi niềm tin là la bàn dẫn lối thành công

SVO - Mới đây, tại hội trường B, trường ĐH Sư phạm TP. HCM đã diễn ra chương trình giao lưu giữa sinh viên với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - tác giả của hàng loạt bản 'hit' như 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình, 'Nỗi đau giữa hòa bình' (nhạc phim 'Mưa đỏ')... cùng các khách mời.

Sự kiện do khoa Giáo dục Mầm non, trường ĐH Sư phạm TP. HCM tổ chức, với chủ đề "Sức mạnh của niềm tin" đã mang đến những câu chuyện chân thực, truyền cảm hứng mạnh mẽ từ các diễn giả, giúp các tân sinh viên có thêm hành trang vững chắc trên con đường đã chọn.

Hành trình không trải hoa hồng và niềm tin được tôi luyện từ thất bại

Mở đầu buổi giao lưu, Á vương Võ Minh Toại định nghĩa, niềm tin "giống như ánh sáng, là một niềm hy vọng, giúp định hướng con đường rõ ràng". Anh chia sẻ, để có được những danh hiệu như Á quân The Face Việt Nam 2023 hay Á vương 1 Mr. World Việt Nam 2024, anh đã trải qua một hành trình rất dài "thất bại rất nhiều chứ không phải đi thẳng bay". Từ một cậu học sinh bình thường đặt mục tiêu vào trường ĐH Ngoại thương, trở thành giáo viên tiếng Anh, rồi theo đuổi đam mê người mẫu, mỗi bước đi của anh đều được dẫn lối bởi niềm tin "nếu mình cố gắng thì mình làm được".

Á vương Võ Minh Toại chia sẻ tại chương trình.

Đồng cảm với câu chuyện này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cũng chia sẻ về những "thất bại" của anh trong sự nghiệp. Anh tiết lộ, trong hơn 700 bài hát đã sáng tác, chỉ khoảng 20 bài trở thành hit, nghĩa là có đến 680 bài, ở góc độ nào đó, được xem là chưa thành công. Anh coi đó là những "bài tập cần làm", "những viên gạch" để xây nên con đường thành công. Quyết định rẽ hướng từ nhạc tình yêu sang viết nhạc thiếu nhi vào năm 2012 đã đẩy anh vào con đường vô cùng khó khăn: Không danh tiếng, không giải thưởng, không kiếm được nhiều tiền. Nhưng chính những lá thư từ các cô giáo mầm non, kể về một em bé tự kỷ lần đầu cất tiếng nhờ bài hát của anh, đã tiếp thêm sức mạnh để anh hoàn thành sứ mệnh 300 bài hát cho thiếu nhi.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (bên trái) chia sẻ tại chương trình.

Rất đông sinh viên tham dự chương trình.

Câu chuyện về thất bại cũng được ThS Phạm Công Nhật - Giám đốc Truyền thông toàn quốc hệ thống DOL English, giảng viên Báo chí (hệ Deakin, Úc) tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) kể lại dưới một góc nhìn rất cá nhân. Anh từng là một học sinh giỏi, nhưng cú sốc trượt trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã khiến anh mất cả một năm lớp 10 buồn bã, thiếu tự tin. Nhưng chính thất bại đó đã mở ra một cánh cửa khác, giúp anh nhận ra rằng "thất bại đôi khi chính là cơ hội để mở ra những cánh cửa tốt hơn".

Biến niềm tin thành hành động

Niềm tin sẽ chỉ là lý thuyết suông nếu không đi kèm với sự chuẩn bị và hành động. Đó là thông điệp mà ThS Công Nhật muốn nhấn mạnh. Anh cho rằng, "may mắn bền vững" là sự kết hợp giữa tự tin, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cơ hội. Anh cũng khẳng định niềm tin tích cực có thể tạo ra kết quả thật và điều này "không hề mơ hồ". Anh cảnh báo các bạn trẻ về sự nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội, khuyên các bạn cần có tư duy phản biện và đừng để sự tự tin bị dẫn dắt bởi những hình ảnh hào nhoáng, không chân thực.

ThS Công Nhật chia sẻ tại chương trình.

Từ niềm tin cá nhân, các diễn giả đã biến nó thành những giá trị lớn lao cho cộng đồng. Á vương Võ Minh Toại thành lập dự án "English forly" để hỗ trợ các bạn trẻ khiếm thị học tiếng Anh. Thầy giáo trẻ Lưu Hồng Phúc, người từng đoạt các danh hiệu 'Công dân trẻ tiêu biểu' TP. HCM, 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' toàn quốc, 'Nhà giáo trẻ tiêu biểu' cấp Trung ương, từ một vận động viên bóng chuyền ít giao tiếp, đã tìm thấy lý tưởng sống vì cộng đồng, vì sự nghiệp giáo dục nước nhà, sau khi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Thầy tâm niệm, những công việc dù nhỏ bé, nếu thực hiện một cách nhiệt huyết, sẽ lan tỏa điều tích cực đến mọi người.

Rất nhiều chia sẻ thú vị được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'bật mí' tại chương trình.

Minh chứng cho sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từ niềm tin vào việc xây dựng "khu vườn âm nhạc thiếu nhi mới", anh đã tặng miễn phí bộ 300 sheet nhạc cho 27.000 giáo viên mầm non, lập kênh YouTube Cùng con tập hát và chia sẻ tư liệu cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Anh tin rằng, chính các cô giáo mầm non là những người cùng anh "gieo những hạt giống tốt đẹp vào tâm hồn trẻ thơ", một sứ mệnh cao quý.