Dấu ấn tuổi 18 của nữ sinh Quảng Trị

SVO - Tại Lễ khai giảng của trường ĐH Fulbright Việt Nam mới đây, Nguyễn Quỳnh Mai (sinh năm 2007, quê Quảng Trị) đã gây ấn tượng đến nhiều người không chỉ với vai trò đại diện tân sinh viên khóa 2025 mà còn bởi câu chuyện vượt qua sự rụt rè để giành học bổng toàn phần 100%. Hành trình từ một nữ sinh luôn chọn giải pháp an toàn đến một nhà kiến tạo thay đổi đầy tự tin là nguồn cảm hứng sâu sắc về việc một người trẻ dám dấn thân và tự định nghĩa con đường của riêng mình.

Hành trình vượt qua vùng an toàn

Vừa tròn 18 tuổi một tuần trước Lễ khai giảng, Nguyễn Quỳnh Mai đứng trên bục phát biểu với tư cách là đại diện cho thế hệ sinh viên mới của trường ĐH Fulbright Việt Nam. Ít ai biết rằng, cô gái tự tin này từng có lúc tự nhận mình "chỉ là một tờ giấy trắng”, không điểm số nổi bật, không vai trò lãnh đạo, cũng chưa xác định được con đường rõ ràng. Trong bài phát biểu, Quỳnh Mai chia sẻ rằng, những năm đầu THPT, Mai đã chọn cách an toàn, chỉ tập trung vào việc học trong đội tuyển học sinh giỏi môn tin học và không tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, không như dự tính, Quỳnh Mai đã chật vật để bắt kịp các bạn và cảm thấy khó kết nối.

Chính câu nói của Howard Zinn “Bạn không thể đứng yên trên một chuyến tàu đang chạy” đã trở thành động lực để Quỳnh Mai thay đổi. Nữ sinh nhận ra nếu tiếp tục đứng yên, cô sẽ bị bỏ lại phía sau và bỏ lỡ chính cuộc đời mình. Từ đó, Quỳnh Mai bắt đầu nắm bắt những cơ hội, dù là nhỏ nhất, từ việc thiết kế poster, tham gia câu lạc bộ truyền thông, cho đến nộp ý tưởng khoa học và đăng ký chương trình trao đổi quốc tế mà trước đây cô từng nghĩ mình không thể với tới.

Quỳnh Mai dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Sự thay đổi trong tư duy đã mở ra cho Quỳnh Mai một loạt thành tích đáng nể. Cô đã phát triển một hệ thống AI phân tích đất giúp chăm sóc cây hiệu quả hơn, sáng lập một câu lạc bộ STEM tại trường THPT để giúp học sinh tự do khám phá. Đặc biệt, Quỳnh Mai được chọn tham gia TechGirls – chương trình công nghệ uy tín do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức. Đây là một trong những chương trình có quy trình tuyển chọn khắt khe của Bộ Ngoại giao Mỹ. Mỗi năm, Việt Nam chỉ có ba suất dành cho nữ sinh 15 - 17 tuổi.

Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn được mời vào Hội đồng Cố vấn Cựu sinh viên 2025 (Alumnae Advisory Council 2025) để xây dựng nội dung cho các thế hệ TechGirls tương lai và hiện là người Việt duy nhất trong ban tổ chức.

Quỳnh Mai với thành tích ấn tượng những năm THPT.

Những trải nghiệm này không chỉ giúp Mai trưởng thành mà còn giúp cô nhận ra tiềm năng của bản thân. Dự án nghiên cứu khoa học của cô đã đoạt giải Nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh, một thành quả xứng đáng.

Chinh phục Fulbright bằng tinh thần "Decode and Define"

Dù có một hồ sơ ngoại khóa ấn tượng, Quỳnh Mai vẫn còn nhiều băn khoăn khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, đặc biệt là việc chọn ngành học. Quỳnh Mai thích công nghệ nhưng không muốn chỉ ngồi viết code, cô muốn sáng tạo ra những phát minh giải quyết vấn đề trong đời sống.

Quỳnh Mai (phải) và bạn đồng khóa.

Hành trình chinh phục học bổng trường ĐH Fulbright Việt Nam của Mai được đền đáp bằng suất học bổng danh giá từ gia đình Nguyễn Phương. Quỳnh Mai khiêm tốn chia sẻ về sự bất ngờ khi nhận được học bổng này: “Theo mình thấy, học bổng này sẽ đề cao những bạn có tinh thần change maker (người tạo ra sự thay đổi), còn bản thân mình thì chỉ là một cô bé mới chập chững, mới bắt đầu tập đi những bước đầu tiên trên hành trình tạo ra những thay đổi tích cực hơn”.

Quỳnh Mai tự tin trên con đường mà mình đã lựa chọn.

Khép lại bài phát biểu của mình tại Lễ khai giảng, Quỳnh Mai kêu gọi các bạn đồng trang lứa hãy can đảm "decode" (giải mã) những định kiến và dũng cảm "define" (định nghĩa) con đường cho riêng mình. Với nữ sinh tài năng này, bốn năm tại môi trường đại học sẽ là một chương mới đầy hứa hẹn trên hành trình khám phá bản thân và viết nên những định nghĩa mới cho cuộc đời.